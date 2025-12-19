María Galiana, Pilar Castro, Israel Elejalde, Eva Soriano y Facu Díaz, en la próxima temporada del Principal de Alicante

El teatro y los monólogos de humor sobresalen en la próxima temporada programada durante el primer trimestre de 2026 en el Teatro Principal de Alicante, que este viernes ha presentado un avance con 21 espectáculos que se ofrecen entre febrero y marzo (enero está en parte copado por el musical Mamma Mia!) además de una sesión de Cuentos tras el telón, ocho sesiones infantiles de Kids&Stories y tres nuevas funciones de Jóvenes al Principal.

Nombres de la escena como Israel Elejalde, María Galiana, Pilar Castro, Nieve de Medina o Gabino Diego, entre otros, y humoristas como Eva Soriano, Juan Carlos Ortega, Facu Díaz e incluso Hovik Keuchkerian en su faceta de monologuista se subirán a las tablas del Principal a comienzos de 2026, dentro de las seis obras teatrales, cinco espectáculos de humor, tres de magia, tres de música, tres de lírica y uno de danza española.

La oferta teatral arranca con Yo solo quiero irme a Francia (27 febrero), el debut teatral de la actiz Elisabeth Larena, una comedia amarga que cuenta con María Galiana, Alicia Armenteros, Nieve de Medina y Anna Mayo en el elenco de esta historia familiar llena de secretos que se desvelan en un velatorio, a la que sigue la obra American Buffalo (15 marzo), de David Mamet, un montaje sobre el poder de la mediocridad y el anti-sueño americano dirigido por Ignasi Vidal protagonizado por Israel Elejalde, David Lorente y Roberto Hoyo.

Alicia Armenteros y María Galiana en la obra "Yo solo quier irme a Francia" / INFORMACIÓN

Otra adaptación, en este caso la trama sobre el poder y el sexo de Las amistades peligrosas (21 marzo) llega dirigida por David Serrano e interpretada por Pilar Castro, Roberto Enríquez y Ángela Cremonte; seguida de Parejas imperfectas (22 marzo), de Martyna Majok, una obra que pone entredicho la percepción que tenemos de las personas con discapacidad física, con Lola Baldrich yToni Cantó entre los intérpretes

Nave 10 Matadero y Pentación Espectáculos traen al Principal la obra del filósofo Javier Gomá Filosofía mundana, (27 marzo), donde Jorge Calvo, Marta Larralde, Pepe Ocio y Laura Pamplona llevan a escena una selección de los microensayos filosóficos del pensador contemporáneo, con dirección de Luis Luque, y cierra la escena la comedia de líos amorosos Pijama para seis (29 marzo), de Marc Camoletti, con Amaia Vargas, Gabino Diego, Isabel Gaudí y Sabrina Praga.

La presencia del humor: de Clara Ingold a Ortega

Las risas llegan en marzo con el primer monólogo de Clara Ingold, que presenta Paloma de parque (1 marzo), que versa sobre la autodestrucción, en clave cómica, a partir de vivencias personales. El mismo día será Facu Díaz quien tome el relevo del humor con su show Esto no es culpa de nadie, que presenta un nuevo texto plagado de autorreferencias , proclamas políticas y chistes robados, confiesa, a su compañero murciano Maldonado.

La cómica Eva Soriano / INFORMACIÓN

El actor Hovik Keuchkerian presenta su espectáculo Grito (13 marzo), que da sentido y significado a la libertad de expresión en el escenario cuando lo pisa un cómico. El mismo día continúa la senda la cómica Eva Soriano, que llega con Disfrutona, un monólogo en el que la comediante realiza un ejercicio de instrospección sobre temas de los que no tiene ni idea, según avanza. Por último, el premio Ondas Juan Carlos Ortega traslada su show en directo acompañado de sus personajes con Las noches de Ortega (20 marzo).

Ópera, zarzuela, soul, blues y El Consorcio

La lírica estará presente con dos óperas: la primera La Bohème (26 febrero), de Puccini, a cargo de la productora alicantina Ópera 2001, con su orquesta sinfónica y el Coro Siciliano; y la segunda, L'elisir d'amore (24 marzo), de Donizetti, en una colaboración de la Compañía LGAM con la Ópera Nacional de Moldavia. Por otra parte, la Compañía Lírica Alicantina celebra una gala lírica en honor al compositor alicantino Ruperto Chapí con una selección de sus mejores zarzuelas como La Revoltosa, La bruja o La tempestad, bajo el título de Ruperto Chapí, 175 años de zarzuela (28 marzo).

El apartado musical comienza en el calendario con The Best of Soul (25 febrero), producido por MoonWorld, que repasa clásicos de Percy Sledge, Otis Redding, James Brown o Sam Cooke, mientras el blues llega de la mano de Toronzo Cannon, poderoso bluesman zurdo de Chicago, que reinventa el blues eléctrico (12 marzo). La parte española la cubre El Consorcio (17 marzo), habituales del Principal, que recorren los grandes éxitos de Mocedades.

La ópera "L'elisir d'amore" / INFORMACIÓN

La Compañía de Danza Española José Soriano, residente en el teatro, se suma a la programación con un nuevo montaje, 20 pasos, 20 huellas (14 marzo), en el que se rodea de artistas invitados del Ballet Nacional de España como Inma Salomón, Eduardo Martínez, Diego Aguilar y Rocío Sempere.

El Festival de Magia celebra este año su quinta edición del 6 al 8 de marzo y reúne a destacados ilusionistas, como Aryel Altamar, que presenta Hipnosis de comedia, que aporta una experiencia relajante y placentera para los hipnotizados y un show para los espectadores. Joaquín Garcia Linero y Juan Carlos Linero Giménez llevan Magia desde el futuro,un espectáculo muy interactivo y para toda la familia, y Manuel Costa y Jose Juan Díaz presentan el divertido show Dos payasos con mucha magia.

Entradas ya disponibles

Las entradas están disponibles por los canales habituales del Teatro Principal de Alicante. En taquilla, en horario de 12h a 14h y de 17h a 21h y en la web: www.teatroprincipaldealicante.com.

Para los más jóvenes

El Principal sigue el ciclo Kids&Stories, la iniciativa para los más pequeños que convierte el hall del teatro en un espacio para que los niños disfruten y aprendan a través de los cuentos tradicionales en inglés y Jóvenes al Principal, destinado a centros educativos.

NUEVAS SESIONES “KIDS&STORIES”:

Sábado 7 de febrero: “THE BRAVE LITTLE TAILOR”

Sábado 14 de febrero: “PINOCCHIO”

Sábado 21 de febrero: “LITTLE RED RIDING HOOD”

Sábado 28 de febrero: “GARDEN PARTY”

Sábado 7 de marzo: “THE PIED PIPER OF HAMELIN”

Sábado 14 de marzo: “THE LITTLE MERMAID”

Sábado 21 de marzo: “ROBIN HOOD”

Sábado 29 de marzo:“NOBODY WANTS TO PLAY WITH ME”

NUEVAS SESIONES “JÓVENES AL PRINCIPAL”:

Lunes 2 de marzo: “MANUAL PER A OCIOSOS I BRUIXES DE DOL”

Martes 3 de marzo: “SHOES”

Miércoles 4 de marzo: “@RITA_TROBADOR”