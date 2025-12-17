Días de ballet en el Principal de Alicante: de "El cascanueces" a "Don Quijote"
El teatro alicantino recibe el miércoles y el jueves al Ballet de la Ópera Nacional de Kirguistán - El coro del coliseo da la bienvenida a la Navidad en los soportales
Después de El lago de los cisnes, representado este martes, el Teatro Principal de Alicante ofrece dos ballets más esta semana a cargo del Ballet de la Ópera Nacional de Kirguistán, con más de cuarenta bailarines en el escenario.
Se trata de El cascanueces, compuesto por Tchaikovsky, que se lleva a escena este miércoles a las 20.30 horas, y Don Quijote, con música de Ludwig Minkus, el jueves a las 20.30 horas.
El Cascanueces (Cuento de Invierno)
Se sitúa en el ambiente festivo del salón de la familia Silberhaus, donde todos los allegados disfrutan de la fiesta del árbol de Navidad. La pequeña María y su hermano Fritz incursionan en los regalos, siendo el más preciado de todos, con diferencia, el majestuoso cascanueces. De aquí a adentrarse en la tierra mágica de las hadas, los gigantes y los títeres que cantan alegremente El vals de los copos de nieve, sólo hay un paso…
Don Quijote
Ballet en dos actos, basado en el capítulo XIX del segundo libro de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. El estreno mundial del ballet se efectuó el 26 de diciembre de 1869 en el Teatro Bolshoi de Moscú. El argumento extraído del segundo volumen de la novela de Cervantes, se encuentra principalmente centrado en los amores Kitri y el barbero Basilio, Don Quijote y Sancho Panza, cuyos personajes míticos atraviesan una serie de aventuras en torno a la joven pareja.
Bienvenida a la Navidad de forma coral
El mismo jueves, a las 19 horas, el Principal celebra la llegada de la Navidad con una actuación especial del Coro del Teatro Principal en la fachada del edificio, accesible a todo el público que quiera escucharlo.
El repertorio incluirá las siguientes canciones:
- Bethlehem, del musical Martin Guerre (C. M. Schönberg y A. Boublil)
- All I Want for Christmas Is You (Mariah Carey)
- Suite comercial navideña (arr. José Bernardo Álvarez)
Suscríbete para seguir leyendo
- Detienen a una empresaria de Benidorm por cobrar casi 13.000 € de ayudas públicas en nombre de una empleada
- La Diputación descarta ampliar la carretera de El Hondo en Elche tras la presión ecologista
- Indignación entre los vecinos de Colonia Madrid de Benidorm por la instalación de parquímetros
- El gobierno de Barcala se lleva el ocio del Mercadito de Hogueras fuera del centro de Alicante
- ¿Porno en la tumba de Camilo Sesto en Alcoy?
- Elche llora la muerte de un adolescente en un accidente de tráfico
- Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: 'Cuando estás de baja médica no estás cobrando el sueldo
- Una nueva borrasca barre la provincia de Alicante: así está descargando este martes