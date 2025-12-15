Jaloner: la creatividad de un visionario intimista

Ficha técnica Artista: Jaloner Procedencia: Cartagena Discos: Sui Generis (2008), Alicante’s Most Wanted ft. DJ Force (2009), ¿Dónde estoy? (2015), Efugio (2022), Pangea: La Grieta (2024) Año de comienzo: 2007

¿Se puede huir de la tendencia mientras se crea tendencia? Hay artistas nacidos para tener visibilidad, capaces de moldear su propuesta creativa en pos de la admiración de un gran número de personas. Si entendemos la música como un trabajo y al músico como un autónomo que tiene que llegar a fin de mes, no hay nada que reprochar. Nadie debería criticar esa legítima manera de desempeñar un trabajo como cualquier otro. Sin embargo, existen personas tocadas por la varita de la originalidad que no podrían vivir encadenadas a una industria que marca sus directrices.

El protagonista de Sonidos de Proximidad de esta semana es de esta clase de músicos: una cabeza llena de ideas cuyo fin último es generar una chispa en quien lo escucha. Sus canciones se caracterizan por provocar una reflexión a partir de estructuras rítmicas inusuales. Es el adalid del hip-hop experimental, capaz de hacer volar la mente con juegos métricos y líricas profundas, todo ello fusionado en una misma propuesta traducida en canción. La capacidad de Jaloner para escribir es única, donde la expresividad personal y la introspección se combinan con una crítica social que pone en duda el orden establecido.

Pero, teniendo todo esto en cuenta, sorprende que la vida le haya llevado por un camino diferente para alcanzar una exposición bastante notoria a nivel internacional. El concepto de las batallas de gallos y del freestyle, donde dos MCs se enfrentan en una competición de rimas improvisadas cuyo fin es herir al rival, ha evolucionado hacia un nuevo concepto batallero en el que se prioriza la lírica de los autores. De esta forma, los raperos se enfrentan con textos previamente escritos, dando más importancia a la forma de decirlo y a los recursos literarios utilizados. Así, este artista puso un pie en la Liga Bazooka de Argentina, convirtiéndose en el "caballo de Troya" del evento, utilizando su exposición para transmitir un mensaje, no para herir al rival.

Su habilidad lírica ha catapultado su nombre hasta convertirse en un auténtico referente en Latinoamérica. Aquí es donde resuena de nuevo esa primera pregunta, la que da inicio al reportaje: "Si te soy sincero, no sé si me considero un huidizo de la tendencia, pues lo que me ha gustado en algún momento de mi vida también ha sido una tendencia", se sincera el músico, nacido en Cartagena pero forjado en Alicante. "Sí que es verdad que yo estoy muy tranquilo y me permito explorar otras cosas simplemente porque me gustan. Llevo muy poco tiempo en la industria y no estoy pensando en términos de rentabilidad ni de adaptar mi música para convertirla en un producto", apunta.

Jaloner durante una sesión de fotos en la sede de INFORMACIÓN / Rafa Arjones

Se ha asentado en una posición en la que se expresa libremente, encontrando un público que alaba su propuesta. Porque cuando todo sigue una misma corriente, destacar parece ser sinónimo de grandeza. "El mundo está necesitado de identidades sólidas", subraya Jaloner. Entender que eres una pieza más del engranaje, del nodo, es lo primordial. Pero eso no significa que tu posición tenga que ser la misma que la del de al lado. La música puede ser compartida, pero las ideas son individuales. Y si su éxito, independientemente de lo que esa palabra signifique, se entiende gracias a su manera única de concebir la cultura, podemos decir que estamos ante un visionario.

Precisamente, el otro día escribía una opinión sobre el maestro Robe Iniesta, que en paz descanse, y destacaba lo mismo de él. Era una persona cuya finalidad no era destacar, pero lo hacía. Magos tocados por un don, capaces de crear y transmitir de manera innata. Y desde esa perspectiva, la búsqueda de la autosuperación marca y nutre a las personas: "Siempre he sido una persona con facilidad para la autocrítica, nunca he tenido miedo a cuestionar mis premisas más sólidas. Gracias a ello he ido descubriendo nuevos enfoques, sin miedo a desechar los antiguos", señala. Una forma de ser que genera tanto beneficio como frustración, pero nadie dijo que fuera fácil. Estas líneas se redactan desde el fanatismo, sin apenas utilizar las declaraciones de una entrevista que tuve el privilegio de realizarle en Alicante. Esa perspectiva, su perspectiva, será publicada próximamente también en INFORMACIÓN.