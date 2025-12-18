Las canciones del Benidorm Fest 2026 confirman un festival en plena reinvención musical

Escuchar las 18 canciones del Benidorm Fest 2026 confirma algo que ya se intuía con los adelantos: esta edición no busca un sonido dominante ni una “fórmula ganadora”, sino ensanchar el perímetro del festival. No hay un estilo que marque el paso, sino una convivencia consciente entre pop comercial, electrónica, folclore reinterpretado, rock, urbano latino y canciones de autor. El resultado no es caótico, sino deliberadamente plural.

Ese planteamiento encaja con el momento actual del certamen. Sin el objetivo inmediato de Eurovisión, el Benidorm Fest parece sentirse más libre para programar canciones que no compiten por encajar en un molde europeo, sino por funcionar como proyectos musicales con identidad propia. Hay temas pensados para la pista, otros para el directo de banda, para el relato emocional y otros, claramente, para el consumo digital y viral.

Estas son las canciones del Benidorm Fest 2026

"Turista" de ASHA

La propuesta se mueve entre el desamor y la búsqueda personal, utilizando la figura de la “turista” como metáfora de una relación que fue intensa pero pasajera. La canción habla de vínculos que nacen en tránsito, de emociones que se viven con fuerza sabiendo que quizá no tengan destino, y de esa sensación de irse antes de quedarse. Musicalmente apuesta por una elegancia luminosa, con guitarras cálidas y un tempo que avanza sin prisa, construyendo una atmósfera melancólica pero abierta. Como resume la propia artista, “es una canción que muestra cómo se entrelazan el deseo y los sentimientos, y cómo mi lado más sensible se hace más fuerte”.

"Dopamina" de Atyat

El tema se construye alrededor del deseo y la atracción inmediata, con una identidad marcada por la fusión entre ritmos latinos y sonoridades árabes. Su pulso es físico, sensual y pensado para activar el movimiento desde el primer compás, sin renunciar a una melodía reconocible. “Quería crear una canción que hiciera vibrar, que te pusiera en movimiento desde la primera nota, pero también que transmitiera esa mezcla de culturas que forma parte de mí”, explica la artista, que resume la propuesta como “energía, ritmo y emoción pura”.

"Bailándote" de Dani J

La canción plantea el baile como un lenguaje universal, capaz de generar una conexión instantánea entre dos desconocidos sin necesidad de palabras. El relato se apoya en esa química física que surge cuando el movimiento sustituye a la conversación y el tiempo parece detenerse durante unos segundos. “Es la misma que puede surgir cuando dos personas se miran por primera vez y sienten que el tiempo se detiene”, explica el artista, que define el tema como una historia de amor narrada desde el cuerpo. A nivel creativo, la propuesta busca un equilibrio entre estilos para construir una pieza que une emoción, ritmo y una clara vocación de directo.

"Rakata" de Dora & Marlon Collins

La canción se construye como un diálogo tenso entre atracción y distancia, ese juego constante de acercarse y retroceder que define muchas relaciones jóvenes. Musicalmente mezcla balada, ritmos latinos y electrónica, creando una estructura cambiante que acompaña ese tira y afloja emocional. El coqueteo inicial se transforma poco a poco en fricción, casi en discusión, reforzando la idea de una conexión tan intensa como inestable. El resultado es una propuesta dinámica, pensada para moverse entre la seducción y el conflicto sin asentarse del todo en ninguno de los dos extremos.

"Sobran gilipollas" de Funambulista

La propuesta de Funambulista llega como un desahogo directo y sin filtros. El tema señala a quienes restan, a los oportunistas y a los discursos vacíos que proliferan en redes, con una letra que combina ironía, hartazgo y cierta catarsis colectiva. Para el artista murciano, la canción funciona como una limpieza emocional: “me permite apartar a quienes no aportan y hacer sitio a las personas que sí lo hacen”. Una declaración de intenciones envuelta en pop enérgico y actitud desprejuiciada, donde la música vuelve a ser, como él mismo resume, “el mejor envoltorio para expresar lo que me mueve por dentro”.

