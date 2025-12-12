Una mirada al realismo mágico desde Alicante: José Nieves publica su nueva novela

El realismo mágico permitió abordar desde la ficción conceptos costumbristas y realistas, ampliando horizontes y propiciando así la irrupción de lo fantástico. Autores como Gabriel García Márquez, Juan Rulfo o Isabel Allende popularizaron una forma de concebir la literatura que moldeó un estilo propio y reforzó la relevancia de las letras hispanoamericanas. Su legado, inevitablemente, ha trascendido generaciones y continúa marcando a nuevos escritores que los consideran referentes esenciales.

Es el caso de José Nieves, licenciado en Filosofía y Letras y actualmente jubilado, que acaba de publicar su segunda novela, El extraño caso del capitán Peralta (Editorial ECU). En ella relata las aventuras y desventuras del capitán Gerardo Peralta, quien, perdido en el caos de un golpe militar, decide aprovechar la confusión para intentar entrar en la historia, convencido de que el destino le brinda la oportunidad que en su día tuvieron los grandes libertadores decimonónicos de las nacientes repúblicas americanas.

Portada de "El extraño caso del capitán Peralta", el nuevo libro de José Nieves / INFORMACIÓN

"A través de un realismo mágico que forma parte de la tradición hispanoamericana, planteo una historia centrada en un capitán medio trastornado por haber participado en un golpe militar. La culpa se le imprime tanto en el alma como en el cuerpo, y eso desencadena una serie de situaciones excepcionales que definen el tono mágico y surrealista de la novela", explica el autor.

El resultado es un relato satírico e irónico, planteado como una tragicomedia en la que la comedia emerge entre el trasfondo de los golpes militares que proliferaron en los años setenta en los países del Cono Sur. "Esta historia llegó a mí a través de un familiar lejano que fue testigo de uno de esos golpes", señala el escritor. "Aquellos episodios derivaron en campos de concentración donde se encarcelaba a la población. En uno de ellos actuaba un militar que recorría los recintos y ordenaba preparar a diez presos para fusilarlos sin juicio".

A partir de esa anécdota, vivida en primera persona por su confidente, Nieves construye una novela hilarante que incorpora elementos del surrealismo y que presentará el martes 16 de diciembre, a las 19 horas, en la librería 80 Mundos de Alicante. La presentación, a cargo de la escritora y poeta Mercedes Senent, será también una conversación literaria en la que se homenajeará a referentes como Luis Martín-Santos o Juan Ruiz, el Arcipreste de Hita.

"Invito al lector a acompañar y a padecer las desventuras de este capitán atrapado en un mundo surrealista que él mismo no comprende, pero del que es víctima por haber participado en un golpe militar. Me interesaba explorar qué ocurre en el alma y en el cuerpo de un oficial que se trastorna; algo que apenas aparece en los testimonios históricos, donde solemos escuchar solo a las víctimas civiles", afirma el autor, sin renunciar en ningún momento a la vis cómica que recorre toda la novela.

Un autor polifacético: de la novela al teatro

José Nieves es licenciado en Filosofía y Letras, especializado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. A lo largo de su carrera desarrolló una extensa labor docente como funcionario del Ministerio de Educación, impartiendo Psicopedagogía en distintos institutos de la provincia de Alicante. Tras su jubilación, se ha dedicado de forma plena a la creación literaria y musical, consolidando una segunda etapa profesional caracterizada por la narrativa de ficción, el teatro y la experimentación artística.

El autor José Nieves, en una imagen cedida por la Editorial ECU / INFORMACIÓN

En el ámbito literario, Nieves es autor de las novelas Asesinato en el Comité Local y El extraño caso del capitán Peralta, ambas publicadas por Editorial Club Universitario (ECU) y presentadas en ferias del libro como las de Madrid, Alicante y Murcia. También ha escrito el cuento infantil La misteriosa casa del torreón, editado por Babidibú. Su producción teatral incluye la comedia El eterno dilema del macho, representada en 2022 en el Teatro Teseo de Madrid, además de dos comedias de mediana duración actualmente en ensayo en la Asociación Nutopía.

Paralelamente, cultiva la poesía, aún inédita, y es autor del libreto cinematográfico El juglar del Retiro, pendiente de desarrollo de guion por parte de un director madrileño. Su obra, atravesada por un interés constante por la psicología humana, el humor y los recursos del realismo mágico, refleja una vocación creativa que lo acompaña desde siempre y que hoy desarrolla con dedicación plena.