El Festival Mediterráneo de Cantautores volverá a las Cuevas del Canelobre en 2026: conoce a los artistas participantes

La voz adquiere una nueva dimensión con la acústica de una cueva. Esta idea dio origen en 2025 a un festival pionero en la provincia de Alicante, y tras su consolidación, las Cuevas del Canelobre, en Busot, volverán a convertirse en un escenario singular para la música de autor con la celebración del II Festival Mediterráneo de Cantautores, cuyas entradas ya están a la venta y permitirán a los asistentes descubrir la música de autor en un entorno íntimo.

El ciclo reunirá a algunos de los nombres más destacados del género en lengua española en un enclave natural de gran valor patrimonial y acústico. Entre los protagonistas de esta segunda edición se encuentran Marina Rossell, Esmeralda Grao, Aitor Carrasco, Pilar Arejo, Inma Serrano y Richard Von. El cartel se completa con la actuación de Ismael Serrano, uno de los referentes indiscutibles del género.

Cada jornada comenzará a las 19 horas con una propuesta de tapeo, seguida de los conciertos a las 20 horas, aprovechando la atmósfera íntima y la acústica natural de las Cuevas del Canelobre, donde la música recitada y los instrumentos acústicos encuentran la belleza de la reverberación natural. El festival está patrocinado por Casa Mediterráneo y tiene un carácter benéfico, ya que la recaudación se destinará al Rotary Club Canelobre Busot Internacional. Además, cuenta con la colaboración de entidades como SGAE, Wondella, AIE, Salvamusica y Rafiki.

El cantautor Ismael Serrano, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

"Para mí, como alicantina y cantautora con treinta años de trayectoria, lograr que mi ciudad se convierta en un referente de la canción de autor es un orgullo", señala Inma Serrano, impulsora del festival. La artista ha querido agradecer especialmente el respaldo institucional del Ayuntamiento de Busot: "Tengo que dar las gracias al alcalde, Alejandro Morant, y a la concejala Nuria Javaloyes, porque sin su apoyo este proyecto no sería posible".

En este sentido, Serrano adelanta que esta edición dará un paso más allá del escenario de las cuevas, con una mayor proyección y presencia del festival en distintos puntos de la provincia de Alicante. Aunque de momento no se conocen el resto de actividades, ni los músicos que la integran, la organización las hará públicas en las próximas semanas. Las entradas para cada uno de los conciertos anunciados ya se pueden adquirir a través de la página Ticketandroll.com.

Apertura a cargo de una de las grandes voces de la Nova Cançó catalana

El festival arrancará el 25 de abril, a las 19 horas, con la actuación de la catalana Marina Rossell, una de las grandes voces de la canción de autor en el ámbito catalán, con una trayectoria marcada por el compromiso cultural y la conexión con la música popular. Vinculada en sus inicios a la Nova Cançó, el movimiento que utilizó la música como herramienta de resistencia cultural y afirmación lingüística durante el final del franquismo, se ha creado un hueco en la industria gracias a unas creaciones centradas en emocionar.

Marina Rossell, antes de un concierto en Barcelona / Ferran Sendra

Uno de los pilares de su carrera ha sido su estrecha relación con la obra de Georges Brassens, de quien ha realizado algunas de las adaptaciones más reconocidas al catalán. Su trabajo como divulgadora del cantautor francés ha sido clave para acercar su legado al público español, siempre desde el respeto al espíritu original. Y a lo largo de su discografía ha alternado composiciones propias con versiones de canciones tradicionales, poesía musicada y repertorios de raíz mediterránea.

Vínculo mediterráneo de la música de autor en un único concierto

La segunda fecha del festival se realizará el 26 de abril, también a las 19 horas, y participarán tres cantautores con un fuerte vínculo con el mar Mediterráneo. La primera de ellas será la oriolana Esmeralda Grao, que realizará un concierto donde presentará su nuevo disco de estudio sin olvidar las canciones que le dieron a conocer al gran público, especialmente gracias a su álbum Exactamente igual que tú (2003).

Pilar Arejo, la alicantina que compone para el cantante italiano Tiziano Ferro / Rafa Arjones

Junto a ella también estará el mallorquín Aitor Carrasco, quien acaba de arrancar una carrera musical que promete dar la campanada gracias a la frescura de sus composiciones y a la proyección que le auguran los entendidos del género. Sus dos canciones publicadas hasta la fecha, Señales y Ya te olvidé (mentira), confirman este impulso. Por último, la alicantina Pilar Arejo regresará a los escenarios tras firmar una de las últimas canciones del italiano Tiziano Ferro, que ya hizo público en la sección Sonidos de proximidad de INFORMACIÓN.

Grabación de un disco en directo: la gran apuesta de Inma Serrano

Contar con un emplazamiento singular como las Cuevas del Canelobre llevará a la cantautora Inma Serrano a grabar su próximo disco en directo en este espacio natural. La cita será el 2 de mayo, también a las 19 horas, fecha en la que presentará sus nuevas composiciones al público asistente, que quedarán recogidas en un álbum en vivo que prolonga una trayectoria de más de treinta años vinculada a la música de autor.

Junto a ella estará Richard Von, cantautor sueco afincado en Alicante, que actuará el mismo día para mostrar su talento. Una colaboración que, en palabras de Serrano, "refleja lo que es Alicante, una tierra abierta y diversa, con personas de muchas nacionalidades".

La cantautora Inma Serrano, durante una visita a la sede de INFORMACIÓN en Alicante / Pilar Cortés

Colofón con una de las voces más representativas de la canción de autor española

El final de este festival tendrá la firma de Ismael Serrano. Su sensibilidad, armada en canciones que tienen mucho de verdad, resonarán en Alicante el 3 de mayo en lo que será un extenso repaso a toda su carrera artística. Desde sus primeros discos, como Atrapados en azul (1997), Serrano ha destacado por abordar temas universales como el amor, la memoria, la justicia social y la crítica política, con un estilo cercano y directo que conecta con un público heterogéneo.

Su capacidad para narrar historias y transmitir emociones ha convertido sus conciertos en experiencias intensas, donde la voz y la guitarra se convierten en instrumentos de reflexión y cercanía. De esta manera, ha cosechado diferentes reconocimientos tanto nacionales como internacionales, consolidando su posición como uno de los artistas más influyentes de la canción de autor en lengua española.