Fin de semana | Artes escénicas
Seis propuestas de artes escénicas para disfrutar en la provincia de Alicante este fin de semana
Las obras teatrales Las amargas lágrimas de Petra von Kant, Afectuosamente suyo, Jack el Destripador, Dreaming Bubbles y Un instante de belleza en Alicante, el espectáculo acrobático Mysteries of China en Villena y el homenaje Paraula d’Isabel-Clara Simó en Alcoy, entre la oferta
Retrato del desamor romántico
Las amargas lágrimas de Petra von Kant
Lugar: Teatro Principal de Alicante
Fecha: Sábado, 19 horas
Precio: Desde 12€
Cinco mujeres -Ana Torrent, Rebeca Matellán, Maribel Vitar, Julia Monje y María Luisa San José- conviven en escena representando cinco roles en Las amargas lágrimas de Petra von Kant, una obra del dramaturgo alemán Rainer Werner Fassbinder dirigida y adaptada por Rakel Camacho.
Petra von Kant es una exitosa diseñadora de moda que acaba de separarse de su segundo marido. Vive con Marlene: su ayudante y casi esclava. Cuando una de sus mejores amigas le presenta a Karin, Petra se enamora perdidamente de ella y promete convertirla en una modelo internacional. Las dos mujeres comienzan entonces una tormentosa relación.
La obra, escrita durante un vuelo entre Berlín y Los Ángeles y estrenada en 1971 y llevada al cine un año después, pertenece al período más brillante de Rainer Werner Fassbinder. Fue elogiada por la crítica internacional por su estilizado retrato del desamor romántico en un universo puramente femenino.
Una obra sobre el primer asesino mediático de la historia
Afectuosamente suyo, Jack el Destripador
Lugar: Teatre Arniches de Alicante
Fecha: Domingo, 18 horas
Precio: 15 euros
La compañía valenciana Yapadú presenta Afectuosamente suyo, Jack el Destripador, de Ignacio García May, dirigida por Javier Sahuquillo, y con Toni Misó, Raúl Ferrando, Lula Heredia y David Kelly en el escenario. Esta pieza, ambientada a finales del S. XIX, pone el foco en el "primer asesino mediático de la historia" y en una hipótesis sobre lo que pudo pasar, casi ciento cuarenta años después de que actuara el asesino londinense.
Magia, danza y muchas burbujas en «Dreaming Bubbles»
Dreaming Bubbles
Lugar: Teatro Principal de Alicante
Fecha: Domingo, 18 horas
Precio: Desde 10 euros
Dreaming Bubbles es un espectáculo que sumerge al público en una experiencia fantástica para soñar en familia, llena de emociones y risas dentro del efímero mundo de las burbujas. Los espectadores se dejan llevar por la magia y la ilusión creadas por Whitedream, Pierpaolo Laconi, el Mago de las Pompas de Jabón y récord Guinness, y la bailarina Gessica Alfieri, que buscan transmitir que hay que mantener viva la ilusión de soñar y creer en la magia.
Acrobacias de altura en el Chapí de Villena
Mysteries of China
Lugar: Teatro Chapí de Villena
Fecha: Sábado, 17 y 20.30h
Precio: Desde 15€
El Gran Circo Acrobático de China regresa con su último espectáculo en gira, Mysteries of China, una propuesta circense al más alto nivel a través de la danza, ejercicios acrobáticos y una historia que cautiva al público.
La belleza tras la dana en la voz de los jóvenes
Un instante de belleza
Lugar: Teatre Arniches Alicante
Fecha: Viernes, 19.30h
Precio: Entrada libre
Un instante de belleza parte de la catástrofe de la dana en Valencia. En medio del caos y la destrucción hubo un aluvión de voluntarios, solidaridad y ayuda. La pieza recorre esos momentos a través de textos de autores valencianos.
«Paraula d’Isabel-Clara Simó» en Alcoy
Paraula d’Isabel-Clara Simó
Lugar: Teatro Calderón de Alcoy
Fecha: Viernes, 20h
Precio: 10€
La Dependent rinde homenaje a Isabel-Clara Simó, una de las voces más potentes y comprometidas de la literatura valenciana contemporánea fallecida hace cinco años, en un espectáculo que combina palabra, música e imagen.
