La alicantina Claudia Arenas se queda a las puertas del podio en OT 2025

La edición 2025 de Operación Triunfo bajó el telón este lunes por la noche con una final de alto voltaje en Prime Video y una protagonista muy clara para Alicante: Claudia Arenas, que terminó la competición como quinta clasificada después de quince semanas intensas dentro de la Academia. La joven cantante compartió desenlace con Guille Toledano, cuarto, en una gala en la que los porcentajes estuvieron ajustados hasta el último momento y en la que cada actuación pesó tanto como la trayectoria acumulada durante el concurso.

Una gala cargada de emoción

El programa arrancó con un número coral cargado de simbolismo y nostalgia, Marta, Sebas, Guille y los demás de Amaral, que sirvió para reunir sobre el escenario a todos los finalistas. Con Chenoa al frente, la presentadora dio paso a una noche diseñada para cerrar una edición por la que pasaron más de 100.000 aspirantes en los castings iniciales y que terminó encumbrando a Cristina como ganadora.

Cristina gana 'OT 2025' / Prime Video / José Irún

La final reunió a Olivia, Guille Toledano, Claudia Arenas, Cristina y Tinho, los cinco nombres que lograron llegar al último escalón del talent. El jurado, formado por Leire Martínez, Abraham Mateo, Guille Milkyway y Cris Regatero, siguió las actuaciones desde el plató, acompañado por los profesores y por los familiares y amigos de los concursantes, en un ambiente más cercano al de una celebración que al de una competición.

El primero en actuar fue Guille Toledano, que eligió Haz lo que quieras conmigo de Walls. Leire Martínez valoró su decisión artística y su valentía al “jugársela” en una noche decisiva. En el repaso de su paso por el programa, el propio Guille definió su experiencia en OT como “la más brutal” de su vida, destacando la importancia de haber llegado hasta la final.

El respaldo del jurado

Después llegó el turno de Claudia Arenas, que defendió Vivir así es morir de amor de Camilo Sesto, un clásico con un peso emocional evidente. Guille Milkyway fue claro en su valoración al señalar que Claudia estaba en la final “por méritos propios” y subrayó la “magia” que ha mostrado sobre el escenario a lo largo del concurso. Su actuación fue uno de los momentos más emotivos de la noche, especialmente para quienes han seguido su evolución desde las primeras galas.

La gala continuó con Olivia, que apostó por It’s all coming back to me now de Céline Dion, una interpretación que Cris Regatero relacionó directamente con el espíritu del programa. Tinho tomó el relevo con Lose Control de Teddy Swims, recibiendo elogios de Abraham Mateo por su control vocal y su presencia escénica. Cerró la primera ronda Cristina, que cantó La noia de Angelina Mango en italiano y volvió a convencer al jurado por la calidad y solidez de su actuación.

Votaciones muy ajustadas

A las 23.23 horas se cerraron las votaciones. Los primeros porcentajes reflejaron una final muy igualada, con diferencias mínimas entre varios concursantes. En ese primer corte, Claudia Arenas obtuvo el 13,6% de los votos, lo que la situó como quinta clasificada. Visiblemente emocionada, agradeció el apoyo recibido y definió su paso por el programa como un sueño cumplido. Poco después se confirmó el cuarto puesto de Guille Toledano, con un 16,5%, que reconoció que el resultado superaba incluso sus mejores expectativas.

El Top 3 quedó formado por Cristina, Olivia y Tinho, que volvieron a actuar en una segunda ronda decisiva. Cristina reinterpretó My baby just cares for me de Nina Simone, mientras Olivia apostó por Break free de Ariana Grande y Tinho cerró con Hold the line de Toto. Con los porcentajes ya muy decantados, la recta final confirmó lo que se intuía tras el primer recuento.

El cierre de la Academia

La victoria fue para Cristina, que se impuso con un 46,3% de los votos, seguida de Olivia con un 30,1% y Tinho con un 23,6%. La clasificación definitiva dejó a Guille Toledano en cuarta posición y a Claudia Arenas en la quinta, cerrando así una edición que ha vuelto a demostrar el peso del formato y la proyección de sus participantes.

Para Alicante, el paso de Claudia Arenas por Operación Triunfo 2025 deja una huella clara: una presencia constante en las galas finales, el reconocimiento del jurado y una actuación en la final que confirmó su personalidad artística. El podio se quedó fuera de su alcance, pero su recorrido en la Academia y su viralidad en redes sociales la ha hecho merecedora del "cariño de toda esta gente" y la sitúa como uno de los nombres a seguir tras el cierre del programa.