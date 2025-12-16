De Goya a Carmen Calvo: tres siglos de obra gráfica recorren el IVAM-CADA de Alcoy

La obra gráfica reivindica su espacio en la nueva exposición de la Fundación Mediterráneo instalada en la planta baja del IVAM-CADA de Alcoy, Encuentros/ Trobades, que propone un viaje por tres siglos de arte creado mediante técnicas de grabado o estampación que comienza en el siglo XVIII con parte de los Caprichos de Goya, de 1799, hasta el siglo XX con artistas como Antoni Tàpies, Joan Miró, o aún en activo como Carmen Calvo o Luis Gordillo.

La Fundación Mediterráneo exhibe en esta muestra más de 250 piezas de alrededor de medio centenar de artistas, mayoritariamente españoles pero también extranjeros y una parte importante de la Comunidad Valenciana. Esta es solo una selección dentro de la colección de obra gráfica de la entidad, que se estima está compuesta de por alrededor de un millar de obras, como señala la comisaria de la muestra, Carmen Velasco.

Un lenguaje artístico autónomo y fundamental

La exposición pretende poner de relieve la importancia de la obra gráfica (xilografía, litografía, serigrafía, aguafuerte, aguatinta...) que, lejos de considerarse un "arte menor" se entiende como un un lenguaje artístico autónomo, una expresión plástica "de pleno derecho y de primer orden, capaz de dialogar con la pintura, la escultura y el pensamiento contemporáneo", como ha subrayado el presidente de la entidad, Luis Boyer, que ha añadido que la muestra responde asimismo a la vocación histórica de la Fundación Mediterráneo de "conservar, estudiar y compartir su patrimonio artístico, acercándolo al territorio y a la ciudadanía".

Obras de Joan Miró en la exposición "Encuentros/ Trobades" / Juani Ruz

Encuentros/ Trobades se ha inaugurado este martes en el edificio del IVAM-CADA de Alcoy con la presencia del alcalde de Alcoy, Toni Francés, y el patrono de la fundación Joaquín Vaño, junto a Luis Boyer, y podrá contemplarse hasta octubre de 2026.

Velasco apunta que este recorrido por la obra gráfica se inicia con los grabados de Goya -la serie de los Caprichos consta de 80 obras pero no se muestran todas-, que constituye una obra fundacional de la gráfica moderna, con algunos de los primeros grabados más figurativos y también una parte de brujas y monstruos goyescos, a la que sigue una parada en el siglo XIX a través de un conjunto de aguafuertes de José Gutiérrez Solana sobre el Madrid de la Generación del 98, y el resto de obras pertenece al siglo pasado.

Diálogo con otras disciplinas artísticas

"Es en el siglo XX cuando se percibe la obra gráfica como algo importante y novedoso, sobre todo en los años setenta y ochenta con el boom del arte contemporáneo y por ello hay mucha obra de esa época", comenta la comisaria, que aclara que hay un espacio en la exposición donde el grabado entra en diálogo con la pintura de gran formato, el collage y los nuevos lenguajes. Esto se materializa en los artistas Luis Gordillo y Carmen Calvo, de quienes se cuenta con obra gráfica pero también obra de gran formato en la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación Mediterráneo.

La exposición "Encuentros/ Trobades, de la Fundación Mediterraneo en Alcoy / Juani Ruz

Encuentros explora asimismo la intensa interrelación entre arte, ciencia y percepción visual, a través de obras de creadores como Jesús Rafael Soto, Victor Vasarely y José María Yturralde, cuyas propuestas se sitúan en la frontera entre la investigación plástica y el pensamiento científico. De igual modo, la exposición aborda la conexión entre arte, poesía y mística, visible en la obra de artistas como Pablo Serrano, Amadeo Gabino y Eusebio Sempere, figuras clave para comprender la dimensión simbólica y experimental del arte contemporáneo español.

El itinerario se completa con una especial atención a la luminosidad y diversidad creativa del Mediterráneo, presente en las obras de Joan Miró, Guinovart y Antoni Tàpies, artistas que entendieron la obra gráfica como un territorio de libertad, experimentación y resonancia simbólica.

Goya, Guinovart -con 40 obras en la muestra-, Tàpies -con más 60 obras de la carpeta Cartes per a la Teresa-, Miró y Sempere son algunos de los artistas con más obra presentada en la muestra, donde también destacan internacionales como el húngaro Vasarely, el belga Pierre Alechinsky, el sueco Lindström o Roberto Matta.

Horarios de visita de la exposición

La exposición puede visitarse hasta octubre de 2026 en el CADA Alcoi (C/ Rigoberto Alborts, 8) de miércoles a sábado, de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h, y domingos de 11:00 a 14:00 h.