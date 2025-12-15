Programación completa de la Navidad Cultural en Alicante: exposiciones, música, talleres y teatro
Conoce todo lo que podrás ver y en qué podrás participar en espacios como el MACA, Las Cigarreras o la sala de exposiciones Lonja del Pescado durante estas fiestas
La Navidad Cultural organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante cuenta con más de 70 actividades en espacios culturales municipales y otras localizaciones de la ciudad.
Aquí las tienes todas distribuidas por museos y espacios públicos:
MACA
HASTA EL 25 ENERO 2026
EXPOSICIÓN TEMPORAL
JUANA FRANCÉS. LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ARTISTA MODERNA, 1945-1956 Comisarias: Rosa Castells y Natalia Molinos De martes a viernes de 10 a 20h. Sábados de 11 a 20h. Domingos de 10 a 14h. Lunes y festivos cerrado. ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS
MIÉRCOLES 17 DICIEMBRE
18:30H. VISITA COMENTADA
JUANA FRANCÉS
Visita comentada a la exposición ‘Juana Francés: La construcción de una artista moderna, 1945-1956’ con la co-comisaria Natalia Molinos. ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS
VIERNES 19 DICIEMBRE
18H. TEATRO
MUESTRA FINAL: CAMPUS ESCÉNICO
Compañía Ambulantes Lab
ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS
SÁBADO 20 DICIEMBRE
11:30H Y 13H. TALLER INFANTIL
LABORATORIO DE LETRAS E IMÁGENES
Imparten Va de cuentos y María Maraña.
INSCRIPCIÓN PREVIA EN MACA-ALICANTE.ES. DE 5 A 12 AÑOS.
18H. PERFORMANCE
CORO DELANTAL ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS
MARTES 23 DICIEMBRE
11:30H. VISITA COMENTADA
TÓMATE UN RESPIRO... CON JUANA
A cargo de Asociación Explicarte
ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS
VIERNES 26 DICIEMBRE
11-13H. TALLER
PÓSTER CON DUENDE
En este taller de artes gráficas aprenderás a diseñar y crear tu propio póster navideño. Imparte Daguten escuela gráfica de barrio
INSCRIPCIÓN PREVIA EN MACA-ALICANTE.ES. TODOS LOS PÚBLICOS
SÁBADO 27 DICIEMBRE
11:30-13:30H. TALLER
JUANA EN FAMILIA
Taller familiar inspirado en la obra de Juan Francés
A cargo de Magenta
INSCRIPCIÓN PREVIA EN MACA-ALICANTE.ES. TODOS LOS PÚBLICOS
18H. TEATRO
TEATRO WORK IN PROGRESS
¡Viva Juana¡ La mujer y la ciudad. Un espectáculo teatral sobre la artista Juana Francés
A cargo de Ambulantes Lab
ACCESO LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO. TODOS LOS PÚBLICOS
MARTES 30 DICIEMBRE
11:30H. VISITA COMENTADA
TÓMATE UN RESPIRO... CON JUANA
A cargo de Asociación Explicarte
ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS
CENTRO CULTURAL LAS CIGARRERAS
HASTA EL 10 ENERO 2026
EXPOSICIÓN TEMPORAL - CAJA BLANCA
PHOTOALICANTE: 12ª EDICIÓN
De martes a sábados de 10 a 21h. Lunes, domingos y festivos cerrado.
ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS
HASTA EL 26 FEBRERO 2026
EXPOSICIÓN TEMPORAL - SALA NEGRE B-U-G-S
Instalación audiovisual de la convocatoria SCROLL 2025 del artista Emilio Bianchic, comisariado por Agustina Bornhoffer. De martes a sábados de 10 a 21h. Lunes, domingos y festivos cerrado. ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS
VIERNES 12 Y SÁBADO 13 DICIEMBRE
18H (V) Y 12H (S). TALLER - CAJA 2 Y CAJA NEGRA
META: PARQUE DE ATRACCIONES
Taller de experimentación plástica accesible para desconectar del dolor del cansancio y conectar con la relajación creativa.
Imparte Rubén GoMo (Radioboy+) INSCRIPCIÓN PREVIA EN WWW.CIGARRERAS.ES. A PARTIR DE 18 AÑOS (VIERNES) Y PÚBLICO INFANTIL (SÁBADO).
