La alicantina Raquel del Val redescubre la música de Lola Vitoria

La pianista alicantina y doctora en musicología Raquel del Val ha sido invitada a ofrecer un concierto de obras de temática valenciana y a presentar la música inédita para piano de la autora Lola Vitoria (Alcoy, 1880 - Villena,1952) dentro del acto para celebrar el 40 aniversario de la creación del Consell Valencià de Cultura, que se realiza este miércoles 17 de diciembre, a las 11 horas, en el Auditorio Santiago Grisolía del Museo de las Ciencias de València.

Raquel del Val ha sido la encargada de realizar la edición crítica del catálogo de obras para piano de la compositora, escritora y pianista Mª Dolores Vitoria Tarruella, más conocida como Lola Vitoria, que se presentará durante el acto. Las obras se encontraban "guardadas en manuscritos por el legatario de su patrimonio, a través de las cuales he realizado la investigación, corrección y transcripción por encargo del Consell Valencià de Cultura, quien las publica", apunta la pianista.

Años de investigación sobre la compositora alicantina

La alicantina es autora del artículo La agudeza del ojo izquierdo sobre Lola Vitoria, publicado en la revista Ritmo, y es la pianista e investigadora encargada de revisar toda la obra de Lola Vitoria, desde que el 28 de febrero de 2022, el Pleno del Consell Valencià de Cultura aprobase el informe sobre la reivindicación de la figura de la escritora, guionista y compositora Lola Vitoria Tarruella, quien además posee un inmenso patrimonio de obras para piano, música de cámara, coral y para banda, así como obras teatrales, zarzuelas e incluso guiones cinematográficos.

Portada del libro "Lola Vitoria. Música para piano", editado por el CVC / Raquel del Val

Tras años de investigación sobre los manuscritos de la autora, Del Val ha procedido a realizar un intenso trabajo de corrección y llenado de vacíos de unas obras que estaban en el mismo estado que dejó su autora en el momento de su fallecimiento. Con este fin se crea un marco teórico nuevo para los investigadores y se propone un nuevo repertorio para artistas y alumnos de conservatorios. El piano de Lola Vitoria muestra estilos definidos y mundos estéticos variados; Las 24 obras para piano reflejan la ambivalencia estética entre el lucimiento del mecanismo, dominio de la articulación y velocidad y la eterna búsqueda de la introspección.

Detallles sobre la investigadora y concertista

Raquel del Val alterna su actividad concertista con la investigación musicológica, convirtiéndose en la única pianista que recupera y estrena obras de tres generaciones de una importante saga de compositores: Federico Moreno-Torroba Larregla, su padre, Federico Moreno-Torroba Ballesteros y, su abuelo, Joaquín Larregla, continuando la tarea de estudio y corrección de sus obras que en su día le encomendó su nieto Federico. Asimismo se encuentra inmersa desde hace años en la revisión y publicación de los legados del compositor burgalés Antonio José Martínez Palacios y del leonés Pedro Blanco.

Como especialista en música española ha sido invitada por las Universidades de Alicante, La Rioja, Elche, Alcalá de Henares, Valladolid y Oporto, instituciones donde ha ofrecido conferencias e interpretaciones de música española. También ha impartido una Master Class en la Manhattan School of Music de Nueva York y ha dado un concierto de música española para piano en el Festival Iberian and Latin Music de Londres. Son habituales sus intervenciones en RNE Radio Clásica.

Raquel del Val es Doctora en Musicología, titulada Superior en Piano y Música de Cámara, Máster en Investigación Musical por la Universidad Internacional de Valencia, Licenciada en Derecho por la Universidad de León, miembro de la M. I. Academia de la Música Valenciana, de la Sociedad Española de Musicología y de la Academia de la Música de España.