José María Garzón: "Voy a hacer todo lo posible para que Morante toree este año en Sevilla"

Garzón es un hombre que casi pasa desapercibido en su día a día. Es sevillano y muy religioso. Desde el pasado sábado 22 de noviembre, su empresa Lances de Futuro es la nueva dueña de la gestión de La Maestranza, la segunda plaza más importante del mundo, después de Madrid. Por delante tiene cinco años para trabajar por el cambio, porque ésa es su filosofía. Pero en una plaza que pertenece a los llamados señores maestrantes, esa tarea no será fácil.

P: ¿Se ha hecho ya a la idea de ser el nuevo empresario de Sevilla?

R: (Risas) Bueno, todavía lo estoy asimilando. Hay momentos en los que lo tengo muy claro y en cambio hay otros en los que todavía me veo como antes, siendo un mero espectador de la plaza más bonita del mundo, pero bueno, poco a poco.

P: Y también una de las más complicadas…

R: Es que Sevilla hay que conocerla para tratarla. Yo soy sevillano y te aseguro que sigue habiendo cosas de esta plaza que me sorprenden porque las desconozco, pero por otro lado yo creo que todo necesita cambios para que el toreo avance y este es el momento del cambio en La Maestranza.

P: No debe ser una tarea fácil cambiar una dinámica de trabajo de 93 años de la anterior empresa…

R: Eso el tiempo lo dirá. La verdad es que esta plaza es única por muchas cosas, entre ellas, porque la empresa anterior ha estado cerca de un siglo gestionando la plaza, casi como si fuera un cargo vitalicio y por eso este cambio de empresa entra en la propia historia de la ciudad, como el rabo que cortó Morante o los indultos de Manzanares, Juli o Escribano. Como te he dicho antes, en la vida todo cambia y yo no le temo a los cambios.

P: ¿Cree que ese momento de cambio puede hacer que Morante de la Puebla se anime a regresar a torear a Sevilla?

R: Pues eso, ahora mismo no lo sabe nadie, seguramente ni lo sabrá el propio Morante, pero te aseguro que voy a hacer todo lo posible por que Morante toree este año en Sevilla, otra cosa es que lo consiga. Pienso que si Morante decide volver este año tendría que estar en Sevilla porque los aficionados se lo van a pedir. Ahora, también te digo que Morante puede hacer cualquier cosa, desde lo más lógico hasta lo que nadie espera, por eso es tan genial. Pero bueno, mi trato personal con él y con su entorno más cercano es muy bueno, así que soy optimista.

P: Sea como fuere, este será un año muy importante para su poderdante, Juan Ortega…

R: Sin ninguna duda y parte de esa importancia será su presencia en Sevilla, porque va a ser uno de los ejes de la feria. Ortega, Aguado, de Miranda, Borja Jiménez, Víctor Hernández… Hay muchos grandes nombres que merecen estar en Sevilla, pero el caso de Ortega y de Aguado debe ser especial porque se lo han ganado y son, ahora mismo, dos grandes referentes del escalafón.

P: Supongo que también se abre una nueva etapa para la televisión en la Feria de Abril

R: Posiblemente. Lo ideal sería poder combinar un operador privado con la televisión autonómica. Creo que tener visibilidad en televisión es fundamental. Yo de hecho me gasté mi dinero en emitir varios spots publicitarios simplemente para que la tauromaquia tuviera visibilidad en el «prime time» así que te imaginarás lo importante que es para mí que mi producto se vea en todo el mundo. Ya hemos tenido un primer acercamiento y creo que llegaremos a buen puerto.

P: ¿Uno de sus grandes cambios será la entrada de toreros que lo merecen en carteles que antaño estaban muy cerrados?

R: Por supuesto, no lo dudes. Lo he hecho en otras plazas que he gestionado como Santander, Córdoba, Málaga o Algeciras y siempre ha salido bien. En la pasada Feria de Málaga, anuncié a toreros como David de Miranda o Víctor Hernández y los dos triunfaron. Ese es el espíritu de «Lances de Futuro», la empresa que gestiono yo, dar cabida a las figuras consagradas, pero hacer también hueco a los toreros jóvenes que dan la cara cada tarde. Ese es para mí el verdadero equilibrio que debe tener una buena feria. Además presentaré los carteles en una gran gala en febrero, un acto a la altura de la categoría de esta plaza.

P: Usted ha sido uno de esos pocos empresarios que ha conseguido que José Tomás se vistiera de luces, ¿cómo se encuentra el diestro de Galapagar?

R: Pues te diré que está entrenando y en forma. José Tomás no deja de torear nunca, aunque no se vea. Pero si me lo preguntas por si tiene intención de volver a torear, conmemorando sus 30 años de alternativa, lo cierto es que sólo lo sabe él. La última tarde en la que se vistió de luces fue en Alicante, gracias a Nacho Lloret y todo salió redondo, así que no creo que le volvamos a ver, por lo menos a corto plazo, aunque, una cosa sí te digo, si quisiera torear en Sevilla, la Maestranza es suya.