SÁBADO 13 DICIEMBRE
11-22H. CONCIERTOS - ZONA EXTERIOR
VII FESTIVAL INTERNACIONAL DE BLUES DE ALICANTE
- 11H QUIM GUITAR & THE BLUES BAND
- 17H ÑACO GOÑI, FERNANDO BEIZTEGUI & SANTIAGO CAMPILLO
- 18:30H MEDICINE MAN
- 20H SWEET MARTA & THE BLUES SHAKERS
Organiza Sociedad Blues Alicante
ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS
VIERNES 19 Y SÁBADO 20 DICIEMBRE
20H (V) Y 19H (S). TEATRO - CAJA NEGRA
VERNE
Espectáculo escénico que invita a sobrevolar el universo de aventuras creadas por Julio Verne. Por Onírica Mecánica
ACCESO LIBRE. A PARTIR DE 7 AÑOS.
SÁBADO 27 DICIEMBRE
11-22H. CONCIERTOS, TALLERES Y ‘LIADITA NAVIDEÑA’ ZONA EXTERIOR Y CAJA 2
¡AL TURRÓN!
- 12-22H LIADITA NAVIDEÑA. Autoedición para estas fechas, con la misma calidad y buen gusto que en La Liada.
TALLERES:
- 11-12:30H FANZINETE. Taller para crear una publicación independiente que se repartirá por la tarde durante los conciertos. INSCRIPCIÓN PREVIA EN WWW.CIGARRERAS.ES.
- 18-20H SERI PUNKI. Estampación a todo trapo. Imparte Daguten escuela gráfica de barrio
CONCIERTOS:
- 12H PASSAPOGAS HAMMOND QUARTET
- 18H LAS CHAVALAS
- 20H DEAF DEVILS
Organiza Producciones Santa Leonor
TODAS LAS ACTIVIDADES EN EXTERIOR LAS CIGARRERAS EXCEPTO ‘FANZINETE’ QUE SERÁ EN CAJA 2.
ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS
SALA DE EXPOSICIONES LONJA DEL PESCADO
HASTA EL 22 FEBRERO 2026
EXPOSICIÓN TEMPORAL - SALA EXPLANADA
LA ARQUITECTURA DE LA VOZ
DAGOBERTO RODRÍGUEZ
Martes a Viernes de 9:00 a 20:45h, Sábados de 10:00 a 14:00h y de 16:00 a 20:45h, Domingos y festivos de 10:00 a 14:00h
ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS
HASTA EL 1 MARZO 2026
EXPOSICIÓN TEMPORAL - SALAS LUCEROS Y TABARCA
HUELLAS DE SINGULARIDAD LUIS FEGA
Martes a Viernes de 9:00 a 20:45h Sábados de 10:00 a 14:00h y de 16:00 a 20:45h Domingos y festivos de 10:00 a 14:00h
ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS
VIERNES 26 DICIEMBRE
11H. TALLER INFANTIL
SERIGRAFÍA NAVIDEÑA
Crea tu propia decoración de Navidad. Imparte La Cosmonauta
ACCESO LIBRE. ENTRE 6 Y 12 AÑOS.
12H. TALLER INFANTIL
CUENTOS MÁGICOS
A cargo de Charlie Mélies
ACCESO LIBRE. ENTRE 6 Y 12 AÑOS.
SÁBADO 27 DICIEMBRE
11H. TALLER INFANTIL
SERIGRAFÍA NAVIDEÑA
Diseña tu propia felicitación. Imparte La Cosmonauta
ACCESO LIBRE. ENTRE 6 Y 12 AÑOS.
11H. VISITA
VISITA GUIADA
Visita guiada a las exposiciones con Esperanza Durán.
ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS
12H. ESPECTÁCULO
ESPECTÁCULO DE MAGIA MALASTRUC
ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS
DOMINGO 28 DICIEMBRE
11H. TALLER INFANTIL
SERIGRAFÍA NAVIDEÑA
Estampa tu bolsa festiva y navideña. Imparte La Cosmonauta
ACCESO LIBRE. ENTRE 6 Y 12 AÑOS.
12H. CONCIERTO NAVIDEÑO
BILLY MANDANGA
ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS
MARTES 30 DICIEMBRE
11H. TALLER INFANTIL
TU CARTA A LOS REYES MAGOS
Imparte Tallerland
ACCESO LIBRE. ENTRE 6 Y 12 AÑOS.
11H. VISITA
VISITA GUIADA
Visita guiada a las exposiciones con Esperanza Durán.
ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS
12H. CONCIERTO NAVIDEÑO
SUGAR BELLS
Villancicos, pop y rock para toda la familia.
ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS
BIBLIOTECAS MUNICIPALES EN LOS BARRIOS
TALLER INFANTIL
LABORATORIO DE CUENTOS FAMILIARES EN NAVIDAD
Varios espacios de juego en los que habrá propuestas creativas relacionadas con el Invierno y la Navidad en donde los cuentos serán protagonistas. Imparte Va de Cuentos
SOLICITUD DE INVITACIÓN EN LA PROPIA BIBLIOTECA. A PARTIR DE 6 AÑOS.
