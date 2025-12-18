Fin de semana | Artes escénicas
Teatro, ballet y circo este fin de semana en Alicante
Rozalén, Luisa Gavasa y Chavela
Chavela
Lugar: Teatro Principal de Alicante
Fecha: Viernes, 20 horas. Sábado, 19 horas
Precio: 30, 35 y 40 euros
Chavela, obra de teatro musical de Rokamboleskas Producciones, gira alrededor de los tres últimos días de la vida de Chavela Vargas. Escrita y dirigida por Carolina Román, la cantante Rozalén y la actriz Luisa Gavasa protagonizan este espectaculo de homenaje a la cantante mexicana, junto a Paula Iwasaki, Raquel Varela, Laura Porras y la música en directo al piano de Alejandro Pelayo, la mitad de Malango.
En el escenario, María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano, conocida como Chavela Vargas, vuelve a casa después de una larga gira, la última. Su amiga La Pelona viene a buscarla dentro de tres días y Chavela oscila entre el filo de este y el otro mundo. De vez en cuando olvida quién es, pero un hilo rojo la lleva lejos; a esos lugares «donde amó la vida», a un limbo de recuerdos que la visitan antes de la partida. Allí, una anciana espera a la muerte, una niña herida manda dentro de una mujer y un Mito se hace eterno.
José Sacristán lleva «El hijo de la cómica» a Altea y Elche
El hijo de la cómica
Gran Teatro de Elche, viernes, 20h, 16€.
Palau Altea, sábado, 20h, desde 21€
José Sacristán rescata las memorias de Fernando Fernán Gómez recogidas en El tiempo amarillo, 1921-1943 para dar vida sobre el escenario a otro grande de la interpretación que, según palabras de Sacristán, le enseñó a escuchar el mundo. Con el cariño de ese recuerdo, esta obra pone en pie sus historias, relatos compartidos que hablan de miedos, esperanzas y sueños en un homenaje a Fernán Gómez.
Circo al límite con el premiado «Ákri», de Manel Rosés
Circo contemporáneo
Lugar: Teatre Arniches de Alicante
Fecha: Sábado, 19:30h
Precio: 10€ y 4€ (niños)
El circo contemporáneo llega a Alicante con Àkri, de Manel Rosés, un espectáculo para todos los públicos que ha recibido numeroso reconocimientos, como el premio al mejor espectáculo en Feten 2025, el premio al mejor espectáculo de sala en La Mostra d’Igualada 2025 o el premio al mejor espectáculo de circo nacional en Premios de la Crítica 2025 y fue finalista de los Premios Talía. Ákri es un solo de circo de un acróbata y una escalera que explora el concepto de «linde».
Comedia con «El barbero de Picasso»
El barbero de Picasso
Lugar: Teatro Principal de Alicante
Fecha: Domingo, 18 horas
Precio: Desde 12 euros
Hilarante comedia sobre la amistad que el pintor mantuvo con su peluquero Eugenio Arias en Vallauris, encarnados por Antonio Molero y Pepe Viyuela.
«El lago de los cisnes» llega a Villena
El lago de los cisnes
Lugar: Teatro Chapí Villena
Fecha: Sábado, 19 horas
Precio: 15 euros
El ballet de Tchaikovsky cobra vida de la mano del International Ballet Company con bailarines de diversas nacionalidades bajo la dirección de Cristina y Alexei Terentie.
Gran Circo Acrobático de China en Elche
Gran Circo Acrobático de China
Lugar: Gran Teatro de Elche
Fecha: Domingo, 18 horas
Precio: Desde 25 euros
Este circo de China es una de las principales compañías acrobáticas internacionales, con más de 30 artistas en escena y galardonado con más de treinta premios.
El ballet «El cascanueces», desde Kirguistán
El cascanueces
Lugar: Auditori de La Nucia
Fecha: Sábado, 19 horas
Precio: 29 euros
El ballet clásico vuelve por Navidad a La Nucía con El Cascanueces de la mano de la compañía del Ballet de la Ópera Nacional de Kirguistán, en su primera gira por España.
