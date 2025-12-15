Consulta los cortometrajes ganadores de Alicante Smartphone Film Festival

Alicante Smartphone Film Festival ha clausurado su cuarta edición con la entrega de premios a los mejores cortometrajes realizados con el móvil, en una gala celebrada el pasado sábado en el Teatre Arniches, presentada por la actriz y directora alicantina Vanesa Romero. La ceremonia de clausura puso fin a la semana de proyecciones y actividades en la que se exhibieron un total de 73 cortometrajes seleccionados, de entre más de 260 propuestas recibidas de todo el mundo.

La voz de la experiencia, de la alicantina Irene Córcoles, ha sido galardonado con el Mejor Cortometraje de Ficción Nacional y sigue la historia de Lucía, una joven actriz en formación que está deseando que le den una oportunidad y cuya experiencia es una pequeña ventana a la vida de cualquiera de nosotros. Córcoles recibió el premio de manos de la concejala de Empleo Mari Carmen de España.

El realizador audiovisual Arly Jones ha sido el encargado de entregar el premio al Mejor Cortometraje Internacional, que ha ido a parar a Evenbranch, de Jason Di Maio, procedente de República Dominicana.

El actor alicantino Luis Miguel Seguí ha concedido el premio al Mejor Cortometraje de Comedia Nacional al título Click, dirigido por Vilma Notario. Hubo una mención especial del Jurado al cortometraje de comedia para Ni un pelo de profesionales, de Patricia Torres, entregado por el concejal de Presidencia Antonio Peral.

El premio al Mejor Cortometraje Provincia de Alicante, dotado con 500 euros como el resto de premiados, ha recaído en el cortometraje Un día en la empresa, dirigido por David Ruiz, de manos del diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro.

Foto de familia de los ganadores de la cuarta edición de Alicante Smartphone Film Festival / Alex Barkan

Otros galardonados

En las categorías interpretativas y técnicas, el jurado concedió el premio a Mejor Actor a Mario Gomis,del corto Click; el premio a Mejor Actriz a la catalana Nidia Santamaria del corto Mutatio Corporis ; el premio a Mejor Dirección a la directora madrileña Vega Mancebo por el corto Lo que no vemos (pero está).

Balance de la cuarta edición de Alicante Smartphone Film Festival

David Seva Morera, director de Alicante Smartphone Film Festival, mostró su satisfacción por la cantidad de trabajos presentados a nivel nacional e internacional y destacó el gran trabajo realizado por "crear una gran cantera de realizadores de la provincia de Alicante" agradeciendo el apoyo a instituciones y empresas colaboradoras. El jurado fue representado por su presidente el actor Luis Miguel Seguí, el realizador audiovisual Arly Jones y la codirectora del festival Victoria Seva Mira.

En la presentación del proyecto Hospital de Cine, Javier González de Dios jefe de pediatría del Hospital General Doctor Balmis de Alicante, subrayó la participación en las actividades de los jóvenes ingresados en oncología y agradeció a la organización del festival, su gran labor e implicación con el hospital un año más.