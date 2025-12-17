Libros desde Ibi: Degomagom lanza nuevas historias con grandes autores

Nacida en Ibi en 2018 y dedicada al álbum ilustrado desde sus inicios, la editorial Degomagom amplía sus horizontes y abre una nueva línea ajustada a sus principios: una colección de narrativa infantil y juvenil sustentada en grandes firmas de la literatura joven y con una edición de calidad.

Con clara vocación de ofrecer a lectores jóvenes -a partir de siete años- historias poderosas, sensibles y contemporáneas, contadas por algunas de las voces más destacadas de la literatura actual, la colección emerge con el nombre de Figuraciones y arranca con la publicación de dos libros: Nueve elefantes y un rinoceronte, una historia creada por Mónica Rodríguez Suárez e ilustrada por Maite Gurrutxaga, y Una bicicleta y un dragón (y una bala perdida), de Daniel Hernández Chambers, con ilustraciones de Eva Vázquez.

Portada de "Nueve elefantes y un rinoceronte" / INFORMACIÓN

En el primer caso, Rodríguez Suárez ha recibido el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 2024, el premio Barco de Vapor en 2023 y el premio Cervantes Chico en 2018, mientras que Gurrutxaga tiene entre sus avales haberse alzado con el Premio Internacional de Álbum Ilustrado Miguel Calatayud Villa de Aspe en su primera edición de 2023 o el el Premio Lazarillo de Álbum Ilustrado en 2015. Ambas han compuesto una historia en la que un niño se enfrenta a un examen sorpresa y discute con su amigo imaginario.

Ilustración de Eva Vázquez para "Una bicicleta y un dragón (y una bala perdida) / INFORMACIÓN

El segundo título brinda un cuento ambientado en la Segunda Guerra Mundial y narrado en primera persona por un niño, en el que la misión de devolver una bicicleta prestada cuando su abuelo era solo un joven soldado se convierte en una lección de historia personal y de memoria de adolescencia.

El texto lo firma el alicantino Hernández Chambers, Premio Edebé de Literatura Juvenil 2024, entre otros galardones, e incluido en varias ocasiones en el catálogo internacional The White Ravens de literatura infantil y juvenil. Los dibujos corren a cargo de Eva Vázquez, reconocida ilustradora de publicaciones como El País, The New York Times o The Washington Post.

Portada del libro de Daniel Hernández Chambers y Eva Vázquez / INFORMACIÓN

Octavio Ferrero, fundador y director de Degomagom, apunta que Figuraciones es "una colección muy cuidada, desde el diseño y el material, de tapa dura y papel grueso, hasta los autores, reconocidos, e ilustradores, con personalidad, algo que es muy difícil hoy porque hay una tendencia a que todo se parezca demasiado y ves copias de copias de copias..."

El editor aclara que "siempre hemos hecho álbum ilustrado o libros de arte, pero teníamos ganas de saltar a la narrativa y esta es una apuesta que ojalá nos salga bien". La intención es publicar al menos un título al año en esta colección "y si funciona, aumentar a dos". El próximo, también de autor reconocido, está ya en mente pero aún no cerrado.

En estos siete años como editorial, Degomagom ha publicado una veintena de títulos. "No somos una editorial grande ni tenemos ayudas; hacemos poquitas cosas pero intentamos que salgan bien", explica Ferrero.

El editor y escritor Octavio Ferrero, tras recibir el premio Carmesina de La Safor / INFORMACIÓN

Octavio Ferrero, editor y también autor

En su faceta de autor, Octavio Ferrero también ha publicado un nuevo libro con el dibujante David Pintor, editado por la editorial Iglú, Joe Rudo paracaidista, su segundo álbum ilustrado tras El monstruo desterrado y otras dos novelas infantiles.

Además, Ferrero, ganador del XXXIV Premio de Narrativa Infantil Carmesina de la Safor 2025 con la obra Berta i la col·lecció d’objectes prestats, verá la luz en abril la publicación de esta historia, la primera que escribe en valenciano, que será publicada por Tàndem Edicions.