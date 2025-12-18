El Teatre Arniches de Alicante se queda sin dirección

El Teatre Arniches, dependiente de la Generalitat Valenciana, se queda sin dirección tras la jubilación de su directora y delegada territorial en Alicante del Institut Valencià de Cultura, Alicia Garijo, como funcionaria, a los 64 años. Garijo, que este jueves ha ofrecido su último acto como responsable del IVC en Alicante al avanzar la programación del Arniches para el primer trimestre de 2026, deja el cargo después de 8 años al frente tras acceder por convocatoria pública en abril de 2017, con el gobierno del Botànic.

A pesar de que la programación de la temporada hasta junio de 2026 se queda cerrada, la marcha de Garijo descabeza el Arniches, ya que de momento el IVC no tiene relevo para su puesto. La directora adjunta de Artes Escénicas del IVC, Mª José Mora, ha señalado en Alicante que desde "la dirección general del IVC se está trabajando para que pronto haya otra persona que haga su labor". Sin embargo, no ha especificado si el puesto se convocará mediante concurso público o será por designación directa, ni ha dado fechas de cuándo se resolverá, pese a que Garijo comunicó su situación el pasado mes de abril.

Alicia Garijo era funcionaria de carrera del grupo A1 -licenciada en Filología y Letras, con un máster en Dirección y Gestión Cultural y varios cursos relacionados con la gestión cultural de la Administración y accedió al puesto tras ser programadora del Palau Altea- y su plaza se convocó al mismo tiempo que la delegación territorial del IVC en Castellón. Tras la sucesión de responsables al frente de Cultura de la Generalitat, desde el Gobierno socialista de Ximo Puig hasta los gobiernos del PP de Mazón y Pérez Llorca, Garijo se ha mantenido al frente del IVC en Alicante y su labor ha sido elogiada por la propia Mora, quien ha destacado "el grandísimo trabajo que ha hecho en el teatro".

"Eres una profesional que ha trabajado con muchísimo rigor, muchísima coherencia, que has levantado el Teatre Arniches y lo has convertido en un referente cultural para la ciudad. Además, haciendo una programación -ha añadido Mora- que ha asumido riesgo y eso es muy importante, porque dentro de la oferta cultural de la ciudad podríamos percibir que faltaba esa línea y Alicia ha estado muy atenta a esto que la ciudad podía necesitar y así lo ha demostrado en su programación en el teatro, que, como decía antes, ha acogido toda la potencia de la creación valenciana, pero también ha salido a mirar hacia afuera e incluso más allá a nivel internacional".

Alicia Garijo, en la fachada del Teatre Arniches de Alicante / INFORMACIÓN

Alicia Garijo se ha despedido de los medios, emocionada con las palabras de la responsable de Artes Escénicas, indicando que "ha sido un placer" trabajar en el Arniches y en el festival de verano Fresca! y apuntando que "a partir de ahora me veréis como espectadora".

Una baja que llega en momentos de cambio

Se da la circunstancia de que la baja de la alicantina se produce en momentos de relevos al frente de la Generalitat. Con la llegada de Juanfran Pérez Llorca a la presidencia del Consell se han producido cambios recientes en Cultura, que se han traducido en la designación de Mª del Carmen Ortí al frente de la conselleria y la salida de Pilar Tébar como secretaria autonómica del área y su sustitución por Marta Alonso, por lo que todos estos cambios pueden afectar al retraso en la cobertura del puesto en Alicante.

Los dos teatros de Alicante se encuentran sin director/a

Por otra parte, con la marcha de Garijo se produce una circunstancia excepcional: los dos teatros públicos de la ciudad de Alicante funcionan sin dirección, ya que el Teatro Principal de Alicante (cuya propiedad es compartida por la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Alicante y el Banco Sabadell) se quedó sin director hace seis años, cuando Paco Sanguino dejó el cargo en abril de 2019, y desde entonces no ha habido recambio.

La diferencia es que el Principal sigue marchando con normalidad por el trabajo que realiza la subdirectora del coliseo, Mª Dolores Padilla, que ejerce en la práctica como directora, mientras que en el Arniches no hay subdirección alguna.