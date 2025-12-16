La música urbana irrumpe de nuevo en Alicante: consulta los artistas confirmados para Costa Sonora 2026

La música urbana regresa de nuevo a Alicante de la mano del festival Costa Sonora, que celebra su segunda edición los días 3 y 4 de abril de 2026 en Alicante, en un recinto aún por confirmar -la primera edición se estrenó en el Multiespacio Rabasa- y será el primer gran festival de la temporada en Alicante, que contará con la presencia de más de treinta artistas consolidados y emergentes en una experiencia diseñada para las nueva generaciones que viven la música como parte de su identidad.

Costa Sonora será un espacio donde convergerán trap, reguetón, rap y los nuevos sonidos urbanos, con Kidd Keo, Yung Beef, La Pantera, Soge Culebra, Funzo o D.Valentino entre los artistas invitados.

Un cartel con grandes referentes de la nueva escena

El cartel de Costa Sonora 2026 será una mezcla de referentes del género urbano y de artistas que están destacando en la escena, según informan desde la organización del festival.

Kidd Keo, uno de los artistas más influyentes del trap español contemporáneo, ofrecerá un directo potente y lleno de hits, combinando su estilo urbano internacional con nuevas tendencias y conectando con el público joven de manera única, como ya hizo en la primera edición. Yung Beef, pionero del trap en español y figura clave del underground, es sinónimo de actitud, independencia y vanguardia, referente del trap y motor creativo de una generación que redefinió los códigos del género.

Young Beef / INFORMACIÓN

Soge Culebra es una de las voces de la música urbana actual. Con un estilo que combina letras emocionales y ritmos pegadizos, ha logrado un gran impacto desde sus inicios en YouTube. Tras el éxito de Storm, regresa con Energía, un EP que marcará una nueva etapa en su carrera.

D.Valentino, con su estilo melódico y fresco, presentará un espectáculo cercano e innovador, consolidándose como uno de los referentes con más progresión en la escena urbana española.

MVRK llevará su sonido moderno y potente, reconocido por mezclar beats contemporáneos con letras que conectan con la calle, mientras que La Pantera inundará el escenario de frescura y fuerza, mostrando por qué es uno de los nombres más en auge de la industria nacional. Funzo emocionará con su narrativa directa y cercana, y Micko YS aportará creatividad y versatilidad, sumando nuevas texturas al cartel.

Cartel de Costa Sonora 2026 / INFORMACIÓN

Por su parte, Lorna, la joven rapera murciana que ha consolidado una identidad única, mostrará su fuerza, autenticidad y barras directas, representando la voz femenina más potente dentro del line-up. Además, Métrika, 7Loseey y el dúo Yeico x Toni aportarán frescura y nuevas voces emergentes, reforzando la diversidad y energía del cartel.

El festival culminará con un Special Closing Set by Universo, diseñado para ofrecer una experiencia sonora envolvente, a falta de nuevos dj que se anunciarán más adelante.

Concurso para jóvenes talentos: Costa Emergentes

El festival impulsa el talento emergente con Costa Emergentes, un concurso abierto a nuevos artistas que ofrece la oportunidad de formar parte del cartel del festival.

Imagen del festival Costa Sonora en Alicante en 2025 / INFORMACIÓN

Las personas participantes deberán presentar un fragmento original de canción de al menos 30 segundos, inspirado en la temática de Costa Sonora. La comunidad del festival seleccionará cinco finalistas, que pasarán a una votación final mediante encuesta para elegir al artista emergente Costa Sonora 2026.