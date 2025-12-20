Desde una churrería hasta una tienda de salazones, los siete establecimientos que recomienda en Alicante la Guía Repsol para Navidad
La publicación gastronómica concede 21 Soletes a restaurantes, bares y cafeterías de la provincia en la Comunidad Valenciana
La Navidad también tiene Soletes de la Guía Repsol. A principios de diciembre la prestigiosa guía anunció los 300 establecimientos que cuenta con este galardón, 21 de ellos s en la Comunidad Valenciana y 7 en la provincia de Alicante. Una selección de restaurantes, bares, vinotecas y cafeterías con un ambiente que se vuelve más especial los días clave, así como hornos donde se elaboran los mejores dulces navideños.
Como curiosidad, por primera vez, 27 conventos han recibido una distinción de una guía gastronómica, poniendo en valor los delicados dulces artesanos que se elaboran en obradores de imponentes edificios históricos.
"Estos Soletes están pensados para celebrar con alegría las fiestas de Navidad", apunta la Guia Repsol, que con esta decimotercera entrega de Soletes, ya son más de 5.000 los locales los que lucen la pegatina amarilla en España. Pueden consultarse todos en este enlace.
Los nuevos establecimientos con Solete en la Comunidad Valenciana
Con estos 21 nuevos Soletes, la Comunidad Valenciana suma un total de 331. Estos son los nuevos:
Alicante
- Adelaida en Torrevieja, un establecimiento de aceitunas, salazones, encurtidos y conservas desde 1980.
- La Trova en Altea, vinoteca con estilo.
- Tasca Eulalia en Dénia, tapas y vinos.
- Morrūa en Alicante, una churrería distinta en pleno centro.
- Forn Mariu en Ibi, deliciosa panadería.
- Crujiente en Redován, panadería para que el pan te siente bien.
- El Gato Blanco en El Campello. Restaurante con vistas al mar.
Castellón
- Cárnicas Racero y Homo Panis en Benicàssim
- Can Celiac, La Morería y Sísif en Castellón de la Plana
- La Bodegueta de Sant Vicent en Vinaròs
- La Perdi en Sant Mateu
Valencia
- Horno San Bartolomé, David Esteve Pastelería, Ciro y Ultramarinos Pope en Valencia
- Comes Pastisseria i Forn en L’Eliana
- Sentideta en Torrent
- Paixixi en Ontinyent
Alegría en El Gato Blanco de El Campello
"El Solete es para nosotros una chispa enorme. Se parece a la sonrisa de un cliente cuando se despide agradecido y feliz, un gesto que te impulsa a seguir y que reafirma que el trabajo está bien hecho. Nos emociona que una guía con el prestigio y la trayectoria de Repsol reconozca nuestra manera de entender la cocina", ha manifestado Federico Pian, chef y propietario del restaurante El Gato Blanco de El Campello.
La cocina de Pian es mediterránea en su sentido más amplio. No se limita a las recetas tradicionales españolas, incorpora los aromas del Magreb, la frescura italiana, la delicadeza griega, las especias del Levante y ese lenguaje compartido por todos los territorios que se asoman al mismo mar. Cada plato contiene una historia y, a la vez, una forma íntima de mirar al Mediterráneo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Zara prepara su apertura en un edificio de nueva construcción en la avenida Maisonnave de Alicante
- Luz verde al proyecto de 9,6 millones para reurbanizar en Torrevieja la zona de chalés del concurso 'Un, dos, tres
- Agresión en Urgencias del Hospital de Alicante: rompen la nariz de un puñetazo a un técnico de ambulancias
- Aviso para los padres: los niños de Alicante sí tienen clase este día de diciembre
- Julio Martínez el 'musulmán' de Elda, detenido por la operación Plus Ultra
- Una escultura de 70.000 euros, en bronce y de dos metros sobre la Venida de la Virgen para sustituir la de Salvador Soria en Elche
- Date un paseo por el centro de Alicante y visita la nueva exposición navideña de la provincia
- Primeras críticas al decreto de convivencia en las aulas: adiós al observatorio de igualdad y menor implicación de las familias