"Velita" de Greg Taro

La propuesta de Greg Taro se mueve en el terreno del romanticismo sereno y consciente. “Velita” nace de una historia real y huye del amor idealizado para centrarse en la memoria compartida, en aquello que permanece incluso cuando las relaciones cambian o terminan. “Es un tema sobre no querer olvidar nada de lo vivido en una relación, ya sea actual o pasada”, explica el artista, que resume el espíritu de la canción en una imagen sencilla y poderosa: “Nadie te asegura que algo dure para siempre, pero idealmente nunca debería apagarse esa velita llena de recuerdos”. Un tema íntimo, honesto y pensado para emocionar sin artificios.

"¿Qué vas a hacer'" de Izan Llunas

La canción captura la intensidad del primer flechazo, ese instante en el que una atracción inesperada abre la puerta a un vínculo idealizado y lleno de ilusión. Habla de emociones universales, reconocibles para distintas generaciones, y de esa pregunta que surge cuando el amor aparece sin avisar. El tema nació de una experiencia compartida por sus compositores y se escribió en apenas cuatro horas, fruto de una conexión creativa inmediata: “En cuanto dimos con la melodía del estribillo, supimos que ya estaba”. Con una mezcla de pop, R&B y funk, la propuesta apuesta por un sonido luminoso, accesible y con buen pulso rítmico, pensado para transmitir cercanía y dejar una sensación amable desde la primera escucha.

"Los Ojos No Mienten" de Kenneth

La propuesta de Kenneth parte de un instante reconocible: ese cruce de miradas en una fiesta que, sin palabras, lo cambia todo. Habla del impulso de quedarse cuando ya pensabas marcharte y de la conexión inmediata que nace sin explicaciones. La canción reivindica la intuición y la confianza en uno mismo como motor para dar el primer paso. “Es un tema que celebra ese tipo de conexión que, aunque sea efímera, se siente tan real que parece arder”, explica el artista, convencido de que, cuando ocurre, “los ojos no mienten”.

"El Amor Te Da Miedo" de KITAI

La canción se adentra en esas relaciones donde la conexión es real y compartida, pero el miedo al compromiso acaba frenándolo todo. Habla de vínculos que van más allá de lo físico y de esa inseguridad que impide dar el paso definitivo, una sensación cada vez más común. Para Kenya, vocalista de la banda, es una historia fácil de reconocer porque nace desde la experiencia personal. La letra, directa y emocional, surgió en el momento en que KITAI decidió presentarse al Benidorm Fest como un salto consciente y necesario en su trayectoria.

"No Volveré a Llorar" de KU Minerva

Esta melodía épica y emotiva con influencias del melodic techno y el progressive house retrata el punto de ruptura tras un largo desgaste emocional, cuando luchar deja de tener sentido y aparece la necesidad de soltar. Habla del cansancio de intentar encajar en una relación o situación que no devuelve lo mismo y del impulso final de liberarse. “Habla del desgaste de una persona que ha luchado hasta el infinito por encontrar su sitio sin conseguirlo, de romper ataduras y mirar hacia adelante”, explica la artista. Una propuesta de desahogo y afirmación personal que convierte el final en un acto de fuerza.

"Bomba de amor" de Luna Ki

La canción se presenta como una celebración del amor libre, la seducción y el disfrute sin ataduras, pensada para dejarse llevar por el baile y el momento. Nace en un entorno espontáneo y festivo, una playa de Ibiza y rodeada de amigos, y conserva esa energía luminosa y despreocupada en su sonido. Con una base latino-urbana claramente bailable, la propuesta apuesta por conectar desde la primera escucha y convertir la pista de baile en un espacio de libertad emocional.

"Las Damas y el Vagabundo" de María León ft. Julia Medina

Su propuesta celebra la sororidad y la fortaleza femenina desde un enfoque luminoso y festivo. La canción parte de una historia reconocible: varias mujeres descubren que han sido engañadas por el mismo hombre y, lejos de enfrentarse entre ellas, deciden unirse y señalar al verdadero responsable. En lo musical, el tema apuesta por un pop enérgico y muy bailable, pensado tanto para el día como para la noche. Una canción concebida como himno de complicidad femenina, ideal para celebrar la independencia, la amistad y la decisión consciente de dejar atrás lo que no suma.

