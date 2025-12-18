Teatro, ballet y circo este fin de semana en Alicante

Rozalén, Luisa Gavasa y Chavela

Chavela Lugar: Teatro Principal de Alicante Fecha: Viernes, 20 horas. Sábado, 19 horas Precio: 30, 35 y 40 euros

Chavela, obra de teatro musical de Rokamboleskas Producciones, gira alrededor de los tres últimos días de la vida de Chavela Vargas. Escrita y dirigida por Carolina Román, la cantante Rozalén y la actriz Luisa Gavasa protagonizan este espectaculo de homenaje a la cantante mexicana, junto a Paula Iwasaki, Raquel Varela, Laura Porras y la música en directo al piano de Alejandro Pelayo, la mitad de Malango.

En el escenario, María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano, conocida como Chavela Vargas, vuelve a casa después de una larga gira, la última. Su amiga La Pelona viene a buscarla dentro de tres días y Chavela oscila entre el filo de este y el otro mundo. De vez en cuando olvida quién es, pero un hilo rojo la lleva lejos; a esos lugares «donde amó la vida», a un limbo de recuerdos que la visitan antes de la partida. Allí, una anciana espera a la muerte, una niña herida manda dentro de una mujer y un Mito se hace eterno.

El actor José Sacristán. / INFORMACIÓN

José Sacristán lleva «El hijo de la cómica» a Altea y Elche

El hijo de la cómica Gran Teatro de Elche, viernes, 20h, 16€. Palau Altea, sábado, 20h, desde 21€

José Sacristán rescata las memorias de Fernando Fernán Gómez recogidas en El tiempo amarillo, 1921-1943 para dar vida sobre el escenario a otro grande de la interpretación que, según palabras de Sacristán, le enseñó a escuchar el mundo. Con el cariño de ese recuerdo, esta obra pone en pie sus historias, relatos compartidos que hablan de miedos, esperanzas y sueños en un homenaje a Fernán Gómez.

Un momento del espectáculo. / Marta Garcia Cardellach

Circo al límite con el premiado «Ákri», de Manel Rosés

Circo contemporáneo Lugar: Teatre Arniches de Alicante Fecha: Sábado, 19:30h Precio: 10€ y 4€ (niños)

El circo contemporáneo llega a Alicante con Àkri, de Manel Rosés, un espectáculo para todos los públicos que ha recibido numeroso reconocimientos, como el premio al mejor espectáculo en Feten 2025, el premio al mejor espectáculo de sala en La Mostra d’Igualada 2025 o el premio al mejor espectáculo de circo nacional en Premios de la Crítica 2025 y fue finalista de los Premios Talía. Ákri es un solo de circo de un acróbata y una escalera que explora el concepto de «linde».

Pepe Viyuela y Antonio Molero. / INFORMACIÓN

Comedia con «El barbero de Picasso»

El barbero de Picasso Lugar: Teatro Principal de Alicante Fecha: Domingo, 18 horas Precio: Desde 12 euros

Hilarante comedia sobre la amistad que el pintor mantuvo con su peluquero Eugenio Arias en Vallauris, encarnados por Antonio Molero y Pepe Viyuela.

El lago de los cisnes. / INFORMACIÓN

«El lago de los cisnes» llega a Villena

El lago de los cisnes Lugar: Teatro Chapí Villena Fecha: Sábado, 19 horas Precio: 15 euros

El ballet de Tchaikovsky cobra vida de la mano del International Ballet Company con bailarines de diversas nacionalidades bajo la dirección de Cristina y Alexei Terentie.

Gran Circo Acrobático de China. / INFORMACIÓN

Gran Circo Acrobático de China en Elche

Gran Circo Acrobático de China Lugar: Gran Teatro de Elche Fecha: Domingo, 18 horas Precio: Desde 25 euros

Este circo de China es una de las principales compañías acrobáticas internacionales, con más de 30 artistas en escena y galardonado con más de treinta premios.

El cascanueces / INFORMACIÓN

El ballet «El cascanueces», desde Kirguistán

El cascanueces Lugar: Auditori de La Nucia Fecha: Sábado, 19 horas Precio: 29 euros

El ballet clásico vuelve por Navidad a La Nucía con El Cascanueces de la mano de la compañía del Ballet de la Ópera Nacional de Kirguistán, en su primera gira por España.