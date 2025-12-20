Óbito
Muere a los 69 años Jesús Alañá "El Gran Capitán" del periodismo ciclista
Voz histórica del ciclismo en la Cadena COPE, fallece a causa de un problema cardiaco
EFE
El periodismo deportivo, y en particular del ciclismo, llora el fallecimiento a los 69 años de Jesús Alaña, "El Capitán" del pelotón de periodistas que habitualmente siguen las grandes carreras, un referente que deja su sello por sus conocimientos en el deporte del pedal y por su carisma personal.
"El Capitán" hubiera cumplido 70 años el próximo 20 de febrero, pero a consecuencia de una patología cardíaca, Alaña falleció en León, aunque la mayor parte de su trayectoria profesional trascurrió en Burgos. Puso voz a este deporte primero como narrador y luego como comentarista.
Voz histórica de la COPE, fue el narrador hasta el año 2010, cuando cambió su rol a ser la voz de los datos históricos y el libro de ruta por la gran base de datos que él creó y gestionó hasta el último día.
Sus compañeros de COPE le hicieron a través de las antenas un cariñoso homenaje en los micrófonos de Tiempo de Juego, recordando su figura.
El actual narrador de la emosora, Heri Frade, comentó: "Se nos ha ido un maestro. Descanse en Paz. Una persona que tenía en la cabeza tanto ciclismo que podía competir con cualquier ordenador. Gracias por todo".
La Vuelta a España ha mostrado su pésame por el fallecimiento de Alaña a través de sus redes sociales.
"Nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de Jesús Alañá, periodista histórico del ciclismo y comentarista del Tour y la Vuelta en la COPE", señala un mensaje.
El mundo del ciclismo, y del periodismo de esta parcela, echará en falta al "Capitán", quien se ganó a pulso los galones del pelotón de la Prensa, por sus conocimientos y su calidad humana.
