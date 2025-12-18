Eduardo Casanova revela que tiene VIH en un documental de Jordi Évole
El trabajo se estrenará en cines en 2026
Atresmedia y Producciones del Barrio preparan un documental protagonizado por el director y actor Eduardo Casanova que se estrenará en cines en 2026. En el largometraje, dirigido por Màrius Sànchez y Lluís Galter y producido por Jordi Évole, Casanova hace la revelación más íntima y trascendente de su vida: tiene VIH.
Tras media vida en silencio, Eduardo decide contarlo públicamente. Pero, antes, necesita hablarlo con algunas de las personas que le han acompañado durante estos años: su doctor, su enfermera, sus colaboradores más cercanos, sus amigos... Algo que mostrará el documental.
Vampiras con sida
El trabajo se ha rodado este otoño y muestra un viaje catártico en el que se entremezclarán humor, emoción, memoria y cine, que permite entender la realidad de las personas con VIH hoy en día y conocer mejor quién es Eduardo Casanova.
Precisamente, este mismo 1 de diciembre Casanova ha estrenado en Movistar Plus+ su primera serie como creador, 'Silencio'. En ella hace una metáfora entre el rechazo que sufren unas vampiras y el que sienten los enfermos con VIH.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detienen a una empresaria de Benidorm por cobrar casi 13.000 € de ayudas públicas en nombre de una empleada
- Ríete tú de La Bruixa d'Or: las administraciones de lotería de Alicante que llevan 5 años seguidos repartiendo millones en el Gordo
- Elche llora la muerte de un adolescente en un accidente de tráfico
- El belén gigante de Alicante estrena nueva 'casa
- La Diputación descarta ampliar la carretera de El Hondo en Elche tras la presión ecologista
- Los alicantinos aplauden el abono de transporte único: 'Es un puntazo para la gente joven
- Los profesores interinos de Alicante tendrán nuevas condiciones para entrar y permanecer en la bolsa
- Primeras críticas al decreto de convivencia en las aulas: adiós al observatorio de igualdad y menor implicación de las familias