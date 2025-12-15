Descubre qué banda internacional de origen sueco se suma al Low en Torrevieja

La promotora Producciones Baltimore ha anunciado una nueva batería de grupos que se suman a la primera edición del Low Festival en Torrevieja, que se celebrará durante los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto de 2026 en el Parque Antonio Soria.

A los grandes nombres anunciados a lo largo del último mes en el cartel con bandas como Editors o Kasabian, Love o f Lesbian o Dani Fernández, se suma ahora una nueva banda internacional vieja conocida del Low, que ha frecuentado en las ediciones de 2014 y 2017 en Benidorm, de origen sueco y cuyo líder, Pelle Almqvist, libera toda su energía con grandes saltos sobre el escenario: The Hives.

The Hives, junto a Ultraligera, Depresión Sonora, Juventude, Pablopablo, Papa Topo y Parquesvr se incorporan a un cartel que ya contaba con Kasabian, Love of Lesbian, Editors, La Casa Azul, Fangoria, Dani Fernández, Ginebras, Rufus T. Firefly, Aiko el Grupo, Ojete Calor, Natalia Lacunza, Alcalá Norte, Barry B, Veintiuno, Besmaya, JoseLuis, Perro, Repion, Los Chivatos y Nuevos Vicios, entre otros.

Siete nuevos nombres

The Hives regresan a Low Festival como uno de los grandes reclamos internacionales de esta edición. La banda sueca, referente absoluto del garage rock y del directo incendiario, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera con su gira mundial, que ha reafirmado su estatus como una de las bandas más potentes sobre el escenario. Energía, actitud e himnos atemporales están garantizados, como avanza la organización.

Concierto de The Hives en en Low Festival de 2014 en Benidorm / DAVID REVENGA

En el ámbito nacional, Ultraligera. La banda madrileña llega a Low Festival como una de las formaciones emergentes con mayor proyección del panorama alternativo español. Su pop-rock luminoso, emocional y elegante les ha llevado a convertirse en una de las propuestas a seguir muy de cerca tras el lanzamiento de Pelo de Foca.

Por su parte, Depresión Sonora se ha consolidado como una de las voces más representativas de la nueva escena musical nacional. El proyecto de Marcos Crespo continúa evolucionando con un sonido cada vez más sólido que ha sabido reinterpretar el post-punk desde una mirada contemporánea y generacional mientras avanza el que será su próximo álbum, Los Perros No Entienden Internet, confirmándose como uno de los nombres imprescindibles de 2025.

Otra de las grandes propuestas de esta tanda de confirmaciones es la de Juventude. El dúo formado por Ángel y Nico, dos jóvenes andaluces que han dado forma a una propuesta tan personal como inclasificable, definida por ellos mismos como "pop surrealista pa’ la peña de la pista". Su música mezcla folclore andaluz, pop setentero, rock e indie, acompañada de una estética muy cuidada con su recién estrenado LP debut, Juventude.

Cartel Low Festival 2026 / INFORMACIÓN

pablopablo continúa consolidándose como uno de los artistas más singulares y versátiles de su generación, tanto por su faceta como productor como por el desarrollo de su propio proyecto artístico. Con su álbum debut, Canciones En Mi, ha condensado su sensibilidad como compositor y sitúa a la guitarra en el centro de su discurso creativo y cobra una nueva dimensión en directo junto a su banda, confirmando a pablopablo como una de las propuestas más refinadas y emocionales del cartel.

Papa Topo ha demostrado con creces su versatilidad, transitando con naturalidad del pop sixties al sabadabadá, del garage al punk, el disco o incluso el bolero, siempre desde una identidad propia y reconocible. Esta mezcla de estilos define a una banda ya plenamente consolidada, divertida y sólida, que reivindica un pop libre de complejos, sin prejuicios ni limitaciones.

Por último, Parquesvr completa esta tanda con su sonido directo, guitarrero y sin artificios. La banda se ha convertido en uno de los nombres más estimulantes del underground nacional, destacando por su actitud, letras crudas y un directo que no deja indiferente.

Torrevieja, pieza clave en la nueva etapa de Low Festival

Low Festival continúa afianzando su vínculo con Torrevieja como sede del festival, una ciudad mediterránea que se ha convertido en un elemento clave en la evolución del festival. La celebración en el Parque Antonio Soria consolida a la ciudad como un referente del turismo musical y la música en directo en la provincia de Alicante.

Abonos a la venta