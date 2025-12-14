El éxito en Japón de ADDA Simfònica plantea una nueva gira en 2026/27

La orquesta ADDA Simfònica ha cerrado con notable éxito su primera gran gira internacional que ha desarrollado en Japón entre el 29 de octubre y el 8 de noviembre: un recorrido por seis ciudades con siete conciertos en los principales auditorios del país nipón, incluidas dos actuaciones en el emblemático Suntory Hall de Tokyo, además de las celebradas en Osaka, Fukuoka, Yamaguchi, Kawasaki y Tsu-shi Mie. La excelente acogida del público, que agotó las localidades (alrededor de 14.000 personas), lleva a la orquesta alicantina que dirige Josep Vicent a programar una nueva gira por Asia la próxima temporada 2026/27 ampliando fechas y conciertos. Todo un éxito para una formación creada en 2018.

"La experiencia en Japón ha sido una de las más bonitas de mi vida", apunta Josep Vicent, director titular de ADDA Simfònica, que añade que la recepción "ha sido extraordinaria y el contacto con el público, maravilloso".

ADDA Simfónica durante uno de los ensayos en el auditorio The Symphony Hall de Osaka, en la gira japonesa que concluyó el pasado mes. / INFORMACIÓN

La orquesta, que había preparado cuatro programas que combinaban la música española de Joaquín Rodrigo o Manuel de Falla con composiciones de Maurice Ravel, George Bizet o Frederic Chopin, ha contado con la participación de 75 músicos y dos solistas: la guitarrista clásica japonesa Kaori Muraji y el pianista español Martín García García, que tiene en el público nipón su mayor seguidor.

"Una gira de ensueño"

"Ha sido una gira de ensueño, inolvidable. Hemos recibido ovaciones, hemos estado hasta una hora firmando discos después de los conciertos -tenían la tercera edición de nuestro álbum de Ravel allí- y el público japonés es uno de los más agradecidos, entregados y exigentes del mundo. Sientes que son muy apasionados de la música española y de la música en general", describe Josep Vicent.

La guitarrista japonesa Kaori Muraji ha acompañado a la orquesta alicantina durante la gira. / INFORMACIÓN

La gira por Asia ha sido organizada por Ibermúsica, la agencia española con la que ADDA Simfònica ya realiza sus conciertos por el territorio nacional, y de la agencia asiática Nipon Artists, que han vuelto a invitar a la formaciónalicantina a emprender una nueva gira por Asia para la próxima temporada 2026/27.

"Las agencias están trabajando en una nueva gira y ya se ha cerrado el margen de las fechas en las que podría realizarse, con intención de aumentar los días y las ciudades", ha comentado el director de ADDA Simfònica, que por el momento no puede dar más detalles.

Desde Ibermúsica destacan en su web que en Japón "la orquesta fue descrita como vibrante, distintiva y de gran colorido" y sobre la dirección de Josep Vicent "la crítica destacó su dirección expresiva y de energía audaz".

Josep Vicent, en uno de los ensayos con la orquesta en Japón / INFORMACIÓN

Próximos conciertos de ADDA Simfònica

La orquesta estable del Auditorio de la Diputación de Alicante, con Josep Vicent al frente, celebrará el próximo 17 de diciembre el Concierto de Navidad en el Palau de la Música Catalana, dentro del ciclo BCN Clàssics. Allí interpretará un programa formado por El lago de los cisnes y El cascanueces, de Chaikovski, y la Suite núm. 2 del ballet Spartacus, de Khachaturian, el mismo que ofrecieron en el ADDA el pasado viernes.

A esta actuación en Barcelona le seguirá otro concierto en el ADDA el 23 de diciembre, esta vez con Ruben Jais de director invitado de la orquesta, y acompañado de la soprano Roberta Mameli, con el que ADDA Simfònica cierra 2025.