¿Cómo era la Navidad en Alicante en el siglo pasado? El Archivo Municipal lo recuerda en imágenes con una exposición

El Archivo Municipal de Alicante recorre en una exposición cómo eran las Navidades alicantinas del pasado siglo con una selección de fotografías e imágenes antiguas que abarcan desde las décadas de los años cuarenta a los años setenta. La exposición, instalada en los ventanales del archivo en la calle Labradores de Alicante, se puede contemplar hasta el próximo 6 de enero.

Entre los fondos documentales se encuentra la obra de reconocidos profesionales de la fotografía, como Sánchez, los Hermanos García, Eugenio Bañón y Perfecto Arjones, fotógrafo de INFORMACIÓN durante cuatro décadas.

Belén en la plaza de la Montañeta de Alicante en los años setenta / Hermanos García

En la muestra instalada hacia el exterior se pueden ver imágenes del Belén en la Montañeta, de las atracciones para los niños que se ubicaban en el Paseo de Campoamor, del mercadillo navideño con los dulces típicos y la cascaruja de la calle Castaños, junto al Teatro Principal de Alicante, y del anuncio de la Cabalgata de Reyes, entre otras estampas, que reflejan la evolución en el modo de celebrar las fiestas en la calle, aunque la ilusión de los pequeños se mantiene intacta.

Mercadillo de Navidad en 1947 / Sánchez

El objetivo del Archivo Municipal es mostrar las tradiciones típicas de la Navidad alicantina "ya que tenemos la suerte de contar con fotografías de gran calidad que nos permiten ver los cambios que hemos ido experimentando en la ciudad también en las celebraciones navideñas”, ha indicado la archivera municipal, Susana Llorens.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha señalado que "esta exposición nos permite viajar en el tiempo en unas fechas muy especiales y ver cómo vivían nuestros padres y abuelos las fiestas navideñas y cómo han ido evolucionando los escenarios aunque el espíritu sea el mismo".

Foitografías en uno de los ventanales del Archivo Municipal de Alicante / INFORMACIÓN

Complemento en la exposición digital del Archivo

Los ocho ventanales reúnen una treintena de imágenes, en su mayoría en blanco y negro, que se complementan con la exposición online que mantiene el Archivo Municipal sobre esta temática. En esta muestra se incluyen desde las cuentas por unos regalos navideños que hizo el procurador de la ciudad, Don Victoriano Barberá, en un lejano 1740, a la imagen más reciente de un boletín de la Asociación de Belenistas de Alicante de 1999.