- JUEVES 11 DICIEMBRE, 17.30H. BIBL. DIAGONAL
- JUEVES 18 DICIEMBRE 17.30H. BIBL. VG. DEL REMEDIO
- MARTES 23 DICIEMBRE 11.30H. BIBL. SAN BLAS
- MARTES 30 DICIEMBRE 11.30H. BIBL. FLORIDA BABEL
TALLER
LAS AVENTURAS DE MARIE EN NAVIDAD
Ha acabado el colegio y a Marie le acaban de dar las vacaciones de navidad y, como todos los años, se va de vacaciones al pueblo de sus abuelos. Estas serán unas vacaciones llenas de aventuras. Imparte Pàmpol Teatre
SOLICITUD DE INVITACIÓN EN LA PROPIA BIBLIOTECA.
TODOS LOS PÚBLICOS
- MARTES 23 DICIEMBRE 11.30H BIBL. FLORIDA BABEL
- LUNES 29 DICIEMBRE 11.30H BIBL. VILLAFRANQUEZA
TALLER INFANTIL
DECORACIÓN NAVIDEÑA: RENOS
Inspirándose en la Navidad los peques podrán construir y dar vida a personajes e historias, usando cartón como principal materia prima. Imparte Cola de Ratón
SOLICITUD DE INVITACIÓN EN LA PROPIA BIBLIOTECA.
TODOS LOS PÚBLICOS
- MIÉRCOLES 10 DICIEMBRE 17.30 BIBL. PLA-CAROLINAS
- MIÉRCOLES 17 DICIEMBRE 17.30 BIBL. BENALÚA
BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE ALICANTE
DOMINGO 14 DICIEMBRE
12H
CONCIERTO CAMINO HACIA LA NAVIDAD
CASA DE LA MÚSICA. CC LAS CIGARRERAS.
TODOS LOS PÚBLICOS.
ENTRADAS EN ALICANTESOCIOCULTURA.EVENTBRITE.ES
MIÉRCOLES 17 DICIEMBRE
11H CONCIERTO
MATINAL
BMA en Cultura en Barrios
CASA DE LA MÚSICA. CC LAS CIGARRERAS.
TODOS LOS PÚBLICOS
ENTRADAS EN ALICANTESOCIOCULTURA.EVENTBRITE.ES
LUNES 22 DICIEMBRE
20H
CONCIERTO DE NAVIDAD
Banda Sinfónica Municipal de Alicante y Coro del Teatro Principal
AUDITORIO DIPUTACIÓN DE ALICANTE (ADDA)
TODOS LOS PÚBLICOS
ENTRADAS EN BANDASINFONICA.EVENTBRITE.ES
NADALES AL CARRER
SÁBADO 13 DICIEMBRE
A PARTIR DE LAS 12H
- ORFEÓN ALICANTE PLAZA DE LA MONTAÑETA
- CORAL ALACANT AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN
- PEÑA LÍRICA ALICANTINA PLAZA 25 DE MAYO
- COLLA L’EMBOLIC MERCADO DE BABEL
- COLLA LA CANYA MERCADO DE CAROLINAS
- COLLA ALACANT AV. MAISSONAVE + ADYACENTES
ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS
SÁBADO 20 DICIEMBRE
A PARTIR DE LAS 12H
- ORFEÓN MARE NOSTRUM PL. NAVARRO RODRÍGO
- CORO INMACULADA ANTIGUOS ALUMNOS DE JESUITAS PL. DE LA MONTAÑETA
- COLLA SAN BLAS MERCADO DE TEULADA
- COLLA SANT ANTONI PLAZA DE ARGEL
- COLLA BENACANTIL AV. MAISSONAVE + ADYACENTES
RAMBLA CON EXPLANADA
SÁBADO 20 DICIEMBRE
19H. CONCIERTO
GALA 50 ANIVERSARIO DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL SCD CAROLINAS
ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS (RECOMENDABLE MAYORES DE 10 AÑOS).
DOMINGO 21 DICIEMBRE
12H. TEATRO ENCANTADOS
Tributo a Encanto (Musical). Eventime Teatro
ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS
LUNES 22 DICIEMBRE
19H. CONCIERTO
CONCIERTO DE NAVIDAD
ASOCIACIÓN CONCERTARTE
ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS (RECOMENDABLE MAYORES DE 10 AÑOS).
