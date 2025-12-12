Seis propuestas de artes escénicas para disfrutar en la provincia de Alicante este fin de semana

Retrato del desamor romántico

Las amargas lágrimas de Petra von Kant Lugar: Teatro Principal de Alicante Fecha: Sábado, 19 horas Precio: Desde 12€

Cinco mujeres -Ana Torrent, Rebeca Matellán, Maribel Vitar, Julia Monje y María Luisa San José- conviven en escena representando cinco roles en Las amargas lágrimas de Petra von Kant, una obra del dramaturgo alemán Rainer Werner Fassbinder dirigida y adaptada por Rakel Camacho.

Petra von Kant es una exitosa diseñadora de moda que acaba de separarse de su segundo marido. Vive con Marlene: su ayudante y casi esclava. Cuando una de sus mejores amigas le presenta a Karin, Petra se enamora perdidamente de ella y promete convertirla en una modelo internacional. Las dos mujeres comienzan entonces una tormentosa relación.

La obra, escrita durante un vuelo entre Berlín y Los Ángeles y estrenada en 1971 y llevada al cine un año después, pertenece al período más brillante de Rainer Werner Fassbinder. Fue elogiada por la crítica internacional por su estilizado retrato del desamor romántico en un universo puramente femenino.

Una imagen de "Afectuosamente suyo, Jack el Destripador", de Ignacio García May. / INFORMACIÓN

Una obra sobre el primer asesino mediático de la historia

Afectuosamente suyo, Jack el Destripador Lugar: Teatre Arniches de Alicante Fecha: Domingo, 18 horas Precio: 15 euros

La compañía valenciana Yapadú presenta Afectuosamente suyo, Jack el Destripador, de Ignacio García May, dirigida por Javier Sahuquillo, y con Toni Misó, Raúl Ferrando, Lula Heredia y David Kelly en el escenario. Esta pieza, ambientada a finales del S. XIX, pone el foco en el "primer asesino mediático de la historia" y en una hipótesis sobre lo que pudo pasar, casi ciento cuarenta años después de que actuara el asesino londinense.

Un instante del espectáculo "Dreaming Bubbles". / INFORMACIÓN

Magia, danza y muchas burbujas en «Dreaming Bubbles»

Dreaming Bubbles Lugar: Teatro Principal de Alicante Fecha: Domingo, 18 horas Precio: Desde 10 euros

Dreaming Bubbles es un espectáculo que sumerge al público en una experiencia fantástica para soñar en familia, llena de emociones y risas dentro del efímero mundo de las burbujas. Los espectadores se dejan llevar por la magia y la ilusión creadas por Whitedream, Pierpaolo Laconi, el Mago de las Pompas de Jabón y récord Guinness, y la bailarina Gessica Alfieri, que buscan transmitir que hay que mantener viva la ilusión de soñar y creer en la magia.

El Gran Circo Acrobático de China regresa con su último espectáculo en gira. / INFORMACIÓN

Acrobacias de altura en el Chapí de Villena

Mysteries of China Lugar: Teatro Chapí de Villena Fecha: Sábado, 17 y 20.30h Precio: Desde 15€

El Gran Circo Acrobático de China regresa con su último espectáculo en gira, Mysteries of China, una propuesta circense al más alto nivel a través de la danza, ejercicios acrobáticos y una historia que cautiva al público.

Un momento de "Un instante de belleza". / INFORMACIÓN

La belleza tras la dana en la voz de los jóvenes

Un instante de belleza Lugar: Teatre Arniches Alicante Fecha: Viernes, 19.30h Precio: Entrada libre

Un instante de belleza parte de la catástrofe de la dana en Valencia. En medio del caos y la destrucción hubo un aluvión de voluntarios, solidaridad y ayuda. La pieza recorre esos momentos a través de textos de autores valencianos.

Varios momentos de la obra "Paraula d’Isabel-Clara Simó". / INFORMACIÓN

«Paraula d’Isabel-Clara Simó» en Alcoy

Paraula d’Isabel-Clara Simó Lugar: Teatro Calderón de Alcoy Fecha: Viernes, 20h Precio: 10€

La Dependent rinde homenaje a Isabel-Clara Simó, una de las voces más potentes y comprometidas de la literatura valenciana contemporánea fallecida hace cinco años, en un espectáculo que combina palabra, música e imagen.