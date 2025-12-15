Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Programación completa de la Navidad Cultural en Alicante: exposiciones, música, talleres y teatro

Conoce todo lo que podrás ver y en qué podrás participar en espacios como el MACA, Las Cigarreras o la sala de exposiciones Lonja del Pescado durante estas fiestas

La fachada del MACA en una imagen de archivo

La fachada del MACA en una imagen de archivo / Rafa Arjones

O. Casado

O. Casado

La Navidad Cultural organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante cuenta con más de 70 actividades en espacios culturales municipales y otras localizaciones de la ciudad.

Aquí las tienes todas distribuidas por museos y espacios públicos:

MACA

HASTA EL 25 ENERO 2026 

EXPOSICIÓN TEMPORAL 

JUANA FRANCÉS. LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ARTISTA MODERNA, 1945-1956 Comisarias: Rosa Castells y Natalia Molinos De martes a viernes de 10 a 20h. Sábados de 11 a 20h. Domingos de 10 a 14h. Lunes y festivos cerrado. ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS

MIÉRCOLES 17 DICIEMBRE 

18:30H. VISITA COMENTADA 

JUANA FRANCÉS 

Visita comentada a la exposición ‘Juana Francés: La construcción de una artista moderna, 1945-1956’ con la co-comisaria Natalia Molinos. ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS 

VIERNES 19 DICIEMBRE 

18H. TEATRO 

MUESTRA FINAL: CAMPUS ESCÉNICO 

Compañía Ambulantes Lab 

ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS 

SÁBADO 20 DICIEMBRE 

11:30H Y 13H. TALLER INFANTIL 

LABORATORIO DE LETRAS E IMÁGENES 

Imparten Va de cuentos y María Maraña. 

INSCRIPCIÓN PREVIA EN MACA-ALICANTE.ES. DE 5 A 12 AÑOS. 

18H. PERFORMANCE 

CORO DELANTAL ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS

MARTES 23 DICIEMBRE

11:30H. VISITA COMENTADA

TÓMATE UN RESPIRO... CON JUANA

A cargo de Asociación Explicarte

ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS

VIERNES 26 DICIEMBRE

11-13H. TALLER

PÓSTER CON DUENDE

En este taller de artes gráficas aprenderás a diseñar y crear tu propio póster navideño. Imparte Daguten escuela gráfica de barrio

INSCRIPCIÓN PREVIA EN MACA-ALICANTE.ES. TODOS LOS PÚBLICOS

Fachada del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA)

Fachada del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) / Pilar Cortés

SÁBADO 27 DICIEMBRE

11:30-13:30H. TALLER

JUANA EN FAMILIA

Taller familiar inspirado en la obra de Juan Francés

A cargo de Magenta

INSCRIPCIÓN PREVIA EN MACA-ALICANTE.ES. TODOS LOS PÚBLICOS

18H. TEATRO

TEATRO WORK IN PROGRESS

¡Viva Juana¡ La mujer y la ciudad. Un espectáculo teatral sobre la artista Juana Francés

A cargo de Ambulantes Lab

ACCESO LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO. TODOS LOS PÚBLICOS

MARTES 30 DICIEMBRE

11:30H. VISITA COMENTADA

TÓMATE UN RESPIRO... CON JUANA

A cargo de Asociación Explicarte

ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS

CENTRO CULTURAL LAS CIGARRERAS

HASTA EL 10 ENERO 2026

EXPOSICIÓN TEMPORAL - CAJA BLANCA

PHOTOALICANTE: 12ª EDICIÓN

De martes a sábados de 10 a 21h. Lunes, domingos y festivos cerrado.

ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS

HASTA EL 26 FEBRERO 2026

EXPOSICIÓN TEMPORAL - SALA NEGRE B-U-G-S

Instalación audiovisual de la convocatoria SCROLL 2025 del artista Emilio Bianchic, comisariado por Agustina Bornhoffer. De martes a sábados de 10 a 21h. Lunes, domingos y festivos cerrado. ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS

VIERNES 12 Y SÁBADO 13 DICIEMBRE

18H (V) Y 12H (S). TALLER - CAJA 2 Y CAJA NEGRA

META: PARQUE DE ATRACCIONES

Taller de experimentación plástica accesible para desconectar del dolor del cansancio y conectar con la relajación creativa.

Imparte Rubén GoMo (Radioboy+) INSCRIPCIÓN PREVIA EN WWW.CIGARRERAS.ES. A PARTIR DE 18 AÑOS (VIERNES) Y PÚBLICO INFANTIL (SÁBADO).

