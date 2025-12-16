Greenpeace celebra como "gran victoria" que se descarte el proyecto de Guggenheim Urdaibai
Bilbao, 16 dic (EFE).- Greenpeace ha celebrado este martes como una "gran victoria" que el Patronato del Guggenheim Bilbao haya descartado la ampliación del Museo en Urdaibai, que "amenazaba con destruir" esta reserva de la biosfera.
La organización ecologista ha afirmado en un comunicado que la movilización social ha conseguido paralizar un proyecto "destructor de la naturaleza" que "amenazaba una de las joyas naturales más importantes del País Vasco".
Ha recordado que el proyecto afectaba a una zona de pleno humedal que cuenta con varias figuras de protección y es hábitat de múltiples especies amenazadas.
Según Geenpeace, "queda por resolver" la demanda interpuesta que interpuso contra la orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que modificaba la Ley de Costas para reducir la franja de protección del dominio público marítimo terrestre de 100 a 20 metros y dar cabida así a la sede del museo en Murueta.
"Desde Greenpeace esperamos que en este aspecto la Justicia nos dé la razón e invalide esta modificación de la Ley de Costas que genera un precedente para poder saltarse normativas de protección en pro de intereses privados", ha añadido la portavoz de la organización en Euskadi, Lorea Flores.
- La Diputación descarta ampliar la carretera de El Hondo en Elche tras la presión ecologista
- Detienen a una empresaria de Benidorm por cobrar casi 13.000 € de ayudas públicas en nombre de una empleada
- La Fiscalía Anticorrupción investiga el sobrecoste millonario en la compra de La Plasa de Torrevieja
- La llamada de atención del Belén de El Campello sobre el rico (y deteriorado) patrimonio: de Villa Marco al Convent
- Indignación entre los vecinos de Colonia Madrid de Benidorm por la instalación de parquímetros
- La Policía libera en Alcoy a nueve mujeres explotadas sexualmente en tres prostíbulos y detiene a 8 personas
- El gobierno de Barcala se lleva el ocio del Mercadito de Hogueras fuera del centro de Alicante
- ¿Porno en la tumba de Camilo Sesto en Alcoy?