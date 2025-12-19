Una misa de Antonín Dvořák y villancicos populares en el recital de Navidad de la Sociedad de Conciertos de Alicante

La Fundación Sociedad de Conciertos de Alicante celebra por tercer año consecutivo un Concierto de Navidad en la Basílica de Santa María de Alicante, una cita ya consolidada en la programación cultural de la ciudad que tendrá lugar el sábado 20 de diciembre a las 21 horas. En esta edición, el protagonismo recaerá en la Orquesta y el Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM), que actuarán bajo la dirección del maestro Javier Carmena, en un programa sin pausa concebido para realzar el carácter espiritual y festivo de estas fechas.

El eje central del concierto será la interpretación de la Misa en Re mayor, Op. 84 (Lužanská mše) de Antonín Dvořák, una de las obras sacras más bellas del Romanticismo, compuesta como acción de gracias y cargada de fe, esperanza y amor, según el propio compositor. Se trata además de una partitura singular dentro de su catálogo, al alejarse de los grandes formatos orquestales habituales en su producción. Dicha partitura destaca especialmente por su carácter íntimo y recogido.

Originalmente concebida para coro mixto, solistas y órgano, su universo íntima la aleja mucho de las grandes misas sinfónicas de la época. Esta elección responde tanto a las dimensiones reducidas del espacio para el que fue creada como a la voluntad del compositor de explorar una espiritualidad más directa y humana. Posteriormente, Dvořák realizó una orquestación de la obra, ampliando su proyección sonora sin perder la claridad ni la profundidad expresiva de la versión original. Generalmente tiene una duración de unos 40 minutos.

El maestro Javier Carmena dirigirá a la ORCAM en Alicante / INFORMACIÓN

El programa se completará con una selección de villancicos tradicionales que recorrerán el rico patrimonio musical español, con melodías transmitidas de generación en generación y representativas de distintas regiones. Las entradas para este Concierto Extraordinario de Navidad se pueden adquirir al precio de 20 euros en el portal de venta de entradas de Vivaticket. De esta manera, la Fundación Sociedad de Conciertos de Alicante abre el acceso de la cultura a todos los interesados, más allá de sus propios socios.

Un acercamiento a la actividad de la ORCAM

La participación de la Orquesta de la Comunidad de Madrid, fundada en 1987 y con una intensa actividad nacional e internacional, aporta un sello de excelencia a la cita. Orquesta titular del Teatro de la Zarzuela desde 1998, desarrolla una temporada estable en el Auditorio Nacional y ha actuado en escenarios de referencia como el Carnegie Hall de Nueva York o el Teatro La Fenice de Venecia, además de contar con una amplia discografía para sellos de prestigio.

Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM), en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

Junto a ella, el Coro de la Comunidad de Madrid, creado en 1984, es reconocido como uno de los grandes referentes corales del país por su versatilidad, calidad vocal y presencia habitual en los principales escenarios internacionales. Al frente de ambas formaciones estará Javier Carmena, director en funciones del Coro de la Comunidad de Madrid, músico de sólida trayectoria como director, pianista, cantante y compositor, estrechamente vinculado al repertorio lírico y coral.

Más actividades de la Sociedad de Conciertos

Además de este Concierto Extraordinario de Navidad en la Basílica de Santa María, la Sociedad de Conciertos no cesa su actividad y mantiene la programación habitual para sus socios en el Teatro Principal de Alicante. Las tablas del coliseo alicantino acogerán el próximo 22 de diciembre, a las 20 horas, la actuación del violinista Ilya Gringolts, el violista Lawrence Power y el violonchelista Nicolas Altstaedt, tres figuras de referencia internacional que ofrecerán un monográfico dedicado a los Tríos de Cuerda de Beethoven.

El concierto reunirá por primera vez en Alicante a este prestigioso trío de solistas, de los cuales solo Gringolts ha actuado anteriormente en la ciudad invitado por la Sociedad de Conciertos, y permitirá disfrutar de una lectura camerística de máxima exigencia artística. Gringolts, reconocido por su expresividad, versatilidad y compromiso con repertorios históricos y contemporáneos; Power, uno de los grandes defensores actuales de la viola y protagonista de importantes estrenos internacionales; y Altstaedt, violonchelista de referencia por su amplitud estilística y presencia habitual en los principales escenarios del mundo, conforman una formación excepcional para abordar el universo camerístico de Beethoven.