SÁBADO 13 DICIEMBRE

11-22H. CONCIERTOS - ZONA EXTERIOR

VII FESTIVAL INTERNACIONAL DE BLUES DE ALICANTE

  • 11H QUIM GUITAR & THE BLUES BAND
  • 17H ÑACO GOÑI, FERNANDO BEIZTEGUI & SANTIAGO CAMPILLO
  • 18:30H MEDICINE MAN
  • 20H SWEET MARTA & THE BLUES SHAKERS

Organiza Sociedad Blues Alicante

ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS

El complejo de Las Cigarreras, que conformará un eje cultural con la Plaza de Toros, el ADDA y el Principal.

El complejo de Las Cigarreras / Rafa Arjones

VIERNES 19 Y SÁBADO 20 DICIEMBRE

20H (V) Y 19H (S). TEATRO - CAJA NEGRA

VERNE

Espectáculo escénico que invita a sobrevolar el universo de aventuras creadas por Julio Verne. Por Onírica Mecánica

ACCESO LIBRE. A PARTIR DE 7 AÑOS.

SÁBADO 27 DICIEMBRE

11-22H. CONCIERTOS, TALLERES Y ‘LIADITA NAVIDEÑA’ ZONA EXTERIOR Y CAJA 2

¡AL TURRÓN!

  • 12-22H LIADITA NAVIDEÑA. Autoedición para estas fechas, con la misma calidad y buen gusto que en La Liada.

TALLERES:

  • 11-12:30H FANZINETE. Taller para crear una publicación independiente que se repartirá por la tarde durante los conciertos. INSCRIPCIÓN PREVIA EN WWW.CIGARRERAS.ES.
  • 18-20H SERI PUNKI. Estampación a todo trapo. Imparte Daguten escuela gráfica de barrio

CONCIERTOS:

  • 12H PASSAPOGAS HAMMOND QUARTET
  • 18H LAS CHAVALAS
  • 20H DEAF DEVILS

Organiza Producciones Santa Leonor

TODAS LAS ACTIVIDADES EN EXTERIOR LAS CIGARRERAS EXCEPTO ‘FANZINETE’ QUE SERÁ EN CAJA 2.

ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS

SALA DE EXPOSICIONES LONJA DEL PESCADO

HASTA EL 22 FEBRERO 2026

EXPOSICIÓN TEMPORAL - SALA EXPLANADA

LA ARQUITECTURA DE LA VOZ

DAGOBERTO RODRÍGUEZ

Martes a Viernes de 9:00 a 20:45h, Sábados de 10:00 a 14:00h y de 16:00 a 20:45h, Domingos y festivos de 10:00 a 14:00h

ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS

HASTA EL 1 MARZO 2026

EXPOSICIÓN TEMPORAL - SALAS LUCEROS Y TABARCA

HUELLAS DE SINGULARIDAD LUIS FEGA

Martes a Viernes de 9:00 a 20:45h Sábados de 10:00 a 14:00h y de 16:00 a 20:45h Domingos y festivos de 10:00 a 14:00h

ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS

VIERNES 26 DICIEMBRE

11H. TALLER INFANTIL

SERIGRAFÍA NAVIDEÑA

Crea tu propia decoración de Navidad. Imparte La Cosmonauta

ACCESO LIBRE. ENTRE 6 Y 12 AÑOS.

12H. TALLER INFANTIL

CUENTOS MÁGICOS

A cargo de Charlie Mélies

ACCESO LIBRE. ENTRE 6 Y 12 AÑOS.

SÁBADO 27 DICIEMBRE

11H. TALLER INFANTIL

SERIGRAFÍA NAVIDEÑA

Diseña tu propia felicitación. Imparte La Cosmonauta

ACCESO LIBRE. ENTRE 6 Y 12 AÑOS.

11H. VISITA

VISITA GUIADA

Visita guiada a las exposiciones con Esperanza Durán.

ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS

12H. ESPECTÁCULO

ESPECTÁCULO DE MAGIA MALASTRUC

ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS

DOMINGO 28 DICIEMBRE

11H. TALLER INFANTIL

SERIGRAFÍA NAVIDEÑA

Estampa tu bolsa festiva y navideña. Imparte La Cosmonauta

ACCESO LIBRE. ENTRE 6 Y 12 AÑOS.

12H. CONCIERTO NAVIDEÑO

BILLY MANDANGA

ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS

MARTES 30 DICIEMBRE

11H. TALLER INFANTIL

TU CARTA A LOS REYES MAGOS

Imparte Tallerland

ACCESO LIBRE. ENTRE 6 Y 12 AÑOS.

11H. VISITA

VISITA GUIADA

Visita guiada a las exposiciones con Esperanza Durán.

ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS

12H. CONCIERTO NAVIDEÑO

SUGAR BELLS

Villancicos, pop y rock para toda la familia.

ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS

BIBLIOTECAS MUNICIPALES EN LOS BARRIOS

TALLER INFANTIL

LABORATORIO DE CUENTOS FAMILIARES EN NAVIDAD

Varios espacios de juego en los que habrá propuestas creativas relacionadas con el Invierno y la Navidad en donde los cuentos serán protagonistas. Imparte Va de Cuentos

SOLICITUD DE INVITACIÓN EN LA PROPIA BIBLIOTECA. A PARTIR DE 6 AÑOS.

  • JUEVES 11 DICIEMBRE, 17.30H. BIBL. DIAGONAL
  • JUEVES 18 DICIEMBRE 17.30H. BIBL. VG. DEL REMEDIO
  • MARTES 23 DICIEMBRE 11.30H. BIBL. SAN BLAS
  • MARTES 30 DICIEMBRE 11.30H. BIBL. FLORIDA BABEL

TALLER

LAS AVENTURAS DE MARIE EN NAVIDAD

Ha acabado el colegio y a Marie le acaban de dar las vacaciones de navidad y, como todos los años, se va de vacaciones al pueblo de sus abuelos. Estas serán unas vacaciones llenas de aventuras. Imparte Pàmpol Teatre

SOLICITUD DE INVITACIÓN EN LA PROPIA BIBLIOTECA.

TODOS LOS PÚBLICOS

  • MARTES 23 DICIEMBRE 11.30H BIBL. FLORIDA BABEL
  • LUNES 29 DICIEMBRE 11.30H BIBL. VILLAFRANQUEZA

TALLER INFANTIL

DECORACIÓN NAVIDEÑA: RENOS

Inspirándose en la Navidad los peques podrán construir y dar vida a personajes e historias, usando cartón como principal materia prima. Imparte Cola de Ratón

SOLICITUD DE INVITACIÓN EN LA PROPIA BIBLIOTECA.

TODOS LOS PÚBLICOS

  • MIÉRCOLES 10 DICIEMBRE 17.30 BIBL. PLA-CAROLINAS
  • MIÉRCOLES 17 DICIEMBRE 17.30 BIBL. BENALÚA

BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE ALICANTE

DOMINGO 14 DICIEMBRE

12H

CONCIERTO CAMINO HACIA LA NAVIDAD

CASA DE LA MÚSICA. CC LAS CIGARRERAS.

TODOS LOS PÚBLICOS.

ENTRADAS EN ALICANTESOCIOCULTURA.EVENTBRITE.ES

MIÉRCOLES 17 DICIEMBRE

11H CONCIERTO

MATINAL

BMA en Cultura en Barrios

CASA DE LA MÚSICA. CC LAS CIGARRERAS.

TODOS LOS PÚBLICOS

ENTRADAS EN ALICANTESOCIOCULTURA.EVENTBRITE.ES

LUNES 22 DICIEMBRE

20H

CONCIERTO DE NAVIDAD

Banda Sinfónica Municipal de Alicante y Coro del Teatro Principal

AUDITORIO DIPUTACIÓN DE ALICANTE (ADDA)

TODOS LOS PÚBLICOS

ENTRADAS EN BANDASINFONICA.EVENTBRITE.ES

NADALES AL CARRER

SÁBADO 13 DICIEMBRE

A PARTIR DE LAS 12H

  • ORFEÓN ALICANTE PLAZA DE LA MONTAÑETA
  • CORAL ALACANT AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN
  • PEÑA LÍRICA ALICANTINA PLAZA 25 DE MAYO
  • COLLA L’EMBOLIC MERCADO DE BABEL
  • COLLA LA CANYA MERCADO DE CAROLINAS
  • COLLA ALACANT AV. MAISSONAVE + ADYACENTES

ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS

SÁBADO 20 DICIEMBRE

A PARTIR DE LAS 12H

  • ORFEÓN MARE NOSTRUM PL. NAVARRO RODRÍGO
  • CORO INMACULADA ANTIGUOS ALUMNOS DE JESUITAS PL. DE LA MONTAÑETA
  • COLLA SAN BLAS MERCADO DE TEULADA
  • COLLA SANT ANTONI PLAZA DE ARGEL
  • COLLA BENACANTIL AV. MAISSONAVE + ADYACENTES

RAMBLA CON EXPLANADA

SÁBADO 20 DICIEMBRE

19H. CONCIERTO

GALA 50 ANIVERSARIO DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL SCD CAROLINAS

ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS (RECOMENDABLE MAYORES DE 10 AÑOS).

