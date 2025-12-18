El Coro del Teatro Principal de Alicante da la bienvenida a la Navidad con villancicos
La agrupación coral ha ofrecido al público una selección de canciones navideñas ante la fachada del coliseo ante la sorpresa de los viandantes
El Teatro Principal de Alicante ha dado este jueves la bienvenida a la Navidad con música coral en la fachada del coliseo. Alrededor de las 19 horas, una veintena de voces del coro del teatro han entonado varios villancicos, poco antes de la representación del ballet Don Quijote a cargo del Ballet de la Ópera Nacional de Kirguistán, para sorpresa del público que pasaba por allí, que se ha concentrado en el teatro para disfrutar de la actuación.
La formación coral, creada en el año 2018 bajo la dirección de escena de Marchu Lorente, ha ofrecido un repertorio formado por Bethlehem, del musical Martin Guerre (C. M. Schönberg y A. Boublil), All I Want for Christmas Is You (Mariah Carey) y la Suite comercial navideña (arr. José Bernardo Álvarez). Ante los aplausos de los numerosos asistentes, el coro, que ha estado dirigido por Sergio von Below, ha ofrecido un bis con esta última canción.
