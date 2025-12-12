El escritor Lorenzo Silva, Premio Alicante Noir 2025

El escritor Lorenzo Silva, uno de los grandes referentes de la novela negra y de la ficción policial en España, recibirá el premio Alicante Noir 2025, galardón con el que el festival literario que se celebra en Alicante clausura su cuarta edición. La ceremonia tendrá lugar el próximo jueves, 18 de diciembre, en Casa Mediterráneo, colaborador institucional del ciclo anual. En este espacio la gestora cultural Marina Vicente charlará a las 19 horas con el protagonista sobre su carrera literaria y sus novelas, en especial sobre Las fuerzas contrarias, la nueva entrega del universo de Bevilacqua y Chamorro, una de las sagas policiales más exitosas de nuestro país, que cumple ya tres décadas y sigue conquistando lectores.

Portada del libro "Las fierzas contrarias" / INFORMACIÓN

El premio reconoce la destacada trayectoria de un autor fundamental del género. Lorenzo Silva (Madrid, 1966), licenciado en Derecho, es autor de más de 88 libros, traducidos a catorce idiomas. Su célebre saga de Bevilacqua y Chamorro, iniciada con El lejano país de los estanques (Premio Ojo Crítico 1998), lo consolidó como una voz imprescindible de la narrativa criminal española. Ha recibido, entre otros, el Premio Nadal, el Premio Primavera y el Premio Planeta.

Silva es también un destacado gestor cultural y fundador del festival Getafe Negro, uno de los certámenes más relevantes del género en España.

El festival Alicante Noir, organizado junto a Casa Mediterráneo, se ha afianzado como un ciclo anual compuesto por diez jornadas dedicadas a la novela negra, combinando figuras destacadas del panorama nacional con nuevas voces de la provincia de Alicante.

Alicante Noir agradece la colaboración de las editoriales y de los autores participantes y al equipo de Casa Mediterráneo, cuyo apoyo ha sido esencial en esta edición. Con la entrega del Premio Alicante Noir 2025 a Lorenzo Silva, el festival cierra una edición marcada "por la calidad de sus propuestas y el reconocimiento a una figura esencial de la literatura española", ha señalado la organización del festival en un comunicado.