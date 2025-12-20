El corazón taurino late con fuerza en Villena

Históricas cabezas de toro, un mosaico de fotografías en blanco y negro con personajes como Ernest Hemingway, galardones, imágenes de la Villena antigua, una gran maqueta de la antigua plaza de toros y mucho más. Todo eso se encuentra en el espacio que la Peña Taurina de Villena posee a escasos metros de la plaza de toros. Desde el exterior, un simple local discreto y casi invisible no muestra ninguna seña taurina, pero cuando sus puertas se abren, uno tiene la sensación de viajar en el tiempo. Y es que la sede física es un museo lleno de joyas escondidas, algunas de gran valor histórico y otras que nos recuerdan lo rápido que pasa el tiempo y la importancia de recordar de dónde venimos. Esa es la esencia de esta peña, una de las más numerosas de toda la provincia y si duda un gran bastión en la tauromaquia a nivel provincial.

La peña cumplirá el próximo año 37 temporadas de vida, casi cuatro décadas de apoyo, difusión, promoción y divulgación del arte del toreo. Actualmente, sus cerca de 80 socios representan uno de los grandes grupos tangibles de la tauromaquia en uno de los municipios más importantes de Alicante. Todo eso se traduce en una actividad que es constante, tal y como se vivió el pasado domingo, con una gran presencia de socios en convivencia para despedir el año. Además, son habituales las salidas al campo, la presentación de pasodobles, en ocasiones dedicados a ilustres personajes y lo más importante que es el apoyo a los distintos empresarios que se aventuran a dar toros en una plaza maltratada por la sinrazón política durante años.

Al frente de la peña se encuentra su presidente, Juan Gómez, un gran aficionado que lleva a la Villena taurina en el corazón. Juan presume de tener muchas joyas taurinas en el local, pero de entre todas destaca la cabeza de un toro que se lidió en junio del año 1893 y que llevaba por nombre Panadero. Ese toro tenía que haber sido estoqueado por Espartero, pero una grave cornada tras un pase de pecho se lo impidió y fue Guerrita quien finalmente le introdujo el acero. Un pedazo de historia que quedará custodiada en Villena para que las generaciones venideras sigan admirando un arte que sigue emocionando y generando opiniones, a veces enfrentadas, pero igualmente apasionadas. Villena y su peña taurina, sin saberlo o tal vez de manera consciente son ese balón de oxígeno que, de manera discreta sigue manteniendo viva la llama taurina pese a ataques y las decisiones políticas, muchas veces incomprendidas. Y todo eso les obliga a seguir adelante, aunque los vientos contrarios, en ocasiones, soplen con fuerza.