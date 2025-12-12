De Altea al Museo Thyssen para redescubrir el arte desde una perspectiva feminista y "queer"
El colectivo artístico O.R.G.I.A cerró este miércoles la IV edición del ciclo Visión y Presencia con la presentación de la performance multimedia Ways of seeing — Coñovisión en Madrid
El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid cerró este miércoles la IV edición del ciclo Visión y Presencia con la presentación de Ways of seeing — Coñovisión, una performance multimedia alicantina creada por el colectivo artístico O.R.G.I.A, integrado por las artistas e investigadoras Tatiana Sentamans, Carmen G. Muriana y Beatriz Higón, del Centro de Investigación en Artes de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Altea.
La obra, incluida dentro de un ciclo comisariado por Semíramis González y coordinado por Laura Andrada, se articula en cinco movimientos y toma como punto de partida la serie documental de John Berger Ways of seeing (BBC, 1972), ofreciendo una reflexión crítica sobre la construcción de la perspectiva moderna y su influencia en la producción y consumo de imágenes. De esta manera, se ponen de relieve cuestiones sobre cómo vemos el arte.
A lo largo de la performance, O.R.G.I.A incorpora las ideas de pensadoras y referentes como Gloria Anzaldúa, Donna Haraway, Joaquín Barriendos, Plinio el Viejo o Monique Wittig, así como de artistas visuales y performativas como Esther Ferrer, Guerrilla Girls, Yoko Ono, Martha Rosler, Valie Export, VNS Matrix, Willie Ninja, Descartes y Annie Sprinkle.
Esta actividad propone una “alquimia feminista” que analiza críticamente conceptos como visión, representación, cuerpo y ocularcentrismo, combinando videocreación, arte sonoro, conceptual y de acción, además de intervenciones escultóricas. La performance, concebida específicamente para el Thyssen, incluye un análisis queer de una selección de obras de la colección del museo, ofreciendo al espectador una experiencia compleja y multidimensional que combina teoría, práctica y estética.
La performance es además un resultado del proyecto Reimaginar el fondo. La creación artística contemporánea en la revisión crítica de herencias culturales (Ministerio de Ciencia, Investigación y Universidades del Gobierno de España, 2024-2027), liderado por el grupo FIDEX de la UMH en colaboración con la UNAM, México. La obra ha sido producida en el Centro de Investigación en Artes (FIDEX, LAB 1) y en los talleres de la Facultad de Bellas Artes de Altea de la UMH.
