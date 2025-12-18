Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Coro del Teatro Principal de Alicante da la bienvenida a la Navidad con villancicos

La agrupación coral ha ofrecido al público una selección de canciones navideñas ante la fachada del coliseo ante la sorpresa de los viandantes

Actuación del Coro del Teatro Principal de Alicante este jueves / Pilar Cortés

África Prado

El Teatro Principal de Alicante ha dado este jueves la bienvenida a la Navidad con música coral en la fachada del coliseo. Alrededor de las 19 horas, una veintena de voces del coro del teatro han entonado varios villancicos, poco antes de la representación del ballet Don Quijote a cargo del Ballet de la Ópera Nacional de Kirguistán, para sorpresa del público que pasaba por allí, que se ha concentrado en el teatro para disfrutar de la actuación.

Un momento de la actuación en el Teatro Principal de Alicante / Pilar Cortés

La formación coral, creada en el año 2018 bajo la dirección de escena de Marchu Lorente, ha ofrecido un repertorio formado por Bethlehem, del musical Martin Guerre (C. M. Schönberg y A. Boublil), All I Want for Christmas Is You (Mariah Carey) y la Suite comercial navideña (arr. José Bernardo Álvarez). Ante los aplausos de los numerosos asistentes, el coro, que ha estado dirigido por Sergio von Below, ha ofrecido un bis con esta última canción.

