Cristina Lora se pronuncia sobre el Benidorm Fest tras ganar OT 2025: "Es el sueño de mi vida"

Cristina Lora, ganadora de Operación Triunfo 2025, ha hablado abiertamente sobre Eurovisión y el Benidorm Fest apenas unas horas después de alzarse con la victoria en la final del talent. La cantante, que se declara eurofan, ha valorado la ausencia de España en el festival europeo este año y ha dejado claro cuál es uno de sus grandes objetivos a medio plazo.

Sobre la decisión de RTVE de no participar en Eurovisión, Lora reconoce que fue un golpe inicial. “Nunca he vivido un año sin Eurovisión”, ha reconocido en una entrevista a El Televisero. Sin embargo, lejos de criticar la postura de la cadena pública, respalda el planteamiento: “Me parece una buenísima decisión, porque hay cosas mucho más importantes en la vida que los concursos de música”.

La artista subraya que su pasión por el certamen europeo sigue intacta, pero introduce una lectura más amplia del contexto actual. Eurovisión continúa siendo un referente, aunque no el único foco en su horizonte inmediato tras salir de la Academia.

Cristina, ganadora de 'OT 2025' / Daniela García Márquez

Donde sí muestra un entusiasmo sin matices es al hablar del Benidorm Fest. Cristina Lora no duda cuando se le pregunta por una posible participación futura: “Es el sueño de mi vida, me muero, me encantaría llevar un show así”. Una declaración que sitúa al festival alicantino como una de las plataformas que más le atraen para dar el siguiente paso en su carrera.

La ganadora de OT 2025 también explica que haber sido seguidora del formato antes de concursar le ha ayudado a manejar la presión del programa y del momento posterior. “He relativizado todo mucho y eso me ha ayudado a estar más tranquila”, señala, una actitud que ahora aplica a las decisiones que tendrá que tomar fuera del concurso.

Más allá de festivales y escenarios concretos, Cristina Lora insiste en que su prioridad inmediata pasa por invertir tiempo y recursos en construir un proyecto artístico sólido. Preguntada por el premio de 100.000 euros que se lleva tras ganar OT 2025, descarta hablar de caprichos y lo tiene claro: “Quiero hacer mucha música, y la música es muy cara. Quiero hacer un proyecto de calidad e invertir el dinero en hacer arte”.

Ese planteamiento conecta con la idea de no precipitar pasos ni anuncios. Lora reconoce que todavía no tiene definido un rumbo único, pero sí un terreno claro. “Me encantaría seguir con la interpretación, formarme en baile, hacer cine, tele… No sé exactamente lo que quiero hacer, pero sí que será algo artístico cien por cien”, explica. Un enfoque abierto que sitúa su futuro más en la construcción de un perfil creativo que en la urgencia por competir.

Cristina gana 'OT 2025' / Prime Video / José Irún

En ese contexto, el Benidorm Fest aparece como un horizonte posible, no inmediato, dentro de un camino que Cristina Lora quiere recorrer con margen, formación y ambición artística, tras un triunfo que marca el inicio, y no el final, de su recorrido.