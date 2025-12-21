Clara Olóndriz: canciones íntimas para un fin colectivo

Ficha técnica Artista: Clara Olóndriz Procedencia: Marina Alta Discos: El vuelo (2025) Año de comienzo: 2025

Alzar el vuelo como punto de partida. Un salto al vacío que entrega el testigo a la suerte y acepta las reglas de una industria que bebe, en gran medida, del azar. Clara Olóndriz, consciente de su capacidad para transmitir con una voz delicada pero con cuerpo, ha decidido dejar su trabajo para apostar todo por un sentimiento: el que la une a la música desde mucho antes de decidir que quería ser cantante.

Precisamente El vuelo (2025) es el nombre de su primer trabajo de estudio, un álbum concebido desde el prisma de una cantautora, pero levantado con alma de grandes escenarios. "El disco nace de una reflexión bastante universal: la idea de atrevernos a dar un salto que muchas veces no nos atrevemos a dar. Utilizo el vuelo como metáfora de la vida. Siempre estamos persiguiendo metas y objetivos y, a veces, nos centramos tanto en llegar que nos olvidamos del camino", expone la cantante.

Es una apuesta por hacer algo de lo que sentirse orgullosa. Su música destila intimidad, pero entendida de una manera grandilocuente, casi épica. No se trata de la locura de alguien que persigue un sueño sin red, sino de un plan cocinado a fuego lento que ahora se enfrenta a su primera prueba en el mundo real. "Mis canciones pretenden realzar los altibajos del vuelo, tanto lo bueno como lo malo, porque es eso lo que nos construye y nos hace evolucionar", admite.

El disco también es el reflejo de un momento vital atravesado por cambios profundos. "Tomé decisiones importantes, como dejar un trabajo de oficina para apostar por la música, algo que nunca me había atrevido a hacer. Todo eso también forma parte de este disco". Para todo aquel que quiera tenerlo en formato físico, la intérprete está preparando tanto el CD como diferentes artículos de merchandising de cara a su gira, prevista para el 2026.

Clara Olóndriz, en la sede de INFORMACIÓN, durante una sesión de fotos / Rafa Arjones

Mensaje que no renuncia a la metáfora

Adentrarse en sus composiciones es encontrarse con un mensaje claro, construido a través de metáforas. Olóndriz se aleja de la canción de autor entendida como un relato explícito del mundo para ofrecer letras abiertas, pensadas para mentes diversas que, como ella, se permiten perderse para encontrar su propia interpretación. "Cada persona vive experiencias distintas, y las metáforas permiten que cada oyente haga la canción suya", explica la cantante catalana afincada en Alicante.

Actualmente cuenta con una banda que da forma a unas composiciones que nacen desde su versión más desnuda, guitarra y voz, pero que dejan espacio para crecer. Canciones como Ruiseñor destacan por una atmósfera intimista que evoluciona hacia terrenos mucho más épicos y complejos a nivel musical, bebiendo de una cultura sonora amplia y diversa. Sin embargo, si hay una pieza que vertebra el disco, esa es Corona de Rey: la composición que dio sentido al conjunto y que se alzó con el Premio Latino 2025 a Mejor Mensaje en Canción Pop.

Todo o nada: un salto al vacío concienciado

El salto que ha dado no es el primero en su vida. Ya lo hizo cuando decidió mudarse de Barcelona a la Marina Alta por amor. La diferencia es que aquel giro vital no implicaba riesgo alguno. Ahora, sin embargo, lo arriesga todo por un talento que sabe que posee, con la intención de compartirlo con el mundo. Aun así, se mantiene pragmática, consciente de que existe la posibilidad de que el camino no salga como se espera.

Clara Olóndriz prepara una gira nacional para el 2026 / Rafa Arjones

Y, de ser así, no lo entendería como una derrota: "Siempre merece la pena intentarlo. La duda del ‘¿y si…?’ te persigue toda la vida. Prefiero saber que lo intenté y que puse toda la carne en el asador que quedarme con las ganas de saber qué habría pasado", se sincera la cantante, orgullosa «del trabajo que he hecho y de la calidad con la que lo he abordado".

Estamos ante una artista con personalidad propia, capaz de crear desde la intimidad canciones con cuerpo y alma. El indie-pop español necesita voces tan honestas como la suya, y el último Sonidos de proximidad del año se despide con un reportaje sobre una creadora que tiene mucho que decir. Clara Olóndriz es futuro en una industria que a menudo solo sabe mirar al presente. El 2026 se presenta cargado de novedades, con una gira de conciertos todavía por confirmar que la llevará por ciudades como Murcia, Madrid, Barcelona y Alicante.