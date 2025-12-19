‘Campeones 2’ llega al Teatro Principal de Alicante con El Langui y Claudia Fesser

“Campeones 2. Si Lorca levantara la cabeza” es una comedia teatral sobre Claudia, una actriz que por fin cree tener delante el papel que puede cambiarle la vida: un gran director prepara su última película y ha escrito el personaje principal pensando en ella. Todo parece encajar: prestigio, proyección y una historia hecha a su medida… Pero la propuesta trae una condición inesperada, ya que el papel exige una verdad que no se improvisa, porque el personaje vive con discapacidad y el director quiere comprobar si Claudia está preparada.

Lo que iba a ser una audición se convierte en un espejo incómodo y, entre situaciones cómicas y golpes de realidad, Claudia se ve obligada a replantearse su idea de éxito, su ambición y su manera de mirar a los demás.

Dónde y cuándo se puede ver ‘Campeones 2’ en Alicante

Esta obra está dirigida por Juan Manuel Montilla ‘El Langui’, a cargo de la compañía Funfun Comedy AIE. El elenco está formado por El Langui, Claudia Fesser, Gloria Ramos, Alberto Nieto, Emilio Gavira y Luis Mottola.

Un momento de la obra 'Campeones 2' / Teatro Principal de Alicante

La obra se representará en el Teatro Principal de Alicante el próximo 11 de enero de 2026 a las 18.00 horas. Tiene una duración de unos 100 minutos y es para todos los públicos.

Las entradas se puede comprar en las taquillas del Teatro Principal de Alicante y en su página web donde los precios oscilan entre los 25 euros de las butacas de patio y de club y los 14 del anfiteatro.