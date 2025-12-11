El rap se enfrenta a la ultraderecha: un documental alicantino explora el cambio ideológico en el género musical

Es evidente que, cuando un sonido se vuelve mainstream, desaparecen sus límites y se difuminan sus objetivos. Esto ocurre actualmente con el rap, un género nacido para la denuncia social y el pensamiento crítico que está virando hacia una forma de entender el movimiento en la que aparecen músicos de ultraderecha pregonando mensajes antes impensables dentro del hip hop.

Atendiendo a este fenómeno cada vez más predominante, la periodista Thais Peñalver y el comunicador Santi García han desarrollado un reportaje documental que analiza el reciente auge de la ultraderecha en el rap, con la participación de voces curtidas en el tema como las de los raperos Nach, Elio Toffana, Solo K.Os y Kuma Ziontifik, quienes relatan su experiencia dentro del arte en un vídeo de 33 minutos de duración.

“La ultraderecha es un movimiento huérfano intelectual, cultural y estéticamente. Por eso se adueña de determinadas culturas”, explica Elio Toffana, rapero y actor en películas como Alacrán enamorado, Un verano en Ibiza o Zapato de tacón cubano. Que el grueso del proyecto sean los propios artistas es necesario, pues para hablar sobre el auge de la ultraderecha en el rap deben aportar su voz los protagonistas.

Elio Toffana, durante su participación en el reportaje documental de More Black Thais / INFORMACIÓN

Dentro de la mirada de los raperos, sin embargo, existen matices dentro de una idea común. Algunos, como el alicantino Nach, consideran que “muchos artistas se van al otro punto radical, también por una cuestión de llamar la atención”. Otros, en cambio, como el catalán Solo K.Os, abogan por combatir este fenómeno señalándolos directamente por “estar envenenando esta movida”: “el mensaje le está llegando a gente más joven y cala, porque la peña no está concienciada”.

En este sentido, Kuma Ziontifik tilda a estos artistas de "buitres de la cultura" porque "quieren apropiarse de ciertos esquemas que les son útiles en un momento dado, pero el completo de la cultura no lo quieren". El reportaje ya está disponible y se puede ver de manera gratuita en las redes sociales de More Black Thais.

Más que raperos: una amplia mirada a la sociedad

Como el arte es un reflejo de la sociedad, la política y la economía de cada época, el periodista alicantino Miquel González participa en el documental y ofrece un esbozo del panorama político y social en España. Según explica, los pactos políticos y la pandemia de la COVID-19 han sido determinantes para que la ideología vire hacia un modelo más conservador y para que encaje con mayor facilidad el discurso de partidos como Vox.

Nach y Thais Peñalver conversan en un fotograma del proyecto audiovisual / INFORMACIÓN

Completa el análisis Dani Simón, historiador, expolítico y gestor cultural, encargado de vincular la historia con el rap para señalar los orígenes del género y los cambios ideológicos que se están produciendo dentro de esta música. “Que la ultraderecha se esté metiendo en el rap está perfectamente pensado y dirigido. Tiene una parte natural y otra de gente que quiere que esto pase”, asegura. Un material que no cae en discursos dramáticos y que ya ha generado debate en redes sociales.

Por qué este reportaje

Un proyecto nace por una necesidad concreta. Esto es lo que motivó a dos alicantinos a construir el guion de este reportaje documental. "Desde hace un tiempo, venimos observando que han aparecido artistas que rapean con un discurso propio de la ultraderecha, que no tiene nada que ver con los orígenes afrolatinos de este género musical", justifica Thais. Y declara que querían saber por qué estaba pasando, uniendo "tanto a perfiles que aporten knowledge desde dentro de la cultura como a profesionales que analicen desde un marco más general".

Por su parte, Santi indica que "el rap es un género musical que está bajo el paraguas de una cultura. Y eso conlleva tener una ideología, una estética, una jerga y unos valores asociados". Además, añade que "la democratización del rap tiene dos caras: por un lado, está provocando el crecimiento del género, pero por otro, el desarraigo de su identidad".

Este tema daría para una conversación más profunda y sosegada, pues, como ocurre con cualquier proyecto con contenido político, han surgido voces diversas. Por ejemplo, el usuario @tbtpain1050 en YouTube sostiene que "el rap no tiene ideología, es antisistémico, y dependiendo de en qué bando esté el sistema, surgirán raperos con tendencias hacia un lado u otro". Otros coinciden en que este movimiento va en contra de la ideología que pregona la ultraderecha, pero que ello no implica que deba catalogarse directamente como "música de izquierdas".

Otros documentales del dúo alicantino

Los alicantinos no son nuevos en el contenido audiovisual. En julio de 2024 publicaron un documental sobre el freestyle alicantino titulado La cuarta barra, que fue premiado por el IAC Juan Gil-Albert en el certamen DOCS ALC y fue seleccionado por el Festival Internacional de Cine de Alicante. Además, ambos crean contenido sobre el rap y el freestyle en redes sociales, con Thais en pantalla y Santi detrás de las cámaras.