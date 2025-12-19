"Matriz", de Sofía Brotóns: donde nace la herida

Hay libros que no se leen: se atraviesan. Eso pasa cuando lees a Sofía Brotóns (Alicante, 1992), que pertenece a esa estirpe de escritoras que no te hace avanzar en línea recta, sino que te invita a hundirte en el lodo, a regresar al origen, a rodear por el camino baldosas amarillas como Dorothy para llegar a la ciudad Esmeralda cuando, al final, el propio camino es más importante que el destino. Como la memoria. Como el cuerpo. Como Dorothy en su viaje a Oz. Como aquello que duele y, aun así, insiste. Entre la realidad y la ficción dice que está. Y es que en la ficción de Sofía hay muchas realidades.

«Este libro lo he escrito siempre embarazada. Yo no sabía que estaba escribiendo un libro cuando empecé, todo esto viene desde una herida, pero a la vez desde mi necesidad literaria que relaciono siempre con la pregunta filosófica de ¿qué le pasa a un cuerpo cuando le atraviesa la vida y la muerte? Soy filósofa y veo que en la tradición filosófica nunca se ha escrito sobre el evento fenomenológico de que un cuerpo sea dos personas mientras se es una sola y luego vuelva a ser una. Cuando eso ocurre, la vida y la muerte están ahí. Y pienso que si esto les pasara a los hombres habría muchos tratados filosóficos», comenta Sofía Brotóns.

Escribe desde un lugar íntimo y quebrado, donde la palabra no ordena el mundo, sino que lo expone en su fragilidad. La novela se construye a partir de fragmentos, de escenas que emergen y se repliegan, de pensamientos que no siempre llegan a completarse.

Portada del libro, editado por Círculo de Tiza / INFORMACIÓN

Desde su título, la obra se presenta como una lectura simbólica, intimista, de las que dicen más por lo que no dicen que por lo que cuentan. Matriz remite tanto al origen -al vientre, a lo que gesta- como a una estructura invisible que sostiene y condiciona. En ese doble movimiento, la novela explora las relaciones maternas, los lazos familiares y la transmisión intergeneracional del dolor, pero también del lenguaje, del cuerpo y de la historia personal.

La figura materna ocupa un lugar central en la novela, no desde la idealización, sino desde la ambigüedad. La madre es origen y límite, refugio y herida. A través de esta relación compleja, Matriz reflexiona sobre la dificultad de romper con ciertos patrones afectivos y sobre el peso de aquello que se transmite incluso sin palabras. La maternidad, lejos de ser un concepto cerrado, se presenta como un vínculo en constante conflicto y redefinición.

El lenguaje de Sofía es preciso, poético sin caer en el exceso, y profundamente consciente de sus ritmos. Cada frase parece cuidadosamente trabajada para sostener la tensión emocional del texto. No hay estridencias ni artificios innecesarios: la fuerza de la novela reside en su capacidad para sugerir, para dejar espacios abiertos que el lector debe completar con su propia experiencia con la pérdida y el reencuentro, los secretos en voz baja, el amor, la culpa y la redención.

Ecos de Ernaux, Duras y Ginzburg

Sofía Brotóns dialoga con una genealogía clara, aunque nunca imitativa. En su manera de tensar la memoria y convertir la experiencia íntima en materia literaria resuena la huella de Annie Ernaux: esa voluntad de despojar el lenguaje de ornamento para dejar al descubierto lo vivido, aun cuando duela, aun cuando incomode. Pero en Brotóns también hay algo del silencio tenso de Marguerite Duras, esa forma de decir menos para que el texto resuene más, de dejar que el vacío hable y, con la mirada sobre lo familiar -sobre la madre, el linaje, la herencia afectiva- recuerda la sobriedad implacable de Natalia Ginzburg, donde la familia no es un espacio de consuelo sino un territorio de repetición, de lealtades invisibles, de frases heredadas que siguen actuando incluso cuando ya no se recuerdan.

Sin embargo, Sofía no se limita a inscribirse en estas referencias: las atraviesa. Su voz emerge de ese linaje para desplazarse hacia un territorio propio. Entre la realidad y la ficción, ese espacio que ella misma señala y que le ayuda a defender su libertad creativa frente a su memoria personal al construir las tres voces que componen el libro, hace que su escritura se construya sobre una verdad movediza, múltiple, hecha de capas superpuestas. No se trata de contar la vida, sino de entender cómo la vida deja marcas, cómo se inscribe en el cuerpo y en la lengua, cómo insiste incluso cuando creemos haberla superado. Y ella, con esta novela, se ha superado mientras hace de la herida un origen y de la memoria un acto radical de amor y resistencia.