El rock más solidario llega a La Vila Joiosa: los beneficios se destinarán a llevar agua potable a África

El grupo Calibre 91 celebrará un concierto solidario organizado por el Club de Leones de Benidorm el próximo sábado 3 de enero en el Roger's Temple de La Vila Joiosa. La actuación tiene como objetivo recaudar fondos para la construcción "de un pozo de agua potable en un pueblo de África que sufre graves problemas de acceso a este recurso esencial". Así lo ha hecho público la organización del evento.

Las entradas pueden adquirirse desde 18 euros en la página web de la sala de conciertos e incluye el acceso a la actuación solidaria y una copa. El evento arrancará a las 18 horas y se interpretarán los nuevos temas de la banda madrileña, presentes en el disco Tú me acompañarás (Matrix Music, 2025). No obstante, también repasarán algunas canciones presentes en su primer álbum Siempre me engaña el rock'n,roll (Matrix Music, 2018).

Cartel del concierto de Calibre 91 en La Vila Joiosa / INFORMACIÓN

¿Quiénes son Calibre 91?

Música y solidaridad se dan la mano con el rock como nexo de unión. Pero también es una oportunidad de conocer la música de Calibre 91, una banda nacida en Carabanchel en 2018 de la mano de los hermanos Sergio y David Gómez, que tras años tocando versiones dieron el salto a la composición propia y debutaron con el álbum Siempre me engaña el rock’n’roll (2018), producido por el prestigioso José Luis Garrido.

Desde entonces, el grupo ha construido una sólida trayectoria basada en el directo, recorriendo salas y ciudades de toda España, grabando el álbum en vivo Directo Al Rojo Vivo (2021) para Avispa Music, con colaboraciones como la de Nico Álvarez de Burning o Adri Díaz de Desvariados, y consolidando una formación que ha ido evolucionando hasta el sexteto actual. Destacan en su repertorio canciones como Disimular, Gallo de corral o Whisky Bar.

Su carrera incluye hitos poco habituales, como una gira por prisiones madrileñas, la participación en festivales como Viña Rock y su presencia en el WiZink Center dentro del evento conmemorativo de sus mil conciertos. En plena madurez creativa, Calibre 91 afronta una nueva etapa con gira nacional y un álbum producido por Mark Janipka, y aterriza en La Vila Joiosa este 3 de enero para reafirmar su compromiso social.