Desde una churrería hasta una tienda de salazones, los siete establecimientos que recomienda en Alicante la Guía Repsol para Navidad

La Navidad también tiene Soletes de la Guía Repsol. A principios de diciembre la prestigiosa guía anunció los 300 establecimientos que cuenta con este galardón, 21 de ellos s en la Comunidad Valenciana y 7 en la provincia de Alicante. Una selección de restaurantes, bares, vinotecas y cafeterías con un ambiente que se vuelve más especial los días clave, así como hornos donde se elaboran los mejores dulces navideños.

Como curiosidad, por primera vez, 27 conventos han recibido una distinción de una guía gastronómica, poniendo en valor los delicados dulces artesanos que se elaboran en obradores de imponentes edificios históricos.

"Estos Soletes están pensados para celebrar con alegría las fiestas de Navidad", apunta la Guia Repsol, que con esta decimotercera entrega de Soletes, ya son más de 5.000 los locales los que lucen la pegatina amarilla en España. Pueden consultarse todos en este enlace.

Cartel del Solete Repsol / INFORMACIÓN

Los nuevos establecimientos con Solete en la Comunidad Valenciana

Con estos 21 nuevos Soletes, la Comunidad Valenciana suma un total de 331. Estos son los nuevos:

Alicante

Adelaida en Torrevieja, un establecimiento de aceitunas, salazones, encurtidos y conservas desde 1980.

La Trova en Altea, vinoteca con estilo.

Tasca Eulalia en Dénia, tapas y vinos.

Morrūa en Alicante, una churrería distinta en pleno centro.

Forn Mariu en Ibi, deliciosa panadería.

Crujiente en Redován, panadería para que el pan te siente bien.

El Gato Blanco en El Campello. Restaurante con vistas al mar.

Castellón

Cárnicas Racero y Homo Panis en Benicàssim

y en Benicàssim Can Celiac, La Morería y Sísif en Castellón de la Plana

en Castellón de la Plana La Bodegueta de Sant Vicent en Vinaròs

en Vinaròs La Perdi en Sant Mateu

Valencia

Horno San Bartolomé, David Esteve Pastelería, Ciro y Ultramarinos Pop e en Valencia

y e en Valencia Comes Pastisseria i Forn en L’Eliana

en L’Eliana Sentideta en Torrent

en Torrent Paixixi en Ontinyent

Alegría en El Gato Blanco de El Campello

"El Solete es para nosotros una chispa enorme. Se parece a la sonrisa de un cliente cuando se despide agradecido y feliz, un gesto que te impulsa a seguir y que reafirma que el trabajo está bien hecho. Nos emociona que una guía con el prestigio y la trayectoria de Repsol reconozca nuestra manera de entender la cocina", ha manifestado Federico Pian, chef y propietario del restaurante El Gato Blanco de El Campello.

Uno de los platos de El Gato Blanco en El Campello / INFORMACIÓN

La cocina de Pian es mediterránea en su sentido más amplio. No se limita a las recetas tradicionales españolas, incorpora los aromas del Magreb, la frescura italiana, la delicadeza griega, las especias del Levante y ese lenguaje compartido por todos los territorios que se asoman al mismo mar. Cada plato contiene una historia y, a la vez, una forma íntima de mirar al Mediterráneo.