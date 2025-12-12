Alicante celebra 24 años del Museo de Bellas Artes con una nueva edición de los Cuadernos del Mubag

El Museo de Bellas Artes Gravina de Alicante ha presentado este viernes un nuevo ejemplar de la revista Cuadernos del Mubag 04. El acto, que sirvió también para conmemorar el 24 aniversario de la pinacoteca, ha contado con la actuación de jóvenes músicos de los conservatorios alicantinos Guitarrista José Tomás y Óscar Esplá.

La revista de investigación, coordinada por la técnico de Colecciones, María Gazabat, recoge las exposiciones, las obras y los artistas que integran las colecciones del museo. Al igual que en ediciones anteriores, la publicación se acompaña de un número monográfico independiente que se presentará el próximo jueves 18 de diciembre.

Tanto este ejemplar como los números previos están disponibles para el público en la página web del Mubag, garantizando así un acceso gratuito y abierto a los contenidos. Cada año, además, las publicaciones forman parte de un programa de intercambio con museos de bellas artes y bibliotecas especializadas.

¿Qué contienen los Cuadernos del Mubag?

Cuadernos del Mubag 04 se estructura en siete apartados. El primero de ellos, (A la) Memoria, evoca el arte y la fotografía de Carlos Balsalobre a través de un texto del director del museo y un homenaje ampliado con anotaciones de artistas y amigos vinculados a una de las exposiciones del centro. El Dosier está dedicado a la muestra Legados. Las nuevas colecciones del MUBAG (2020-2024).

La sección En tiempo actúa como cuaderno conmemorativo y este año ha estado centrada en el Año Altamira, mientras que A escena recupera la trayectoria de las pintoras alicantinas Antonia Pando (1902-1977) y Elena Verdes (1904-1995) en un trabajo firmado por Consuelo Sellers, doctora en Bellas Artes. Por su parte, la sección Restauración acerca al lector la labor de conservación del museo mediante las aportaciones de María Dolores Vilella e Isabel Fernández, del equipo de restauración del MUBAG.

Una imagen de una de las dos exposiciones sobre Lorenzo Aguirre del Mubag este 2025 / Jose Navarro

El volumen incorpora también el nuevo cuaderno Miradas al arte, en el que la profesora de la Universitat Pompeu Fabra Júlia Lull analiza la evolución de la Historia del Arte desde la función reparadora de la cultura visual. Finalmente, el apartado En público recoge la propuesta didáctica de las mediadoras culturales Alicia Laude y Anna Ripoll, bajo el título Educar en el Museo.

Compromiso con la cultura

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, inauguró la velada junto al director del museo, Jorge A. Soler, y destacó el intenso trabajo desarrollado durante todo el año para sacar adelante esta línea editorial. “Desde la Diputación mantenemos firme nuestro compromiso con la cultura y con el arte para ofrecer a la ciudadanía una programación de calidad y, en este caso, una publicación especializada de quince exhaustivos trabajos e investigaciones elaboradas por expertos y profesionales que desarrollan su actividad a favor de la historia del arte”, puntualizó.