DelgadoDavid detiene la imagen en movimiento en su próxima exposición en Alicante

El artista visual alicantino DelgadoDavid trabaja tanto la pintura como la instalación o el videoarte y es el responsable del festival internacional de videocreación ALC Videoart Festival, que ha celebrado ya seis ediciones en Alicante. Ahora muestra su nueva obra en la inmobiliaria Quo Real Estate de Alicante, que se ha convertido en un espacio expositivo ante la escasez de salas en la ciudad, bajo el título de Destelloscuro, que inaugura este jueves a las 19 horas.

El título de la muestra remite a un fenómeno: ese residuo lumínico que persiste en la retina tras contemplar un destello. "Una imagen inversa, como un negativo fotográfico, que solo se revela con los ojos cerrados", destaca Delgado.

En Destelloscuro muestra obras que parten de piezas propias de videoarte y que ha decidido imprimir digitalmente en soportes de aluminio. "Se trata de imágenes digitales que realicé en Bangkok hace diez años para ser animadas en vídeo, mi primera incursión en el videoarte. Son piezas abstractas, minimalistas y profundamente evocadoras. Ahora, por primera vez, serán materializadas como impresiones digitales únicas, realizadas sobre soportes no convencionales, con el fin de que la experiencia visual sea puramente emocional", explica el artista .

Imagen de "Destelloscuro" / INFORMACIÓN

En total son 24 obras, básicamente son imágenes impresas, de tamaño mediano y grande, "aunque pongo algunos de los vídeos y hay algo de obra en papel", indica Delgado, que añade que algunas de estas imágenes se exhiben de forma permanente en el MOCA (Museum of Computer Art).

"Esta exposición es especialmente significativa para mí. Presentaré obras creadas de un modo que nunca antes había explorado. Hasta ahora, mi trabajo se ha centrado en la experimentación con materiales y texturas, siempre en busca de la espontaneidad: piezas realizadas a mano, de una sola vez, sin preparación previa ni revisión del acabado. En esta ocasión mostraré una serie de obras producidas mediante un proceso industrial", apunta.

La experiencia sensorial antes que el relato

A Delgado le mueve la experiencia sensorial del arte, "el relato y la simbología quedan para mí en segundo lugar por su tendencia a acabar siendo contaminados. Me dirijo a la percepción misma" y aclara que esta serie nace de ese deseo, aun a riesgo de parecer demasiado nihilista. "Mi propuesta es una mirada algo aparentemente insustancial en la que añado nuevas capas de emoción. Una obra que no busca explicar, sino evocar; que no recurre al lenguaje, sino que lo bordea, donde la emoción precede a la palabra".

La exposición Destelloscuro de DelgadoDavid se inaugura en Quo Real State (C/ Canalejas 13, Alicante) este jueves a las 19 horas y se podrá contemplar hasta el 6 de febrero de 2026.