DOMINGO 21 DICIEMBRE

12H. TEATRO ENCANTADOS

Tributo a Encanto (Musical). Eventime Teatro

ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS

LUNES 22 DICIEMBRE

19H. CONCIERTO

CONCIERTO DE NAVIDAD

ASOCIACIÓN CONCERTARTE

ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS (RECOMENDABLE MAYORES DE 10 AÑOS).

MARTES 23 DICIEMBRE

19H. CONCIERTO ECOS DE NAVIDAD

ORQUESTA DE CÁMARA RODRÍGUEZ ALBERT – OCRA

ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS

SÁBADO 27 DICIEMBRE

18H. CIRCO CONTEMPORÁNEO DESEMPOLSANT

CÍA AICRAG

ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS

19H. CONCIERTO

JOY TO THE WORLD! RUSSINGERS CHOIR

ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS (RECOMENDABLE MAYORES DE 6 AÑOS).

DOMINGO 28 DICIEMBRE

11:30H. BAILE

DANSA POPULAR FEDERACIÓ DE FOLKLORE D’ALACANT

ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS

12H. CONCIERTO

COLLA FEDERAL DE LA FEDERACIÓ DE FOLKLORE D’ALACANT Y SOCIEDAD MUSICAL “LA AMISTAD” DE VILLAFRANQUEZA.

ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS

LUNES 29 DICIEMBRE

19H. CONCIERTO Y BAILE

SWING FOR CHRISTMAS

BABALU SWING BAND

ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS

Fachada del Museo de Belenes de Alicante.

Fachada del Museo de Belenes de Alicante. / Jose Navarro

MUSEO DE BELENES

ABIERTO TODO EL AÑO

MARTES A VIERNES DE 10 A 13.45H Y DE 17.15 A 19.45H

FESTIVOS CERRADO

ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS

ARCHIVO MUNICIPAL

DEL 15 DICIEMBRE 2025 AL 6 ENERO 2026

EXPOSICIÓN - VENTANALES DEL ARCHIVO MUNICIPAL

NAVIDADES ALICANTINAS

Seleción de fotografías de los fotógrafos Sánchez, Hermanos García, Eugenio Bañón y Perfecto Arjones relacionadas con la Navidad. VISITABLE DESDE LAS CALLES LABRADORES Y SAN ISIDRIO. TODOS LOS PÚBLICOS.

ESPACIO SÉNECA

DEL 3 DICIEMBRE 2025 AL 7 ENERO 2026

EXPOSICIÓN

VIAJE AL REINO DE LA NIEVES

Martes a Sábado de 10:30 a 13:30h y de 17:00 a 20:00h

Domingos de 10:30 a 13:30h

Cerrado el 24, 25 y 31 de Diciembre y 1 y 6 de Enero

ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS

SÁBADO 13 DICIEMBRE

12.30H. TEATRO

¡DUENDES AL AIRE!

Denis Rodríguez se encargará de entrevistar a estos traviesos personajes. PÀMPOL TEATRE. ACCESO LIBRE. A PARTIR DE 5 AÑOS.

DOMINGO 14 DICIEMBRE

12.30H. TEATRO

¡ALOCADA NAVIDAD!

Carlos Arcaya entrevistará a personajes indispensables de estas fechas.

PÀMPOL TEATRE. ACCESO LIBRE. A PARTIR DE 5 AÑOS.

SÁBADO 20 DICIEMBRE

12.30H. TEATRO

¡PAJES AL LÍMITE!

Entrevista a cargo de Luz (Onda Cero) sobre las aventuras y desventuras de los acompañantes de los Reyes Magos.

PÀMPOL TEATRE. ACCESO LIBRE. A PARTIR DE 5 AÑOS.

TODOS LOS DÍAS DEL 9 AL 12 Y 16 AL 20 DICIEMBRE

17:30 - 19:30H.

TALLERES EL REINO DEL ARTE

Talleres cortos en formato de cápsulas creativas para toda la familia.

ACCESO LIBRE. TODOS LOS PÚBLICOS.

CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES

VIERNES 26 DICIEMBRE

12H. CHARLA

SOMOS LO QUE COMEMOS...TAMBIÉN EN NAVIDAD

Frente a los excesos navideños, Petra y Donuel vienen a enseñarnos hábitos saludables de alimentación.

Dpto. Sanidad Ayto Alicante

INSCRIPCIÓN PREVIA EN CITAPREVIA.ALICANTE.ES (RECOMENDABLE PARA NIÑOS DE HASTA 10 AÑOS)

TEMAS

