La Novelda más sinfónica: concierto especial de Navidad y una temporada muy variada para 2026
El Festival Internacional de Música de Novelda presenta una programación compuesta por artistas nacionales e internacionales para el próximo año
El Festival Internacional de Música de Novelda celebrará un concierto sinfónico de Navidad el próximo sábado 27 de diciembre, a las 18 horas, en la Iglesia del Colegio Padre Dehón, dentro de la segunda temporada del certamen. La cita reunirá a algunos de los intérpretes más destacados del panorama musical español actual, como el violinista Jesús Reina y el flautista Alberto Acuña, que actuarán junto a la Mediterranean Chamber Orchestra, bajo la dirección desde el piano y el clave del noveldense Carlos Santo, director artístico del festival.
El programa propone un recorrido por el barroco europeo, con obras emblemáticas como el Concierto de Brandeburgo nº 5, la Suite Orquestal nº 2 y el Concierto para clave nº 3 de Johann Sebastian Bach, el Concerto di Natale de Arcangelo Corelli y el célebre Trino del Diablo de Giuseppe Tartini, un repertorio especialmente concebido para el ambiente navideño. Será la despedida del año y el punto de partida para la programación de 2026, que incluirá un total de diez conciertos entre enero y junio.
Un 2026 cargado de música
Bajo el lema El Destino, la programación de la temporada del Festival Internacional de Música fue presentada el pasado mes de noviembre e incluye la participación de reconocidos artistas nacionales e internacionales como el Guarneri Trio Prague, Josu de Solaun, Abraham Cupeiro, Jesús Reina, Alberto Acuña, Vicente Chuliá, Melos Piano Trio y la Mediterranean Chamber Orchestra, entre otros.
La temporada se inaugurará el 17 de enero con Noche de Ópera, una gala lírica protagonizada por la soprano alicantina María Teresa Albero y el pianista Jesús María Gómez, en el Auditorio Mestre Gomis de Novelda, donde recorrerám grandes arias de compositores italianos y franceses. El 14 de febrero, el festival acogerá al Guarneri Trio Prague, formado por los legendarios Cének Pavlik (violín), Marek Jerie (cello) e Iván Klánsky (piano) en las Bodegas Heretat de Cesilia, con un programa dedicado a la música checa.
Entre las citas más destacadas figuran La Viena de Mozart (28 de febrero), conmemorando los aniversarios del compositor; el recital pianístico Divina Comedia (21 de marzo), a cargo de Carlos Santo; Secreto Sinfónico (18 de abril), con Josu de Solaun y Carlos Santo a dos pianos; y El Último Poema (2 de mayo), con transcripciones orquestales de obras de Schubert y Beethoven.
La programación se completa con propuestas como Resonando en el Pasado (16 de mayo), del multiinstrumentista Abraham Cupeiro; El Sonido de la Tierra (30 de mayo), un concierto de cámara en la Casa Natalicia de Jorge Juan; y La Habitación del Tiempo, protagonizado por el Melos Piano Trio. El cierre de la temporada llegará el 27 de junio con el concierto El Destino, dirigido por Vicente Chuliá, que incluirá obras de Mendelssohn, Schumann y Tchaikovsky.
Solistas de primer nivel
El festival contará con la presencia de intérpretes de reconocido prestigio internacional. El flautista Alberto Acuña, formado en la Karajan Akademie de la Berliner Philharmoniker, desarrolla una intensa carrera junto a algunas de las principales orquestas del mundo. Por su parte, el violinista Jesús Reina, director artístico del Festival Málaga Clásica, ha actuado en escenarios de referencia como el Carnegie Hall o el Wigmore Hall. Al frente del proyecto se sitúa el pianista Carlos Santo, cuya trayectoria internacional incluye salas como el Musikverein de Viena o el Royal Albert Hall de Londres.
Entradas: precio y cómo conseguirlas
Las entradas pueden adquirirse a través de la web oficial del festival (www.noveldamusicfestival.com), en www.giglon.com, así como en distintos puntos de venta físicos de Novelda. Los precios oscilan entre 15 y 25 euros, con un 50 % de descuento para menores de 30 años. El Festival Internacional de Música de Novelda cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Novelda y la colaboración de numerosas entidades culturales y patrocinadores privados, consolidándose como una de las citas musicales de referencia en la comarca.
Suscríbete para seguir leyendo
- Nieve en la Sierra de Aitana: la montaña alicantina vive el frío invernal
- Javier García Martínez, químico: 'España tiene elementos para ser clave en una iniciativa europea que compita en IA»
- Hallan a dos hombres muertos en una calle de una urbanización de La Marina en Elche
- Lotería de Navidad en Alicante 2025, en directo: última hora del sorteo en la provincia, premios y ganadores
- Blanca navidad: la nieve cubre algunas de las cumbres de Alicante
- El tercer premio de la Lotería de Navidad deja 10 millones en Alicante: “Compré 150 décimos para repartirlos entre mis compañeros del Hospital de Sant Joan y familiares de Almería”
- El TSJ dice que estar empadronado y con tarjeta sanitaria en Elche no evita una expulsión
- La lotería de Navidad reparte 45 millones en la provincia de Alicante en 2025