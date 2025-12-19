Miguel Herrero presenta en Sax su libro transmedia sobre el origen del cine

El escritor, cineasta e ilusionista Miguel Herrero Herrero, director también del Festival de Cine de Sax, presenta en esta localidad este sábado su nuevo libro de ensayo, El arte de la luz y de la sombra. Orígenes del cine y los audiovisuales, una investigación sobre los artilugios de la arqueología de los medios de la propia colección de Herrero. La presentación se llevará a cabo en la Casa Alberto Sols de Sax a las 19 horas.

El arte de la luz y la sombra tiene su versión documental, en varios formatos con extensiones diversas, que ahora Herrero ha trasladado a un libro transmedia, ya que este cuenta con códigos QR y contenidos adicionales para visualizar los documentales. "Pretendemos rescatar del olvido objetos que fueron clave en el desarrollo del séptimo arte y en las nuevas tecnologías", explica el autor, miembro de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas y colaborador del programa Cuarto Milenio.

Portada del libro de Miguel Herrero / INFORMACIÓN

"El libro indaga sobre los artilugios y métodos que se utilizaban en la antigüedad para crear la ilusión de imágenes en movimiento. Máquinas como la linterna mágica, el proyector precursor del cine, y otros objetos ópticos que eran habituales en los gabinetes de curiosidades. Artefactos que se utilizaban para fascinar, entretener, divulgar e investigar. Con ellos se hacía arte, magia, ciencia, didáctica o publicidad", añade Migue Herrero.

La obra recoge una muestra de su colección, que ha ido compilando e investigando: sombras, vistas ópticas, peep shows, linternas mágicas, fantasmagorías, ilusiones ópticas, objetos de los siglos XVII, XVIII, XIX y XX procedentes de más de una docena de países que dan buena muestra del desarrollo de las imágenes en movimiento.

El libro está prologado por el catedrático de Comunicación Audiovisual Francisco Javier Frutos Esteban y la doctora en Comunicación Audiovisual Carmen López San Segundo, ambos profesores e investigadores de la Universidad de Salamanca.