Invitación a la Navidad en el Ateneo de Alicante

El Ateneo Científico, Literario y Artístico de Alicante ofrece este viernes un acto especial de bienvenida a la Navidad que se celebrará a las 19 horas en el salón de actos de la institución, situada en C/ Navas, 32 (Alicante).

La presentación correrá a cargo de MªJosé Argudo, directora del Área de Cultura de la Diputación de Alicante, mientras que la intervención principal corre a cargo de Mª Dolores Padilla, subdirectora del Teatro Principal de Alicante, quien relatará al público cómo vive ella estas fiestas e invita a los asistentes a disfrutarlas estos días.

Participación de la Coral Maestro Casanovas de Torrevieja

El acto del Ateneo se completará posteriormente con la participación musical de la Coral Maestro Casanovas de Torrevieja, que actuará bajo la dirección de Antonio Zamora. Su intervención pondrá el acento artístico y navideño a una velada concebida para celebrar estas fechas en un ambiente cultural y cercano. La entrada será libre hasta completar aforo,