‘Campeones 2’ llega al Teatro Principal de Alicante con El Langui y Claudia Fesser
Las entradas cuestan entre 25 y 14 euros y es para todos los públicos
“Campeones 2. Si Lorca levantara la cabeza” es una comedia teatral sobre Claudia, una actriz que por fin cree tener delante el papel que puede cambiarle la vida: un gran director prepara su última película y ha escrito el personaje principal pensando en ella. Todo parece encajar: prestigio, proyección y una historia hecha a su medida… Pero la propuesta trae una condición inesperada, ya que el papel exige una verdad que no se improvisa, porque el personaje vive con discapacidad y el director quiere comprobar si Claudia está preparada.
Lo que iba a ser una audición se convierte en un espejo incómodo y, entre situaciones cómicas y golpes de realidad, Claudia se ve obligada a replantearse su idea de éxito, su ambición y su manera de mirar a los demás.
Dónde y cuándo se puede ver ‘Campeones 2’ en Alicante
Esta obra está dirigida por Juan Manuel Montilla ‘El Langui’, a cargo de la compañía Funfun Comedy AIE. El elenco está formado por El Langui, Claudia Fesser, Gloria Ramos, Alberto Nieto, Emilio Gavira y Luis Mottola.
La obra se representará en el Teatro Principal de Alicante el próximo 11 de enero de 2026 a las 18.00 horas. Tiene una duración de unos 100 minutos y es para todos los públicos.
Las entradas se puede comprar en las taquillas del Teatro Principal de Alicante y en su página web donde los precios oscilan entre los 25 euros de las butacas de patio y de club y los 14 del anfiteatro.
