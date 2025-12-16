Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La alicantina Marina Alba, galardonada por la Academia Hispanoamericana de la Música

La cantante de Calp recibe el Premio Latino 2025 a la Mejor Ejecución Vocal de Soul Jazz por su tema "Y decirte"

Marina Alba

Marina Alba / INFORMACIÓN

Antonio Zaragoza

La cantante Marina Alba, de Calp, ha recibido el Premio Latino 2025 a la Mejor Ejecución Vocal de Soul Jazz por su tema Y decirte en los Premios Latinos de la Academia Hispanoamericana de la Música, en un acto celebrado en el Teatro Infanta Isabel de Madrid. Estos premios están destinados a reconocer la excelencia, innovación y trayectoria en el ámbito musical latinoamericano.

Marina Alba es una prolífica autora e intérprete de Calp que cuenta con una intensa carrera artística en la que ha grabado varios discos, ha producido numerosas canciones y ha realizado giras con distintas formaciones musicales.

Ahora, tras vivir un tiempo en París, ha regresado a su tierra y acaba de empezar un nuevo proyecto musical junto a otro experimentado y conocido músico valenciano, Vicente Chust, que fue guitarrista del grupo Video y, bajo el nombre de Marina Alba, inician una etapa musical en la que fusionan varios e interesantes estilos que, unido a la experiencia de ambos, conforman un sonido tan diferente como innovador.

