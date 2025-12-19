Una famosa diva del pop se convierte en la primera confirmada del Festival Noches Mágicas para 2026

Nueva temporada, nuevos retos. El Festival Noches Mágicas inicia los preparativos para su edición de 2026 con la confirmación del primer gran nombre de un cartel que promete sorpresas y noches inolvidables. La reconocida cantante Ana Torroja, una de las voces más emblemáticas de la música española gracias a su trayectoria al frente de Mecano y su carrera en solitario, protagonizará la 80’s Summer Party, que se celebrará el sábado 1 de agosto de 2026 en los Jardines de Abril de Sant Joan d’Alacant.

Esta actuación forma parte de su gira internacional Se ha acabado el show, que recorrerá España y Latinoamérica durante 2026, marcando una nueva etapa en su trayectoria artística. La gira coincide con el lanzamiento de su nuevo disco de estudio, previsto para la primavera, y ofrecerá una propuesta escénica renovada que combinará sus recientes composiciones con los grandes éxitos de su carrera en solitario y los inolvidables temas de Mecano, para ofrecer al público una experiencia musical completa y única.

Ana Torroja, primera confirmada de Noches Mágicas en Sant Joan d'Alacant / INFORMACIÓN

El Festival Noches Mágicas, reconocido por su atmósfera única y por celebrar la música en entornos excepcionales, propone un espectáculo donde la música, la naturaleza y la emoción se dan la mano en los Jardines de Abril, un marco idóneo para disfrutar de una velada mágica. La confirmación de Ana Torroja como primer nombre del cartel anticipa una edición llena de talento, grandes artistas y momentos memorables que continuarán consolidando al festival como una de las citas culturales imprescindibles del verano en la Costa Blanca.

Tipos de entradas y precios

Las entradas para el Festival Noches Mágicas 2026 ya están disponibles en la web oficial del festival: www.nochesmagicas.es. La entrada general tiene un precio de 40 euros, mientras que los asistentes que deseen una experiencia más cercana al escenario pueden optar por la entrada VIP, que permite el acceso a una zona preferente más cerca de los artistas. Ambas opciones, no obstante, permiten disfrutar de la actuación de pie.

Además, este año se incorpora una experiencia Platinum por 199 euros, que incluye acceso a la zona VIP, una cena en el Restaurante Luna, un bono de consumiciones de 24 euros y parking exclusivo. Esta nueva modalidad ofrece una propuesta completa para quienes quieran disfrutar del festival con comodidad y exclusividad, viviendo la música en un entorno privilegiado y con todos los detalles cuidados.