Alicante homenajeará a Óscar Esplá en 2026 con conciertos, exposiciones y recitales de piano a pie de calle

El Ayuntamiento de Alicante, a través de la Concejalía de Cultura, prepara un amplio programa de actividades a lo largo de 2026 para conmemorar el 50 aniversario del fallecimiento del músico e intelectual alicantino Óscar Esplá, que se cumple el próximo 6 de enero. Conciertos, exposiciones y recitales de piano en la calle conforman la agenda con la que la ciudad rendirá homenaje a una de sus figuras culturales más destacadas.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha subrayado que Esplá es una "figura imprescindible de la cultura alicantina", además de un "compositor de primer nivel" que fue director del Conservatorio Nacional de Música, académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y Medalla de Oro de Bellas Artes.

Entre las iniciativas previstas, destaca la colaboración con el Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá, que organizará a lo largo del próximo año diversas audiciones en el Centro Cultural Las Cigarreras. En ellas, alumnado del centro interpretará piezas del compositor en fechas que se irán anunciando progresivamente. Además, el Ayuntamiento ha anunciado su colaboración en la puesta en marcha de un concurso internacional de composición musical que llevará el nombre de Óscar Esplá, como parte de los actos conmemorativos previstos para 2026.

El músico y compositor Óscar Esplá, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

La programación también incluye recitales de piano en la calle, con interpretaciones de obras de Esplá en espacios públicos de la ciudad, con el objetivo de acercar su música a la ciudadanía. El ciclo musical culminará con un concierto de la Banda Sinfónica Municipal en la plaza del Monasterio de la Santa Faz, lugar donde está enterrado el compositor. En este acto se interpretarán tanto obras de Esplá como piezas ganadoras del concurso musical que llevó su nombre entre las décadas de 1960 y 1990.

En el ámbito expositivo, el Archivo Municipal organizará una muestra con fotografías, documentos y partituras originales del compositor. Parte de este material también se trasladará a la vía pública mediante paneles divulgativos que incluirán información sobre su vida y obra. Además, la Concejalía de Cultura distribuirá dípticos didácticos en centros educativos y durante los recitales programados, con el fin de divulgar su figura entre el público más joven.

Beldjilali ha señalado que el objetivo del programa es "dar a conocer la vida y la obra de Óscar Esplá y acercar su figura, especialmente a los más pequeños", recordando que el compositor desarrolló parte de su trayectoria entre la Generación del 14 y la del 27, mantuvo relación con algunos de sus principales exponentes y trabó amistad con figuras como Gabriel Miró y Emilio Varela, con quienes protagonizó una etapa especialmente brillante de la cultura alicantina.