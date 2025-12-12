Celebrem el 40 aniversari del CVC

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El primer CVC fa 40 anys.

Eduardo Enric

En el mes de desembre de 1985 va culminar la constitució del Consell Valencià de Cultura, la institució consultiva i assessora de la Generalitat en matèria cultural amb l’encàrrec de vetlar pels valors lingüístics i culturals propis de la Comunitat Valenciana.

Han sigut 40 anys d’activitat en este sentit: publicacions, seminaris, jornades d’estudis, consultes de les administracions, iniciatives pròpies, consultes d’entitats i fins i tot de particulars que la institució fa seues. I per mitjà d’informes o dictàmens que s’assumeixen de manera col·legiada en les sessions plenàries.

L’han presidit fins ara persones de prestigi intel·lectual cultural: Juan Gil-Albert, Vicente Aguilera Cerni, Santiago Grisolía, Dolors Pedrós (en funcions) i, des de fa uns mesos, José María Lozano.

L'últim Ple d'enguany.

El Consell va ser creat amb la intenció d’arribar a punts en comú a través del diàleg entre els membres, de tal manera que els assumptes que podien dividir la societat valenciana trobaren solucions viables: 21 persones de procedències diverses, sovint molt diverses, s’obligaven al consens o a majories àmplies. Amb el pas del temps els assumptes espinosos van trobar eixida, però noves qüestions sorgien des de la societat que calia assumir: més dones, més joventut, més diversitat,

àmbits d’actuació nous... són canvis que es poden apreciar en els documents aprovats a través dels anys. Però tot respon a la mateixa intenció de l’origen, que s’ha trobat encertada: fer viables acords en l’àmbit cultural que donen resposta, des de l’espai institucional, a les necessitats de la societat.

Per a celebrar l’aniversari, el CVC ha preparat un acte a l’auditori Santiago Grisolía del Museu de les Ciències de València. Serà dimecres 17 de desembre, a les 11 hores, amb la presència de representants de la cultura, la ciència, la política, la universitat, i de persones que han passat a través dels anys per la institució. Un acte de celebració de 40 anys de vida amb el propòsit de continuar durant molts més donant respostes útils a la societat en la qual va nàixer.

