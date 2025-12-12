Celebrem el 40 aniversari del CVC
Eduardo Enric
En el mes de desembre de 1985 va culminar la constitució del Consell Valencià de Cultura, la institució consultiva i assessora de la Generalitat en matèria cultural amb l’encàrrec de vetlar pels valors lingüístics i culturals propis de la Comunitat Valenciana.
Han sigut 40 anys d’activitat en este sentit: publicacions, seminaris, jornades d’estudis, consultes de les administracions, iniciatives pròpies, consultes d’entitats i fins i tot de particulars que la institució fa seues. I per mitjà d’informes o dictàmens que s’assumeixen de manera col·legiada en les sessions plenàries.
L’han presidit fins ara persones de prestigi intel·lectual cultural: Juan Gil-Albert, Vicente Aguilera Cerni, Santiago Grisolía, Dolors Pedrós (en funcions) i, des de fa uns mesos, José María Lozano.
El Consell va ser creat amb la intenció d’arribar a punts en comú a través del diàleg entre els membres, de tal manera que els assumptes que podien dividir la societat valenciana trobaren solucions viables: 21 persones de procedències diverses, sovint molt diverses, s’obligaven al consens o a majories àmplies. Amb el pas del temps els assumptes espinosos van trobar eixida, però noves qüestions sorgien des de la societat que calia assumir: més dones, més joventut, més diversitat,
àmbits d’actuació nous... són canvis que es poden apreciar en els documents aprovats a través dels anys. Però tot respon a la mateixa intenció de l’origen, que s’ha trobat encertada: fer viables acords en l’àmbit cultural que donen resposta, des de l’espai institucional, a les necessitats de la societat.
Per a celebrar l’aniversari, el CVC ha preparat un acte a l’auditori Santiago Grisolía del Museu de les Ciències de València. Serà dimecres 17 de desembre, a les 11 hores, amb la presència de representants de la cultura, la ciència, la política, la universitat, i de persones que han passat a través dels anys per la institució. Un acte de celebració de 40 anys de vida amb el propòsit de continuar durant molts més donant respostes útils a la societat en la qual va nàixer.