MARTES 23 DICIEMBRE
19H. CONCIERTO ECOS DE NAVIDAD
ORQUESTA DE CÁMARA RODRÍGUEZ ALBERT – OCRA
ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS
SÁBADO 27 DICIEMBRE
18H. CIRCO CONTEMPORÁNEO DESEMPOLSANT
CÍA AICRAG
ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS
19H. CONCIERTO
JOY TO THE WORLD! RUSSINGERS CHOIR
ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS (RECOMENDABLE MAYORES DE 6 AÑOS).
DOMINGO 28 DICIEMBRE
11:30H. BAILE
DANSA POPULAR FEDERACIÓ DE FOLKLORE D’ALACANT
ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS
12H. CONCIERTO
COLLA FEDERAL DE LA FEDERACIÓ DE FOLKLORE D’ALACANT Y SOCIEDAD MUSICAL “LA AMISTAD” DE VILLAFRANQUEZA.
ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS
LUNES 29 DICIEMBRE
19H. CONCIERTO Y BAILE
SWING FOR CHRISTMAS
BABALU SWING BAND
ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS
MUSEO DE BELENES
ABIERTO TODO EL AÑO
MARTES A VIERNES DE 10 A 13.45H Y DE 17.15 A 19.45H
FESTIVOS CERRADO
ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS
ARCHIVO MUNICIPAL
DEL 15 DICIEMBRE 2025 AL 6 ENERO 2026
EXPOSICIÓN - VENTANALES DEL ARCHIVO MUNICIPAL
NAVIDADES ALICANTINAS
Seleción de fotografías de los fotógrafos Sánchez, Hermanos García, Eugenio Bañón y Perfecto Arjones relacionadas con la Navidad. VISITABLE DESDE LAS CALLES LABRADORES Y SAN ISIDRIO. TODOS LOS PÚBLICOS.
ESPACIO SÉNECA
DEL 3 DICIEMBRE 2025 AL 7 ENERO 2026
EXPOSICIÓN
VIAJE AL REINO DE LA NIEVES
Martes a Sábado de 10:30 a 13:30h y de 17:00 a 20:00h
Domingos de 10:30 a 13:30h
Cerrado el 24, 25 y 31 de Diciembre y 1 y 6 de Enero
ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS
SÁBADO 13 DICIEMBRE
12.30H. TEATRO
¡DUENDES AL AIRE!
Denis Rodríguez se encargará de entrevistar a estos traviesos personajes. PÀMPOL TEATRE. ACCESO LIBRE. A PARTIR DE 5 AÑOS.
DOMINGO 14 DICIEMBRE
12.30H. TEATRO
¡ALOCADA NAVIDAD!
Carlos Arcaya entrevistará a personajes indispensables de estas fechas.
PÀMPOL TEATRE. ACCESO LIBRE. A PARTIR DE 5 AÑOS.
SÁBADO 20 DICIEMBRE
12.30H. TEATRO
¡PAJES AL LÍMITE!
Entrevista a cargo de Luz (Onda Cero) sobre las aventuras y desventuras de los acompañantes de los Reyes Magos.
PÀMPOL TEATRE. ACCESO LIBRE. A PARTIR DE 5 AÑOS.
TODOS LOS DÍAS DEL 9 AL 12 Y 16 AL 20 DICIEMBRE
17:30 - 19:30H.
TALLERES EL REINO DEL ARTE
Talleres cortos en formato de cápsulas creativas para toda la familia.
ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS.
CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES
VIERNES 26 DICIEMBRE
12H. CHARLA
SOMOS LO QUE COMEMOS...TAMBIÉN EN NAVIDAD
Frente a los excesos navideños, Petra y Donuel vienen a enseñarnos hábitos saludables de alimentación.
Dpto. Sanidad Ayto Alicante
INSCRIPCIÓN PREVIA EN CITAPREVIA.ALICANTE.ES (RECOMENDABLE PARA NIÑOS DE HASTA 10 AÑOS)
- La Fiscalía Anticorrupción investiga el sobrecoste millonario en la compra de La Plasa de Torrevieja
- La Seguridad Social lo confirma: en 2026 habrá cambios importantes en el cálculo de la pensión de jubilación
- Multa de 600 euros por una chocolatada: la Plataforma por un Espacio Digno para Aprender señala al Ayuntamiento de Alicante
- Atlético Sanluqueño - Hércules CF
- Las llamadas al 010 se duplican en Alicante: 1.000 quejas diarias en seis meses en 2025
- Un alicantino de toda la vida
- Eder Sarabia, técnico del Elche: 'Esta derrota es responsabilidad mía
- El tiempo en Alicante: la borrasca Emilia activa la alerta naranja en el litoral norte y la amarilla en el resto de la provincia