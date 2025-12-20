Estos son los festivales de Alicante vinculados al fondo de inversión proisraelí KKR

Mientras la industria de los festivales empieza a anunciar sus fechas y carteles para 2026, el sector atraviesa una fuerte polémica marcada por la presencia del fondo de inversión estadounidense KKR en 30 festivales de toda España. Durante el último año, varios artistas han cancelado su participación en estos macroeventos musicales vinculados a este fondo de capital riesgo debido principalmente a sus relaciones financieras con el Estado israelí, en un contexto de creciente rechazo social por la ofensiva militar sobre Gaza.

Uno de los casos más visibles ha sido el del Viña Rock de Villarrobledo, que ha tenido serias dificultades para confeccionar su cartel para el próximo año y que, en pocas horas, ha encadenado cancelaciones tras la presión pública y los llamamientos al boicot por parte de antiguos asistentes. Bandas como el dúo británico de punk rap Bob Vylan, los rockeros Sôber, la cantante Grex o los toledanos Balkan Bomba son algunos de los proyectos musicales que han anunciado su desvinculación con el festival manchego.

Pero la lista de festivales es más amplia: Sónar, Resurrection Fest, Monegros Desert Festival o Arenal Sound son solo algunos de los eventos relacionados, directa o indirectamente, con KKR. La pregunta es inevitable: ¿cómo se vincula la música en directo con el genocidio en Gaza? La respuesta se encuentra en Superstruct Entertainment, una multinacional del sector que ha experimentado un crecimiento acelerado en los últimos años con la compra de festivales, siendo actualmente propietaria de más de treinta festivales en España y superando los 80 eventos a escala global.

Una oportunidad de mercado que el fondo de capital riesgo Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR) decidió aprovechar con la adquisición de la compañía por unos 1.300 millones de euros. Su entrada en el ámbito de la cultura en vivo formó parte de una red de intereses empresariales más amplia, que abarca sectores estratégicos como los medios de comunicación, el mercado inmobiliario y la industria armamentística, donde mantiene vínculos directos con la fabricación de componentes para helicópteros de combate utilizados de forma habitual por el ejército israelí.

El festival más importante de Alemania, Wacken Open Air, en una pasada edición / THILO SCHMUELGEN

Un fondo con presencia intermitente en Alicante

Aunque ninguno de los promotores vinculados al fondo KKR tiene su sede fija en Alicante, algunos de sus macroeventos sí recalan en la provincia como parte de giras de ámbito estatal. Es el caso de los formatos impulsados por la promotora ShareMusic!, responsable de fiestas de corte nostálgico como Love The 90’s o Love The Twenties, que han contado con varias ediciones en Alicante y han congregado a miles de asistentes en conciertos temáticos. Estos eventos reúnen a numerosos artistas que fueron relevantes en su época y que interpretan sus dos o tres canciones más icónicas.

Para el próximo año ya está anunciada una nueva edición del remember noventero, aún sin fecha confirmada, así como la llegada por primera vez a Alicante del festival I Love Reggaeton, prevista para el 21 de agosto. Este evento, con idéntico formato que los anteriores, forma parte de una gira internacional que también pasará por Valencia, Madrid, Sevilla y Barcelona, además de varias ciudades de México y Chile. Además, la promotora no cierra la puerta a incluir nuevas ciudades en su amplio despliegue.

Debido a la polémica generada, los responsables de ShareMusic! compartieron un comunicado donde manifestaban su "total condena a la violencia que está sufriendo el pueblo palestino" y reiteraban su "repulsa a cualquier acto que vulnere los derechos humanos". De esta manera, la promotora recalcó su “compromiso con la igualdad, la libertad y la condena de la violencia” así como su "autonomía e independencia" de los inversores de la plataforma Superstruct, subrayando que sus carteles no están relacionados "con ninguna acción de estos inversores".

Un crecimiento exponencial de Superstruct Entertainment

La expansión de Superstruct Entertainment comenzó en 2022 con la compra de la promotora valenciana The Music Republic y los diez festivales sujetos a su estructura. A partir de ahí, continuó adquiriendo promotoras clave como la gallega Bring The Noise, las catalanas Centris, Ex-Centris y Brunch-In, así como ShareMusic!, con sede en Madrid y presencia destacada en eventos ya mencionados celebrados en Alicante y otros puntos del Estado. A esta cadena de adquisiciones se sumó posteriormente la andaluza Riff Producciones.

Gracias a esta estrategia, Superstruct Entertainment se convirtió en el segundo mayor promotor de música en directo del mundo, únicamente por detrás de Live Nation, integrando festivales de referencia internacional como Sziget (Hungría) o Wacken Open Air (Alemania). De esta manera, KKR se ha impulsado de manera exponencial por los festivales nacionales e internacionales y, aunque las promotoras tienen autonomía para crear sus carteles, de manera indirecta sus beneficios nutren al fondo de inversión proisraelí.