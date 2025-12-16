El alicantino Daniel Abad dirige el concierto sinfónico de Il Volo en el Roig Arena

El director de orquesta alicantino Daniel Abad Casanova conducirá el concierto sinfónico que el tío italiano Il Volo dará este jueves, 18 de diciembre, en el Roig Arena de València, el nuevo recinto con capacidad para albergar hasta 20.000 espectadores, mayor aforo incluso que el Movistar Arena y el Palau Sant Jordi.

Dentro de su gira mundial, Il Volo, un fenómeno italiano que combina la ópera clásica con la música pop contemporánea, ha invitado al músico aspense a dirigir su concierto sinfónico, para el que prácticamente están todas las localidades agotadas.

El concierto se produce poco después de la reciente gira que ha realizado Abad Casanova en diferentes ciudades de Chile e Isla de Pascua, mientras que el próximo año también se presenta "lleno de proyectos y conciertos muy ilusionantes", como señala el director.

Nuevas citas en el calendario

Entre estas nuevas citas, el 27 de febrero Daniel Abad Casanova tocará junto a la Orquesta Sinfónica de Castellón y el armonicista Antonio Serrano, quienes interpretarán el concierto Falla y sus horizontes, que se podrá escuchar al día siguiente, el 28 de febrero en el Teatro Wagner de Aspe, su pueblo natal.

Del 24 al 28 de marzo en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, interpretará el proyecto España desde fuera, creado junto a Martín Llade, reconocido locutor de Radio Clásica y el programa Sinfonía de la mañana.

Daniel Abad Casanova, en un ensayo / INFORMACIÓN

El 1 de mayo dirigirá el segundo concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff y una segunda parte de música española con la Filarmónica Oltenia Craiova de Rumanía y el 22 de mayo dirigirá un concierto en el Palau de la Música junto a la Orquesta de Valencia y el grupo La Habitación Roja para celebrar su 30 aniversario de carrera en la música.

Igualmente, realizará su debut con la Filarmónica de Bogotá en octubre de 2026. Actualmente, Abad Casanova es director titular y artístico de la Orquesta de Cámara de la Comunitat Valenciana.