"Tócame" de MAYO

El "ex triunfito" se adentra en el autoengaño y en la dependencia emocional que generan ciertas relaciones tóxicas. La canción retrata a un protagonista atrapado entre la fantasía que él mismo construye y una realidad que prefiere esquivar, aun siendo consciente del daño que le provoca. Musicalmente, fusiona el pop electrónico característico de MAYO con ritmos urbanos y sutiles guiños a la bachata, creando una atmósfera sensual y envolvente.

"Mi Mitad" de Mikel Herzog Jr.

El tema explora la tensión de vivir dividido por dentro, entre la luz y la sombra, entre lo que se muestra y lo que se es. La canción se mueve en ese conflicto íntimo de fuerzas opuestas que conviven en una misma persona y que empujan, a veces, en direcciones contrarias. “Es el conflicto, la intensidad y el fuego de sostener esas fuerzas opuestas mientras uno busca encontrarse y reconciliar sus propias mitades”, explica el artista, que convierte esa lucha interior en el eje emocional de su propuesta para el Benidorm Fest 2026.

"Despierto Amándote" de Miranda! & bailamamá

La propuesta conjunta de Miranda! y bailamamá apuesta por el exceso consciente y el hedonismo emocional. El oriolano Óscar Ferrer define la canción como una celebración sin frenos del amor y de la vida, vividos "a lo XXL, con toda la intensidad y todo el color, sin discreción ni vergüenza". Se trata de un tema creado expresamente para el Benidorm Fest, con una clara vocación festiva y escénica, en el que colaboran también Didi Gutman y Cachorro López, dos nombres de peso en el pop argentino que refuerzan su carácter expansivo y bailable.

"Mataora" de Rosalinda Galán

Esta copla reinterpretada recupera el mito de Carmen desde un punto de vista inédito: el de la propia protagonista. La canción reescribe la historia de la cigarrera sevillana creada por Prosper Mérimée para devolverle voz, voluntad y deseo, lejos de la mirada masculina que la ha definido durante décadas. Rosalinda Galán convierte ese relato clásico en un alegato de libertad femenina, donde la protagonista no pide perdón ni acepta promesas que no ha elegido, y se afirma como dueña absoluta de su destino.

"Tú No Me Quieres" de The Quinquis

Un tema nacido desde el despecho y la herida emocional e inspirado en el UK Garage, el Dubstep y otros géneros enérgicos de la electrónica. Esta melodía "funkinqui" aflamencada parte de una experiencia real y pone voz a la sensación de haber sido utilizado dentro de una relación en la que el afecto era solo un medio para un fin.

"T AMARÉ" de Tony Grox y LUCYCALYS

Una declaración de amor sin etiquetas ni destinatarios cerrados. La canción se presenta como un mensaje universal que puede leerse desde la amistad, la familia o la pareja, concebido como un refugio emocional compartido. Nace de una idea espontánea que fue tomando forma hasta convertirse en un tema de pop contemporáneo con matices flamencos, que arranca desde la intimidad y crece hacia un final luminoso y colectivo, pensado para ser cantado y sentido en común.

Los participantes del Benidorm Fest 2026 desvelan sus canciones. / RTVE

El año en que el Benidorm Fest dejó de pedir permiso

Durante años, cada edición del Benidorm Fest ha tenido su frase recurrente. Antes era “esto no es eurovisivo” o “esto no va a gustar en Europa”. En 2026, por primera vez, esa coletilla pierde sentido. No porque las canciones sean más o menos competitivas, sino porque ya no necesitan serlo. El festival parece haberse quitado de encima ese examen permanente y ha decidido sonar a lo que quiere sonar. A pista, a banda, a herida, a fiesta, a calle o a intimidad. Quizá no todas estas canciones habrían sobrevivido al corsé eurovisivo. Pero juntas dibujan algo más interesante: un Benidorm Fest que ya no pide permiso para existir y que, por fin, se permite ser simplemente lo que es.