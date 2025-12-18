El Teatre Arniches arranca 2026 en Alicante con tres estrenos absolutos

El año 2026 arrancará en el Arniches con tres estrenos absolutos en enero, dentro de la programación diseñada para el próximo año por Alicia Garijo antes de anunciar, este jueves, su jubilación al frente del teatro y de la delegación territorial del Institut Valencià de Cultura en Alicante. Garijo ha avanzado que en este primer trimestre de 2026 el teattro ofrece 17 espectáculos de artes escénicas siendo 11 de teatro, 3 de danza y otras 3 de circo, de las que 11 se integran en la campaña escolar, junto a 11 proyecciones de cine de la Filmoteca del IVC, que dedica un ciclo al director finlandés Aki Kaurismäki.

Todo ello suma 35 citas en el calendario de una oferta "diversa y con sensibilidad", como ha señalado la directora adjunta de Artes Escénicas, Mª José Mora.

El programa propuesto se llevará a cabo por siete compañías de la Comunidad Valenciana -que incluyen los tres estrenos de compañías alicantinas- y cuatro propuestas internacionales desde Argentina, Italia y Francia, además de una producción propia del IVC.

Enero

El 9 de enero comienza la nueva programación con la obra Sueño, creada a partir del Sueño de una noche de verano de Shakespeare por la compañía Criolla desde Argentina. Recomendado por La Red de Teatros y con numerosos premios como el Barroco infantil en el Festival de Teatro Clásico Almagro 2024.

"La trastienda", de La Gata Japonesa, es uno de los estrenos absolutos del Arniches / INFORMACIÓN

Desde 14 de enero el Arniches acoge la muestra Historia del Circo en Alicante del artista alicantino Federico Menini (Fedito). Ese día se celebra el primer estreno absoluto de la pieza de circo Con traumas y a lo loco de la compañía Testas Duras.

Sigue el circo el 16 con La Gata Japonesa, que estrena su última producción, La Trastienda, con equilibrismo, danza y una cuidada estética, para conectar pasado y presente desde una tienda de antigüedades. El tercer estreno será el 23 de enero con Serrana de Emma Lobo, basada en La Serrana de la Vera de Vélez de Guevara.

El ciclo Som Menuts vuelve con doble sesión matinal: el día 25 con danza para bebés, Tana, de la compañía italiana TPO, limitado a 40 espectadores sobre el escenario.

"Tana", danza para bebés de la compañía italiana TPO / Compagnia TPO 2

El 30 de enero, Animal Religion presenta su circo contemporáneo con Copiar, espectáculo participativo y multidisciplinar.

Febrero

Febrero arranca con doble sesión matinal el domingo 8, y la compañía Ninnus que presenta Juguem?, un concierto teatralizado dirigido a bebés y sus familias.

El 13 de febrero llega La omisión de la familia Coleman, de la compañía argentina Timbre 4, que celebra 20 años de gira ininterrumpida con este montaje que ha cosechado un éxito por más de 22 países, de Claudio Tolcachir.

"La omisión de la familia Coleman", obra argentina que lleva 20 años de gira / INFORMACIÓN

La danza aterriza el día 20 con la compañía valenciana Cienfuegos Danza, que presenta Emigradas, y el 25 de febrero podrá verse Jo soc 451 de La Teta Calva, creada y protagonizada por Xavo Giménez, a partir de la obra universal Fahrenheit 451 de Ray Bradbury.

Clausura el mes Sociedad Cervantina el día 27, con Marcela (Una canción de Cervantes), escrita por María Folguera a partir del capítulo XIV de El Quijote de Miguel de Cervantes y dirigida por Leticia Dolera.

Marzo

El ciclo Som Menuts ofrece el 7 de marzo El fántástico viaje de Jonás el espermatozoide de la compañía El Espejo Negro. Un espectáculo de títeres estrenado hace15 años y galardonado con varios premios Max y Fetén.

El 13 de marzo, L'Horta Teatre presenta Postals, una comedia con carácter documental y música en directo, obra que viaja desde los años 70, con la explosión del turismo, hasta el turismo explosivo del siglo XXI.

"Postals", de L'Horta Teatre, llega el 13 de marzo / INFORMACIÓN

El domingo 15, espectáculo de danza Bolero, de la francesa Cie DK59, dentro de la campaña escolar.

El 21 y 22 de marzo el Institut Valencià de Cultura presenta la producción propia El Aguante, de Víctor Sánchez Rodríguez.

Cierra el trimestre una producción de El Patio Teatro y el Centro Dramático Nacional: Feriantes, galardonado con el premio al Mejor Espectáculo de Teatro Documental en FETEN-Gijón, 2025 y Mejor Escenografía en la Feria Titelles Lleida, 2024.

Filmoteca, entradas y tarjetas-regalo

La Filmoteca ofrece los jueves a las 19.30 horas su sesión de cine con cuatro películas de estreno y cinco largometrajes de Kaurismäki.

Las entradas están disponibles con los habituales descuentos y abonos a través de los canales de venta online del IVC y de la taquilla física del Teatre Arniches, que también cuenta con tarjetas-regalo de 50 y 100 euros, especiales para las fechas navideñas.