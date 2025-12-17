Días de ballet en el Principal de Alicante: de "El cascanueces" a "Don Quijote"

Después de El lago de los cisnes, representado este martes, el Teatro Principal de Alicante ofrece dos ballets más esta semana a cargo del Ballet de la Ópera Nacional de Kirguistán, con más de cuarenta bailarines en el escenario.

Se trata de El cascanueces, compuesto por Tchaikovsky, que se lleva a escena este miércoles a las 20.30 horas, y Don Quijote, con música de Ludwig Minkus, el jueves a las 20.30 horas.

El Cascanueces (Cuento de Invierno)

Se sitúa en el ambiente festivo del salón de la familia Silberhaus, donde todos los allegados disfrutan de la fiesta del árbol de Navidad. La pequeña María y su hermano Fritz incursionan en los regalos, siendo el más preciado de todos, con diferencia, el majestuoso cascanueces. De aquí a adentrarse en la tierra mágica de las hadas, los gigantes y los títeres que cantan alegremente El vals de los copos de nieve, sólo hay un paso…

Ballet de "Don Quijote" / INFORMACIÓN

Don Quijote

Ballet en dos actos, basado en el capítulo XIX del segundo libro de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. El estreno mundial del ballet se efectuó el 26 de diciembre de 1869 en el Teatro Bolshoi de Moscú. El argumento extraído del segundo volumen de la novela de Cervantes, se encuentra principalmente centrado en los amores Kitri y el barbero Basilio, Don Quijote y Sancho Panza, cuyos personajes míticos atraviesan una serie de aventuras en torno a la joven pareja.

Bienvenida a la Navidad de forma coral

El mismo jueves, a las 19 horas, el Principal celebra la llegada de la Navidad con una actuación especial del Coro del Teatro Principal en la fachada del edificio, accesible a todo el público que quiera escucharlo.

Concierto del Coro del Teatro Principal de Alicante / INFORMACIÓN

