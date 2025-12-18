Los festivales de Alicante triunfan en los Iberian Awards y suman 30 nominaciones

Unos premios que reconocen las contribuciones y logros de los organizadores de eventos tanto en España como en Portugal. Los Iberian Festival Awards han hecho pública la larga lista de festivales nominados en sus 25 categorías, y la provincia de Alicante se encuentra representada con un total de 30 nominaciones gracias a la contribución de marcas consolidadas como Low Festival, Área 12, Paellas Be Live y Spring Festival. Además, este año entra en juego la aportación de un nuevo evento de gran formato: Oasis Music Elche.

Estas condecoraciones pretenden dar visibilidad a la difícil tarea de confeccionar un festival, especialmente en una industria cada vez más amplia y competitiva, donde resulta más complejo diferenciarse. Los premios corresponden a los festivales celebrados entre enero y diciembre de 2025, y los ganadores se darán a conocer en una gala que tendrá lugar el 14 de marzo del próximo año en el Coliseu Micaelense, en Ponta Delgada (Portugal).

Oasis Music Elche y Spring Festival, máximos representantes

La gran novedad de esta edición ha sido la irrupción de Oasis Music Elche, la nueva marca festivalera de la productora alicantina Producciones Baltimore, que ha sido reconocida por hacer frente a una primera edición marcada por los infortunios. El evento, previsto para celebrarse los días 10 y 11 de octubre, tuvo que cancelar su primera jornada debido a la alerta meteorológica por fuertes lluvias en la provincia. A pesar de ello, la segunda jornada pudo celebrarse sin incidentes, asumiendo riesgos para ofrecer música en directo al público.

J. R. Esquinas

Por ello, el festival ha sido reconocido con seis nominaciones individuales, además de una nominación a Mejor Concierto del Año por la actuación de Sexy Zebras dentro de su Tour Bravo. El proyecto ilicitano también ha sido nominado en las categorías de Mejor Festival de Gran Formato, Mejor Festival Nuevo, Mejor Promoción Turística, Mejor Programa Cultural, Mejor Estrategia de Comunicación y Marketing y Mejor Contribución a la Sostenibilidad.

Por su parte, el Spring Festival vuelve a ser uno de los habituales en estos galardones y este año ha sido nominado en las categorías de Mejor Festival de Gran Formato, Mejor Promoción Turística, Mejor Programa Cultural, Mejor Estrategia de Comunicación y Marketing y Mejor Contribución a la Sostenibilidad. Además, también han sido nominadas las actuaciones de Mikel Izal y Ca7riel & Paco Amoroso en el festival alicantino, así como la Mejor Activación de Marca con El Pozo.

Más nominaciones en clave de provincia

Otro de los eventos musicales imprescindibles en los Iberian Festival Awards es el Low Festival. El macrofestival, que en 2026 se estrenará en Torrevieja, ha cosechado cuatro nominaciones individuales en categorías como Mejor Festival de Gran Formato, Mejor Promoción Turística, Mejor Estrategia de Comunicación y Marketing y Mejor Contribución a la Sostenibilidad. También han sido destacadas las actuaciones de Siloé y Pet Shop Boys, así como la Activación de Marca de Vibra Mahou.

INFORMACIÓNTV

Por su parte, el ciclo de conciertos de Área 12 también cuenta con representación gracias a sus nominaciones a Mejor Festival de Gran Formato, Mejor Promoción Turística y Mejor Estrategia de Comunicación y Marketing. Asimismo, los conciertos de Leiva y Maná celebrados en su recinto han sido nominados entre los directos más destacados del año, tanto a nivel nacional como internacional. El Multiespacio Rabasa, además, suma dos nominaciones a Mejor Recinto por Área 12 y Paellas Be Live. El evento universitario de Alicante, por último, también ha sido nominado a Mejor Festival Académico y Juvenil.

Producciones Baltimore, principales representantes alicantinos

No es casualidad que, de las 30 nominaciones que ha cosechado la provincia de Alicante, 28 correspondan a la empresa Producciones Baltimore. Su labor en la consolidación de una potente escena ha forjado con los años un binomio estrecho con el territorio, una fórmula que también se ha replicado con éxito en la Región de Murcia a través del Warm Up. "Para nosotros es una muy buena noticia que Low Festival, Spring Festival, Oasis Music Elche y Área 12 hayan sido nominados a los Iberian Festival Awards", reconoce a INFORMACIÓN su CEO, José Manuel Piñero.

José Manuel Piñero, en el plató de televisión de INFORMACIÓN TV / Jose Navarro

"Estas nominaciones son un reconocimiento al trabajo constante de todo el equipo, al cuidado que ponemos en cada detalle y a la forma en la que entendemos nuestros eventos, con una visión a largo plazo y un firme compromiso con las ciudades que los acogen. Son eventos que, además, ayudan a dinamizar el turismo y la actividad cultural y económica de su entorno, incluso en un año especialmente complicado, en el que el apoyo institucional no está siendo sencillo", asegura, en referencia a los problemas mantenidos con los consistorios de Benidorm y Alicante.

El traslado del Low Festival a Torrevieja tras la falta de acuerdo para su continuidad en Benidorm, y el posterior comunicado del Ayuntamiento de Alicante poniendo en duda los permisos de los conciertos de Área 12, han marcado la actualidad reciente de la empresa en la provincia. "Más allá del resultado final, sentimos que estas nominaciones ponen en valor el esfuerzo de muchas personas, la confianza de artistas y patrocinadores y, sobre todo, el respaldo del público, que año tras año hace posible que estos festivales sigan creciendo", apunta Piñero.

Estos galardones no solo reconocen la organización de un evento, sino también el impacto positivo que generan en el entorno en el que se desarrollan. En ese sentido, los festivales de Producciones Baltimore han sido especialmente valorados por su contribución al turismo local. "Seguiremos trabajando para que nuestros eventos continúen siendo referentes, no solo por su propuesta artística, sino también por la experiencia que ofrecen y por su impacto positivo en cada una de las ciudades en las que se celebran", concluye el CEO de Producciones Baltimore.