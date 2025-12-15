Isidro Blasco deconstruye la montaña alicantina en su obra tridimensional: la nueva exposición del Instituto Gil-Albert

"Es la primera vez que salgo al campo, que me echo al monte", bromea el artista alicantino Isidro Blasco -conocido por sus instalaciones fotográficas de grandes urbes deconstruidas que ofrecen otra visión tridimensional de los espacios-, quien siempre había trabajado en entornos urbanos o en interiores y que ahora traslada el foco por vez primera a la naturaleza en su nueva exposición en Alicante.

La muestra, denominada Deconstrucción natural y comisariada por Isabel Tejeda, se encuentra alojada hasta el 5 de febrero en la Casa Bardín, sede del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, tras haber sido seleccionada en la convocatoria Arte en la Casa Bardín 2025/26. El artista mantiene allí este miércoles, 17 de diciembre, a las 17.45 horas, un encuentro con el público para desgranar su obra.

"Casi todas las montañas de Alicante", obra de Isidro Blasco en la muestra / INFORMACIÓN

Esta es una oportunidad única de conocer el proceso que lleva a Isidro Blasco -uno de los artistas más internacionales, que vive a caballo entre Alicante, Madrid y Nueva York- a crear sus estructuras minuciosas y monumentales a la vez y profundizar en el cambio de escenario, ahora centrado en entornos no construidos.

"Yo empecé a trabajar por mi casa, mi escalera, mi edificio y mi barrio, pero me costó un tiempo salir a la calle", indica Blasco, que después ha fotografiado, deconstruido y reinventado tridimensionalmente la realidad de ciudades de todo el mundo como Shanghai, Nueva York, Sao Paulo, Sydney, Madrid, Helsinki, e incluso Benidorm o Alicante, llevado por esa fascinación arquitectónica antes de cambiar de tercio.

"Las montañas de Alicante siempre me han parecido alucinantes porque ves el paso del tiempo, los surcos, las arrugas como en una cara marcada, ya que están peladas y no son muy frondosas, pero así descubres la belleza que tienen", destaca el artista, a quien le atrae "la fuerza visual y la tridimensionalidad espectacular" que poseen. "Los volúmenes que ha generado la geología en estas montañas son impresionantes y crean unos claroscuros muy marcados desde los que puedo partir para generar este trabajo", explica.

Pieza de la exposición "Deconstrucción natural" / INFORMACIÓN

La exploración de nuevos caminos

En su primer intento de fotografiar, recortar y pasar a 3D su obra sobre la Sierra de Fontcalent o el Cabeçó d'Or, entre otras, Blasco casi tira la toalla. "Al principio me salían unas cosas muy infantiles y no me gustaba nada, pero en vez de dejarlo, insistí y me he pasado más de un año metido en las montañas", explica el creador, que contó con un dron para ampliar la visión.

El resultado es el conjunto actual de una veintena de piezas "más abstractas" que, además, le ha servido "para saber que puedo explorar otros campos, son vías nuevas que se abren. Haberme tirado al monte me sirve para no quedarme estancado entre ciudades e interiores, que es una zona que tengo ya muy explorada, aunque no descarte volver, y conectar con mis orígenes en la zona de Mutxamel".

Una de las esculturas de Isidro Blasco / INFORMACIÓN

El próximo campo a explorar será, según avanza, el de las personas a través del retrato, "otra asignatura pendiente, que además es un tema muy cubista", expone el artista, que reconoce que trabajar con tantas imágenes fragmentada "es muy obsesivo" pero luego le salva la cerámica: "Llevo un año con el torno haciendo cacharros y eso me tranquiliza, me limpia", confiesa el hijo del también escultor y ceramista Arcadi Blasco.

Algo más sobre Isidro Blasco

Considerado uno de los mejores exponentes de la escultura contemporánea, y uno de los artistas más consolidados en el mercado internacional actual, Isidro Blasco (1962) es graduado en Bellas Artes por la UCM, candidato a Doctor por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y ha sido escultor en la Academia Española en Roma en 1991.

Recibió las becas de Pollock Krasner Foundation Grant en 1998 y 2010 y de Guggenheim Foundation fellowship en Artes Visuales in 2000. Sus obras están en las colecciones del Tweed Museum of Art, el Instituto de Arte Contemporáneo de Chicago, el Queens Museum en Nueva York, el Artium en España o el CA2M en Madrid.

Su obra ha sido expuesta en P.S.1/MoMA, Nueva York, en el Whitney Museum, Champion Branch. Ha tenido exposiciones propias tanto en el Museo Reina Sofia en Madrid en 2004, como en Nueva York, Shanghai, Sydney, Lisboa, Sao Paulo, etc. También ha expuesto en 2022 en el Museo Thyssen Bornemisza de Madrid, en la exposición Hiperreal. El arte del trampantojo y en el año 2023 ha contado con un encargo de instalación para el Manhattan Children´s Museum en Nueva York.