Alba Reche, Malmö 040 y otros conciertos para este fin de semana en Alicante

Las salas comienzan a cerrar su programación de 2025 con la mirada puesta en recargar pilas para el próximo año. Destaca la actuación de Malmö 040, la nueva sensación del pop-rock nacional; pero también hay propuestas locales de altura como las actuaciones de la ilicitana Alba Reche y la campellera Andrea Borrás, que presentan sus nuevos discos.

El pop viral de Malmö 040 llega a Alicante tras llenar La Riviera

El grupo Malmö 040, uno de los fenómenos actuales del pop-rock español, se presenta este viernes a partir de las 20 horas en la Sala Baltimore Live (Marmarela), consolidando una trayectoria que comenzó cuando un grupo de amigos participó en un concierto benéfico en su colegio y que ha ido ascendiendo hasta su último álbum, Cuando éramos felices sin saberlo. Con su gira Los de siempre tour, agotando entradas en cada ciudad, incluido Madrid, donde llenaron La Riviera tres noches consecutivas, la banda destaca por su autenticidad y energía en temas como La última canción y Matar la pena, convertido este último en un himno generacional contemporáneo; Malmo 040 combina mirada al pasado con un futuro musical prometedor. Sala Baltimore Live, Alicante.

El "Caos" de Andrea Borrás aterriza en Sant Joan d’Alacant. / INFORMACIÓN

Andrea Borrás, música de proximidad en Euterpe

Este viernes a las 22 horas, la destacada cantautora alicantina Andrea Borrás presenta en la Sala Euterpe su nuevo trabajo Caos, dentro de la gira que ha venido realizando en los últimos meses, ofreciendo al público un recorrido emocional por sus canciones en un formato íntimo que permite conectar plenamente con las letras y las historias que hay detrás de cada tema, consolidándola como una de las voces más relevantes de la música de autor en Alicante. Sala Euterpe, Sant Joan d’Alacant.

Alba Reche y Mr. Kilombo, variedad sonora en Elche

La Sala La Llotja de Elche ofrece este viernes y este sábado dos conciertos de gran alcance: este viernes, a las 20.30 horas, la ilicitana Alba Reche regresa a casa por Navidad para presentar su tercer trabajo No soy tu hombre, consolidando la cumbre alcanzada tras su paso por Operación Triunfo, donde impactó, en otras, con su versión de La Llorona y quedó segunda, y que desde entonces la ha llevado a escenarios internacionales como Berlín, París, Londres o Zúrich y recibir elogios de artistas como Sara Bareilles. Este sábado, a las 22 horas, será el turno de Mr. Kilombo con su último disco Todo este caos, que ha recorrido toda España y pasado por Ecuador y Colombia, ofreciendo un directo lleno de calidez y vitalidad, concebido por el propio artista como un reflejo honesto de temas esenciales de la vida, pensado para alcanzar su máxima expresión en el escenario. Sala La Llotja, Elche.

La ilicitana Alba Reche vuelve a casa con un concierto íntimo en La Llotja de Elche. / INFORMACIÓN

La gira por teatros nacionales de Cómplices llega a Aspe

El dúo Cómplices, formado por Teo Cardalda y María Monsonis, ofrecerá este sábado a las 19.30 horas en el Teatro Wagner de Aspe un recorrido por su extensa trayectoria musical, que comenzó en 1987 con su álbum debut Manzanas, junto a Tino Di Geraldo y Billy Villegas, incluyendo éxitos como Dama del Río; desde entonces, como dúo, han creado temas memorables como Es por ti, Ojos gitanos o Cuando duermes, canciones que, por méritos propios, permanecen en la memoria colectiva de varias generaciones que siguen disfrutando y cantando estas joyas sonoras que no pasan de moda. Teatro Wagner, Aspe.

Orquesta y armónica se unen por Navidad en Alcoy

La magia de la Navidad llena el Teatro Calderón con propuestas musicales que combinan virtuosismo internacional y tradición familiar. Este sábado, a las 19 horas, se llevará a cabo el espectáculo de la Armónica Orquestal, una fusión de la Sociedad Unión Musical de Alcoy con el talento de Antonio Serrano, plagado de cultura navideña. Teatro Calderón, Alcoy.

Cómplices realizará un recorrido a toda su carrera en Aspe. / INFORMACIÓN

Marc Seguí apadrina a los jóvenes cantautores enElche

El Ayuntamiento de Elche realiza este sábado la final de la XXVII edición del Certamen Nacional de Jóvenes Cantautores, a las 21 horas, en el Gran Teatro. En el certamen participan jóvenes de todo el territorio nacional, Lucia Luque (Elche), Sandra Bautista (Barcelona), Ireni (Culleredo, A Coruña), Xikillo (Xátiva) y Alejandro Rizo (Novelda), que competirán interpretando dos canciones propias. Tras las actuaciones, el escenario acogerá al artista invitado Marc Seguí, reconocido por su éxito Tiroteo junto a Rauw Alejandro y Pol Granch. Gran Teatro de Elche.